Nie masz pomysłu na prezent? Sprawdź maszynę losującą w Media Expert

Szukanie prezentów bywa bardzo męczące. Szczególnie, jeśli pracy w czwartym kwartale jest dużo, a dzień przecież bywa wyjątkowo krótki w tym okresie. Jeśli nie wiesz, co kupić na prezent, powinieneś poszukać inspiracji dostępnych w sieci. Ciekawe propozycje znajdziesz między innymi na specjalnej stronie przygotowanej przez sieć Media Expert.

Co kupić na prezent pod choinkę w tym roku?

Prezent powinien być oczywiście spersonalizowany i dobrany do osoby, którą planujesz obdarować. Czasami jednak trudno o dobry pomysł. Wtedy warto zasugerować się aktualnymi trendami. W tym roku wielu Klientów sięga po elektronikę. Absolutnym hitem prezentowym są smartfony i smartwatche. O ile telefony nie schodzą z podium popularności już od kilku lat, to ilość kupowanych zegarków sportowych stale rośnie.

Coraz więcej osób wymienia tradycyjne modele na smartwatche, które sprawdzają się podczas treningu, a także aktywnego dnia w pracy. Dostępne są także modele dla dzieci, które umożliwiają sprawdzanie lokalizacji pociechy lub wykonywanie połączeń głosowych. To nie tylko doskonały prezent dla najmłodszych, ale również sprzęt pozwalający uzyskać rodzicom kontrolę na bezpieczeństwem.

Bardzo często wybieranym prezentem są także konsole i sprzęt gamingowy. Dużo osób stawia na Xbox Series S i PlayStation 5. Wiele osób wybiera także komputery do gier oraz akcesoria stworzone z myślą o graczach. Mamy tu na myśli fotele, kontrolery lub mikrofony streamingowe. Poszukiwane są także hulajnogi elektryczne. Ciekawych modeli nie brakuje, więc jest w czym przebierać.

Brak pomysłu jaki prezent kupić? Z pomocą przychodzi prezentownik

Media Expert uruchomiło stronę pomagającą wybrać prezenty dla swoich bliskich. Hasło „Miliony prezentów, miliony uśmiechów!” deklaruje, że ciekawych pomysłów nie brakuje. Jak możemy doczytać ciut niżej, Klienci mogą także skorzystać z atrakcyjnej opcji ratalnej. Zerowe oprocentowanie przy rozłożeniu na nawet 30 miesięcy naprawdę się opłaca! Co więcej, dwie raty są gratisowe, a pierwszą płatność można odroczyć na nawet pół roku. Nie musisz płacić raty już w styczniu – możesz wybrać inną datę podczas składania zamówienia.

Konfigurator prezentowy umożliwia zdefiniowanie grupy, w której znajduje się osoba, dla której szukasz prezentu. Kategorie dzielą się między innymi ze względu na wiek i płeć. Możesz także odnaleźć inspiracje dla całej rodziny oraz sprawdzić nietypowe inspiracje. Co ważne, w dalszym kroku możesz również zdefiniować upodobania osoby, którą planujesz zaskoczyć. Oczywiście nie zapomniano także o określeniu budżetu, którym operujesz. To wszystko po to, abyś mógł wybrać prezent szybko, sprawnie i co ważne – był on trafiony!

To nie wszystko! Dla fanów prawdziwej adrenaliny przewidziano także możliwość wylosowanie prezentu. Wystarczy wybrać dla kogo ma być on przeznaczony, a także kwotę graniczną. Klik i gotowe! Twoim oczom ukażą się propozycje, z których możesz skorzystać w każdej chwili. Zamawiając prezenty pamiętaj o możliwości wybrania dogodnej formy dostawy. Może to być przesyłka kurierska pod wskazany adres lub z odbiorem w wybranym punkcie.

Nadal brakuje Ci pomysłu? Wybierz kartę podarunkową

Karta podarunkowa to często wybierany prezent. Vouchery dostępne są w większości sieci handlowych, także Media Expert. Zaletą karty prezentowej jest nadanie możliwości samodzielnego wybrania podarunku przez Twoich bliskich. Mogą spełnić skrywane marzenia dzięki Twojemu wsparciu.

Wystarczy, że określisz budżet i zamówisz kartę przez Internet. Prościej już naprawdę się nie da. Karta podarunkowa może być wykorzystana w terminie do aż 3 lat, a płacić można nią zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. Jeśli nie masz pomysłu na prezent, a zależy Ci na trafionym podarunku, wybierz tę opcję.

