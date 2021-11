Black Weeks w Plusie – jeszcze więcej smartfonów, za zakup których klient dostanie nawet 400 złotych zwrotu

W ubiegłym tygodniu Plus zaprezentował swoją świąteczną ofertę, dzięki której klienci mogą otrzymać nawet 400 złotych za zakup wybranych smartfonów. Ich lista była jednak bardzo krótka, ale teraz została znacząco rozbudowana – pojawiło się na niej wiele modeli marek Samsung i Motorola.

Plus przygotował bardzo kuszącą ofertę na Boże Narodzenie 2021, ponieważ klienci mogą otrzymać nawet 1000 złotych zwrotu w gotówce. Część tej kwoty to zwrot za zakup wybranego smartfona. Jak jednak zostało już wspomniane, do tej pory ich lista była bardzo krótka:

Dziś Plus poinformował jednak, że w ramach akcji promocyjnej Black Weeks została ona wzbogacona o kolejne smartfony, tym razem Samsung i Motorola. 200 złotych zwrotu w gotówce można otrzymać po zakupie modeli:

Z kolei osoby, które wybiorą smartfon:

otrzymają już zwrot w wysokości 400 złotych w gotówce. Pieniądze można odebrać w bankomatach Euronet.

Promocja sieci Plus na Boże Narodzenie obowiązuje do 24 grudnia 2021 roku, czyli do Wigilii. Warto przypomnieć, że klient otrzyma również 100 złotych zwrotu w gotówce za każdy numer telefonu. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych – mogą z niej skorzystać zarówno osoby, które podpiszą nową umowę lub przedłużą obecną bądź przeniosą numer od innego operatora.

Regulamin promocji „Świąteczna Premia” (PDF)