Jaki prezent na Mikołajki? Szukamy fajnych i śmiesznych gadżetów!

Mikołajki 2021 już za kilka dni, zatem najwyższa pora, aby zacząć rozglądać się za jakimś fajnym prezentem. Jeżeli nie macie pomysłu, co kupić, nasze propozycje uratują Was z opresji, bez względu na to, jakim budżetem dysponujecie.

Reklama

Pomysły na prezent na Mikołajki do 30 złotych

Nawet dysponując kwotą 30 złotych można kupić wiele fajnych, śmiesznych gadżetów, ale też takie, które przydadzą się na co dzień lub ozdobią choinkę.

Jako ogromny fan bombek i ozdób choinkowych po prostu nie mogę sobie odmówić, aby zasugerować Wam obdarowanie bliskiej osoby mini-bombką w kształcie telefonu komórkowego (4 cm) lub piłki do nogi (7 cm).

Reklama

Jeżeli natomiast interesuje Was jakiś bardziej praktyczny prezent, który będzie służył obdarowanej osobie przez cały rok, to fajnymi propozycjami są brelok w kształcie opony z wbudowaną miarką i długopis z suwmiarką. Co ważne, w jednym i drugim przypadku sprzedający oferuje możliwość wygrawerowania wybranego wzoru, więc możecie w fajny sposób spersonalizować prezent.

źródło: Allegro

źródło: Home & You

źródło: Allegro

źródło: Allegro Pomysły na prezent na Mikołajki do 10 złotych

Jeśli natomiast szukacie śmiesznego gadżetu, a obdarowywana osoba jest informatykiem, to z pewnością ucieszy się z kości diagnostycznych IT – dzięki nim już żadna usterka nie będzie jej straszna, ponieważ jedna kostka podpowiada, z czym jest problem, a druga, jak go usunąć. Przy okazji ubaw po pachy gwarantowany!

Równie dużo uśmiechu na twarzy z pewnością wywoła żel pod prysznic „Super Mechanik” w butelce podobnej do tych, w jakich sprzedawane są płyny eksploatacyjne do samochodów. Co ciekawe, sprzedający deklaruje, że płyn „zapewnia dobre smarowanie” – cokolwiek to znaczy ;)

Bardzo fajnym prezentem na Mikołajki 2021 do 30 złotych wydaje się też być skarbonka do wrzucania „grosików na potrzeby męża”. Skarbonka jest wykonana z metalu i – co ważne – nie ma otworu, przez który można podkradać wrzucone pieniądze. Aby wyjąć oszczędności, trzeba ją zniszczyć – to podobno ma zmotywować do szybkiego jej napełnienia po brzegi.





Pomysły na prezent na Mikołajki do 30 złotych (źródło: Allegro)

Oczywiście w tej sekcji nie mogło też zabraknąć skarpet! Bo chociaż to wyjątkowo oklepany pomysł, to wcale nie musi być nudny – obdarowana osoba z pewnością ucieszy się na przykład ze skarpet z Pikachu lub z PAC-MANEM albo SpongeBobem.

Na koniec, choć warunkowo, dodajemy też zestaw kubków do herbaty/kawy w kształcie klawiszy z klawiatury – raczej jednak wątpliwe, aby dotarły one do Was jeszcze w tym roku, ale mogą być fajnym pomysłem na przyszłe okazje, dlatego warto sobie zapisać ten link.

Pomysły na prezent na Mikołajki do 50 złotych

Tym razem zaczynamy od czegoś specjalnie dla Pań – niecodzienny zestaw, w skład którego wchodzi czekoladowa torebka, czekoladowy telefon i dwie czekoladowe szminki, to z pewnością fajny pomysł na prezent. Trzeba jednak pamiętać, aby nie zjeść wszystkiego naraz, ponieważ oznacza to pochłonięcie prawie 800 kalorii, podczas gdy przeciętne, dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na kalorie to 2000 kcal.

Uniwersalnym prezentem za ~50 złotych na Mikołajki 2021 są natomiast portfel na karty z powerbankiem (1800 mAh) oraz podróżny organizer na kable, ładowarki, power banki, karty pamięci i inną, podręczną elektronikę.





Pomysły na prezent na Mikołajki do 50 złotych (źródło: Allegro)

Za ~50 złotych można kupić też śmieszne gadżety, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy obdarowanej osoby, na przykład magiczny kubek, który po wlaniu gorącej cieczy ukazuje ukrytą grafikę, a także super żółty kubek z ostrzeżeniem WARNING TOXIC WASTE – nie ma opcji, żeby ktoś postronny odważył się z niego napić ;)

Ponadto w tej kwocie kupicie również oryginalną poduszkę dla informatyka (wymiary 40x25x8 cm) z poszewką z gładkiego pluszu, zestaw sześciu podkładek z silikonu w kształcie dyskietek w różnych kolorach, a także poduszkę antystresową z napisem Enter, w którą można walić za każdym razem, gdy ktoś lub coś Was wkurzy. Co ciekawe, można ją również podłączyć do komputera i wtedy będzie działała jak prawdziwy klawisz Enter!







Pomysły na prezent na Mikołajki do 50 złotych (źródło: Allegro)

Pomysły na prezent na Mikołajki, jeżeli budżet nie ma znaczenia

Jak widać, już za kilka złotych można kupić fajny prezent na Mikołajki. Jeśli jednak jesteście skorzy wydać trochę więcej, to macie jeszcze większy wybór – możecie na przykład kupić podręczny zestaw narzędzi w pudełku w kształcie kanistra, a także podgrzewane rękawiczki z USB.

Prezentem, który przyniesie mnóstwo frajdy i będzie odpowiedni dla osoby w każdym wieku (w przypadku dzieci zalecany jest nadzór dorosłego), jest długopis 3D. Wraz z nim w zestawie znajdują się wkłady i ochraniacze na palce oraz wzory, z których można skorzystać, aby stworzyć trójwymiarowe projekty. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, bo kolejne wkłady w razie potrzeby można bez problemu dokupić.





Pomysły na prezent na Mikołajki do 100 złotych (źródło: Allegro)

Jeżeli natomiast szukacie jakiegoś fajnego gadżetu, to świetnym pomysłem na prezent na Mikołajki jest na przykład kubek w kształcie obiektywu do aparatu fotograficznego, natomiast dla fanów motoryzacji idealnym prezentem jest zegarek z tarczą, która wygląda jak żywcem wyjęty prędkościomierz z samochodu.

A jeśli osoba, którą chcecie obdarować, jest strasznym śpiochem, to budzik z tarczą i pilotem w kształcie pistoletu może pomóc jej we wstawaniu… a przynajmniej budzeniu się, bo wyłączenie budzika wymaga szybkiej reakcji i przy tym skupienia. Co ciekawe, posiadacz tego gadżetu może sam nagrać dźwięk alarmu, więc można ustawić najbardziej irytujący dźwięk, który momentalnie poderwie śpiocha z łóżka.





Pomysły na prezent na Mikołajki (źródło: Allegro)

Pomysły na prezent na Mikołajki dla gracza

Sklepowe półki wręcz uginają się pod naporem gadżetów dla graczy – jeżeli szukacie takiego prezentu na Mikołajki, to nie mogliście lepiej trafić!

Każdy szanujący się gracz musi mieć swój kubek – na szczęście wybór jest ogromny! Możecie kupić na przykład kubek dla gracza z uchwytem w kształcie pada lub kubek, który cały jest padem i ma na dnie ukrytą wiadomość. Równie ciekawą propozycją jest kubek, do którego można przyczepić klocki i dzięki temu stworzyć unikatowy, niepowtarzalny wzór. Co ważne, jest on dostępny w różnych kolorach – oprócz czarnego również w kolorze niebieskim, żółtym, zielonym i różowym. Dla każdego znajdzie się więc coś odpowiedniego.

źródło: Home & You

źródło: Allegro

źródło: Empik Kubek dla gracza jako prezent na Mikołajki

Jeżeli obdarujecie gracza kubkiem, to przydadzą się też podkładki pod niego – w sklepach internetowych znajdziecie m.in. metalowe podkładki PlayStation (4 sztuki), a także takie w kształcie kartridży do konsoli Nintendo NES z kultowymi tytułami, takimi jak Super Mario Bros czy The Legend of Zelda.

Każdemu graczowi przydadzą się również tematyczne skarpetki oraz tabliczka z informacją, aby nie przeszkadzać, bo trwa granie w grę. A gdy rozgrywka nie pójdzie po jego myśli, może dać upust negatywnym emocjom na stress padzie, inspirowanym kontrolerem Dualschock 3.

źródło: Perfect Blue

źródło: Empik

źródło: Allegro

źródło: Pixel-shop Pomysły na prezent na Mikołajki dla gracza

Każdy fan PlayStation z pewnością ucieszy się z talii kart PlayStation, które zapakowane są w puszkę, inspirowaną konsolą Sony, natomiast fani Minecrafta powinni wręcz skakać z radości, gdy dostaną zestaw aż 84 magnesów na lodówkę, z których będą mogli stworzyć własny level na każdej metalowej powierzchi.

Ciekawym pomysłem na prezent na Mikołajki są również figurki Funko POP, które kupicie m.in. w Empiku. Jest ich tak dużo, że znajdziecie propozycje zarówno dla zapalonych graczy, jak i fanów różnych filmów oraz seriali i nie tylko.

Jeżeli natomiast chcecie, aby prezent był niespodzianką zarówno dla obdarowanej osoby, jak i dla Was samych, to idealną propozycją są tzw. mystery boxy. W sklepie Media Expert znajdziecie m.in. CENEGA Mystery Gamers Pack V4 za 79,99 złotych oraz CENEGA Mystery Gamers Pack V6 za 99,99 złotych.

źródło: Pixel-shop

źródło: Empik

źródło: Media Expert Pomysły na prezent na Mikołajki dla gracza

W każdym znajduje się pięć oficjalnych gadżetów ze świata gier o łącznej wartości znacznie przewyższającej cenę danego mystery boxa. W przypadku V4 jest to kubek, t-shirt, czapka, skarpety lub gym bad i brelok, natomiast w V6 rodzajów gadżetów, które można znaleźć w pudełku, jest znacznie więcej. Pozytywne zaskoczenie gwarantowane!

Mamy nadzieję, że nasze pomysły na prezent na Mikołajki i śmieszne gadżety Wam się spodobały – koniecznie dajcie znać, czy kupiliście któryś z nich! A może Wy macie jeszcze jakieś inne pomysły? Komentarze są Wasze, chętnie poznamy też Wasze propozycje!