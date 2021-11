Plus rozdaje gotówkę na święta! Można dostać nawet 1000 złotych

Plus przygotował kuszącą promocję dla swoich ofert abonamentowych. Jeżeli tylko zdecydujecie się podpisać umowę z operatorem, możecie zyskać nawet do 1000 złotych w gotówce. Co ważne, nie jest to promocja jedynie dla nowych klientów sieci.

Reklama

Promocje sieci Plus na Boże Narodzenie 2021

Od 8 listopada do 24 grudnia 2021 roku każdy, kto wybierze abonament w ofercie głosowej dla klientów indywidualnych, może liczyć na zwrot 100 złotych w gotówce. W promocji można zgarnąć aż do 1000 złotych, aczkolwiek jest to dość konkretny scenariusz, wymagający podpisania aż czterech umów.

To jednak nie wszystko, ponieważ operator przygotował także dodatkowe oferty z wybranymi urządzeniami.

Reklama

Co bardzo ważne, promocje w świątecznej ofercie Plusa łączą się. Oznacza to, że jeśli klient podpisze cztery z dwoma urządzeniami, otrzyma po 100 złotych zwrotu za każdy numer telefonu (łącznie 400 złotych), a także dodatkowy bonus za każdy z wymienionych wyżej smartfonów.

Jak informuje operator, wypłaty będzie można realizować za pośrednictwem bankomatów sieci Euronet.

Plus rozpoczyna świąteczny wyścig po nowych abonentów (źródło: Polkomtel)

Ciekawy bonus dla klientów

Dość rzadko się zdarza, aby promocje oferowane przez operatorów pozwalały im wyjść z dodatkowymi pieniędzmi poza ich machinę sprzedażową. Wszak otrzymaną gotówkę klient sieci Plus może wydać bez problemu w innych miejscach. Zazwyczaj robi się tak, że rabaty na urządzenia bądź abonament są przyznawane już w ramach samej oferty.

Z pewnością będą to konkurencyjne święta dla każdego z operatorów. Machina marketingowa ruszyła w listopadzie pełną parą, dlatego pozostaje tylko wypatrywać kolejnych promocji. Kto wie, może zaoszczędzone pieniądze wdzięczni klienci też wydadzą w Plusie? Polkomtel z pewnością by sobie tego życzył.