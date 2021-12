Battlefield 2042 – naprawiają, co się da

Do Battlefield 2042 trafiła właśnie ogromna aktualizacja, zawierająca ponad 150 poprawek i kilka nowości wzbogacających rozgrywkę. To największy update, jaki do tej pory udostępniono, a na tym nie koniec, bo kolejne poprawki mają wylądować na serwerach już wkrótce.

Battlefield 2042 – twórcy łatają błędy

O premierze Battlefield 2042 było bardzo głośno, choć nie tylko ze względu na fakt, że to kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych serii multiplayerowych FPS-ów. O grze mówiono i pisano dość pejoratywnie, bo tytuł ten zmagał się z licznymi problemami natury technicznej. Kiepska optymalizacja (głównie na PC), problemy z serwerami, dziesiątki pomniejszych bugów – tak, pod tym względem Battlefield 2042 wysoko podniósł poprzeczkę.

Screenshot z gry Battlefield 2042. Boom!

Mnie się jednak grało bardzo przyjemnie i wciąż do Battlefield 2042 chętnie się loguję, a teraz po dodaniu tak obszernej aktualizacji, tym chętniej powrócę na pole bitwy. Zachęcam do przeczytania mojej recenzji, którą znajdziecie tutaj.

Nowa aktualizacja zawiera ponad 150 poprawek oraz wprowadza do gry zupełnie nową zawartość. Poprawiono m.in. wygląd interfejsu, kolizję obiektów, mapy, balans poszczególnych broni, animacje postaci, oprawę audiowizualną i wiele więcej.

Do tego, dołączono cotygodniowe misje, w których (za wykonanie 3 zadań) możemy zgarnąć unikatowe przedmioty. Co więcej, wzbogacono też tryb Portal i dodano więcej możliwości w kreowaniu własnej rozgrywki w Edytorze Zasad.

Więcej poprawek trafi do Battlefield 2042 już wkrótce – w tym te naprawiające balans i pomniejsze bugi. Pełną listę zmian znajdziecie tutaj.

Battlefield 2042 – czy warto?

Moim zdaniem zdecydowanie tak! Pomimo hejtu skierowanego w stronę twórców gry, uważam, że Battlefield 2042 to naprawdę niezła odsłona serii, wprowadzająca pożądany powiew świeżości. Jasne, jest tutaj sporo błędów, ale po kolejnych aktualizacjach najprawdopodobniej zostaną one naprawione.

Poza tym, poza klasycznymi trybami rozgrywki, możemy też wracać do kultowych map z poprzednich odsłon serii poprzez tryb Portal. Ponadto, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć własny wariant rozgrywki, działający na wymyślonych przez siebie zasadach. Możliwości jest sporo, gra działa coraz lepiej – moim zdaniem warto się do tej produkcji przekonać.