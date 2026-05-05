Plus (też w końcu) wyłączy 3G. Operator podał termin

Plus oficjalnie zapowiedział wyłącznie sieci 3G w Polsce. Operator informuje, co powinni zrobić jego klienci, aby być na to gotowym.

Kiedy Plus wyłączy 3G w Polsce?

Plus ogłosił, że rozpocznie proces wyłączania 3G w Polsce w grudniu 2026 roku. Tym samym w końcu dołączy do pozostałych operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki, którzy już zakończyli ten proces albo są w trakcie jego realizacji.

Trzeba bowiem przypomnieć, że T-Mobile był pierwszym operatorem w Polsce, który wyłączył 3G, ponieważ zrobił to już w 2023 roku. Następnie 3G wyłączyło Orange – pod koniec 2025 roku. Z kolei Play wyłączy 3G do końca 2026 roku.

Plus natomiast rozpocznie proces wyłączania 3G w Polsce dopiero w grudniu 2026 roku, więc będzie ostatnim operatorem infrastrukturalnym, który odeśle do lamusa technologię trzeciej generacji. Na tę chwilę nie podano harmonogramu, ale sieć 3G prawdopodobnie nie przestanie działać z dnia na dzień w całym kraju. Należy się raczej spodziewać sukcesywnego wyłączania na przestrzeni kolejnych miesięcy w 2027 roku.

Proces ten będzie realizowany równocześnie z modernizacją stacji bazowych. W kwietniu 2026 roku serwis Telko.in informował, że Plus zamierza zmodernizować ~1800 nadajników do końca 2026 roku i kolejne ~1800 do końca przyszłego roku. Jest to związane z faktem, że Plus musi uruchomić 5G w paśmie C na co najmniej 3800 stacjach bazowych do końca 2027 roku.

Aktualnie ma bowiem… jedną taką stację, i to z przymusu, aby spełnić formalny obowiązek uruchomienia 5G w paśmie C. W kolejnych trzech latach, tj. 2028-2030, Plus również ma modernizować po około 1800 nadajników rocznie.

Portal Telko.in zauważył również, że operator ten rozpoczął ponadto proces uruchamiania 5G na częstotliwości 900 MHz (jako jedyny).

Jak klienci Plus mogą/powinni przygotować się na wyłączenie 3G w Polsce?

Zdecydowana większość telefonów obsługuje dziś nowsze technologie, w tym również najnowszą – 5G, dlatego kiedy Plus wyłączy 3G, będzie to nawet niezauważalne dla dużej części klientów tego operatora.

Plus pozwala jednak sprawdzić, czy karta SIM i posiadany telefon obsługują 4G/LTE. Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści SPRAWDZAM na numer 80909. Jeśli karta SIM nie obsługuje 4G/LTE, można wymienić ją bezpłatnie na nową w salonie operatora.

Jeżeli natomiast telefon nie obsługuje przynajmniej 4G/LTE, wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz wiadomości nadal będzie możliwe, aczkolwiek komfort korzystania z usług może być niższy z uwagi na korzystanie z sieci 2G. W związku z tym warto rozważyć wymianę urządzenia na nowsze – na przykład tani smartfon albo smartfon do 1000 złotych. Wbrew jednak temu, co twierdzi Plus, nie jest to konieczne (choć wciąż zalecane).