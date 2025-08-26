Orange wyciąga wtyczkę. Ostatecznie

Orange kontynuuje proces wyłączania sieci 3G w Polsce. Dziś operator przedstawił harmonogram na najbliższe miesiące. Jeszcze przed końcem 2025 roku technologia trzeciej generacji przestanie być dostępna dla klientów tej firmy.

Jeszcze przed końcem 2025 roku Orange zakończy proces wyłączania 3G w Polsce

Orange rozpoczęło proces wyłączania technologii 3G w Polsce we wrześniu 2023 roku. Operator podzielił go na etapy i sukcesywnie uwalnia pasmo dotychczas zajmowane przez sieć trzeciej generacji w kolejnych regionach.

Do końca sierpnia 2025 roku 3G Orange przestanie działać w środkowej części województwa śląskiego i podkarpackiego oraz północno-zachodniej małopolskiego. Z kolei we wrześniu 2025 roku sieć trzeciej generacji przestanie działać w środkowej części województwa pomorskiego i mazowieckiego (wokół Warszawy), zachodniej dolnośląskiego, północnej małopolskiego i małej części podkarpackiego przy jego zachodniej granicy.

Następnie, w październiku 2025 roku, Orange wyłączy 3G w kolejnej części województwa pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego (w Warszawie i jej najbliższej okolicy) oraz w Poznaniu. Proces unicestwiania sieci trzeciej generacji zakończy się w listopadzie – wówczas przestanie ona działać we Wrocławiu i jego okolicach, a także na południu Polski w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Mapa przedstawiająca harmonogram wyłączania 3G Orange we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Czy trzeba wymienić telefon, bo Orange wyłącza 3G?

Nawet po wyłączeniu sieci trzeciej generacji wszyscy klienci będą mogli prowadzić rozmowy telefoniczne oraz wysyłać i odbierać wiadomości, jednak w przypadku osób, które posiadają telefon nieobsługujący co najmniej 4G/LTE, jakość usług może być niesatysfakcjonująca, gdyż będą one realizowane przez 2G.

Użytkownicy takich urządzeń powinni pomyśleć o zakupie nowego telefonu, szczególnie że nawet smartfon do 1000 złotych może zaoferować obsługę najnowszej sieci 5G. Wcześniej jednak warto upewnić się, że karta SIM jest z nią kompatybilna – w tym celu należy wysłać bezpłatny SMS o treści KARTA na numer 80233.

Jeżeli okaże się, że nie obsługuje ona 4G/LTE oraz 5G, konieczna będzie jej wymiana w dowolnym salonie operatora. W takim przypadku usługa jest całkowicie darmowa.