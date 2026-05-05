Nowy operator w Polsce. Jego nazwa i strategia są bardzo… polityczne

W ciągu najbliższych tygodni nowy operator rozpocznie swoją działalność w Polsce. Zarówno jego nazwa, jak i strategia marketingowa są wyraźnie inspirowane polityką – polską i amerykańską.

Nowy operator w Polsce – Veto Mobile

Już sama nazwa nowego operatora w Polsce – Veto Mobile – mocno kojarzy się z polityką, ponieważ obecny prezydent Polski, Karol Nawrocki, często korzysta ze swojego prawa do wetowania ustaw, z którymi się nie (do końca) zgadza.

Ponadto na stronie głównej widnieje (całkiem uroczy) bóbr w czerwonej czapeczce z napisem Make veto great again, co z kolei jest jednoznacznym nawiązaniem do hasła kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa – Make America great again, które również było umieszczane na czerwonych dżokejkach.

Za operatorem Veto Mobile stoi PL48 Prosta Spółka Akcyjna, która – jak podkreśla – jest w 100% polskim podmiotem, założonym z pasji do branży, dla idei przywrócenia rozwiązań jakimi powinny być, a jej misją jest dostarczanie usług opartych na prostocie, lojalności i poszanowaniu prywatności użytkownika.

Veto Mobile nie zgadza się bowiem z powszechnymi praktykami na polskim rynku telekomunikacyjnym – mówi „stanowcze nie” niejasnym ofertom, marketingowym trikom, rabatom i promocjom. Ponadto deklaruje, że dodatki nigdy nie będą miały wpływu na ofertę i cenę i nie będzie zbierać zgód marketingowych w celu dalszej odsprzedaży. Co więcej, ma nawet usuwać numery klientów z baz firm dzwoniących z „promocjami”.

Jaka będzie oferta Veto Mobile?

Veto Mobile ma oferować swoje usługi w modelu subskrypcji, zarządzanej za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Operator zapowiada, że klienci będą mieli do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do technologii 5G, VoLTE, VoWIFi i eSIM (obok fizycznej karty SIM), a najtańszy pakiet ma kosztować zaledwie 10 złotych na 30 dni.

Na tę chwilę Veto Mobile nie przedstawia szczegółowej oferty, w związku z czym nie wiadomo, ile pakietów będzie dostępnych i jak duże (lub małe) paczki internetu klienci otrzymają do dyspozycji. Zapowiedziano natomiast, że zapewniona zostanie możliwość korzystania z internetu w Unii Europejskiej na zasadzie RLAH.

Veto Mobile informuje również, że przekaże 1 złoty z każdego planu taryfowego na cele charytatywne, bowiem „mówi VETO obojętności”, a do tego klienci będą mogli skorzystać z BOK przez komunikator, e-mail lub infolinię. Operator deklaruje, że nie zamierza wykorzystywać botów AI, które dziś są często spotykane w BOK-ach firm telekomunikacyjnych.

Na stronie Veto Mobile widnieje również informacja, że usługi będą świadczone za pośrednictwem sieci ponad 13000 nadajników w Polsce (co wskazuje na zasięg Play, gdyż na koniec 2025 roku Play miał już 13175 stacji bazowych) i zaczną być dostępne jeszcze w drugim kwartale 2026 roku, czyli do końca czerwca br.