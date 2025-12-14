Dobry i tani smartfon to niekoniecznie dwa różne urządzenia. W tym rankingu znajdziesz 8 modeli, które – pomimo niewysokiej ceny – cechują się niezłą wydajnością i solidnym wykonaniem.

Dobry tani smartfon. Tak, jest coś takiego

Nie każdy potrzebuje flagowca. Ani nawet średniaka. Wielu osobom marzy się po prostu dobry i tani telefon, który nie zawiedzie przy wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak prowadzenie rozmów głosowych i tekstowych, przeglądanie internetu czy oglądanie filmów w aplikacji YouTube. I znalezienie takiego sprzętu jest jak najbardziej możliwe.

W tym zestawieniu umieściłem właśnie takie urządzenia. Trzy z nich to smartfony do podstawowych zastosowań, kosztujące mniej niż 500 złotych. Kolejne są nieco droższe, ale cena żadnego nie przekracza psychologicznej bariery 1000 złotych.

Najlepszy tani smartfon – ranking 2025 / 2026:

Jaki tani smartfon wybrać?

Dobry i tani telefon to taki, który oferuje przyzwoitą wydajność – aby to osiągnąć musi mieć minimum 3 GB RAM, a najlepiej gdy ma 8 GB. Do tego przyda się też niezłej klasy procesor.

Jeśli nie lubisz zbyt często sięgać po ładowarkę, zwróć też uwagę na pojemność akumulatora, a gdy priorytetem jest dla Ciebie szybkie i stabilne połączenie z siecią – rozważ zakup modelu z modemem 5G.

Kolejnym istotnym elementem, któremu warto się przyjrzeć, jest wyświetlacz. Nawet smartfon za mniej niż tysiaka może dysponować panelem AMOLED oferującym doskonałą czerń i nasycone kolory. Niemniej IPS o wysokiej częstotliwości taktowania brzmi jak sensowna alternatywa na niskiej półce cenowej.

Nie bez znaczenia są też aparaty – ich jakość też warto brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie tego lub innego modelu. Dość już jednak tak ogólnej teorii – więcej wyjaśni się w opisach konkretnych modeli. Innymi słowy:

Zaczynamy!

Redmi A5 – najlepszy z najtańszych smartfonów

Dysponując tak skromnym budżetem jak 300 złotych najlepszym pomysłem może okazać się zakup używanego smartfona. Jeśli jednak bardzo zależy Ci na tym, by było to nowe urządzenie, to – moim zdaniem – trudno o lepszy model niż Redmi A5. Wśród najtańszych jest najlepszy.

Budżetowy smartfon Xiaomi został wyposażony w procesor Unisoc T7250, 3 GB RAM i 64 GB pamięci masowej. Ten zestaw nie jest w stanie zapewnić ultrawydajnego działania, ale w podstawowych zadaniach radzi sobie całkiem nieźle.

Redmi A5 (źródło: Xiaomi)

Redmi A5 może być dobrym wyborem dla osób starszych, które szukają telefonu do dzwonienia, przeglądania internetu i oglądania filmików na YouTube. Docenią oni pewnie duży, bo 6,88-calowy wyświetlacz HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz i możliwość ustawienia dużej czcionki.

Pojemność akumulatora (5200 mAh) nie jest wybitna, ale – ze względu na niezbyt wymagające podzespoły – można spokojnie oczekiwać 2 albo i 3 dni działania na jednym ładowaniu. Dopełnieniem całości są zaś dwa aparaty: 32 Mpix z tyłu oraz 8 Mpix z przodu.

Najważniejsze cechy smartfona Redmi A5:

wyświetlacz: 6,88 cala, IPS, 1640×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: Unisoc T7250 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 3 GB RAM, 64 GB na pliki,

aparaty: 32 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, USB-C, mini jack, microSD,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 15 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: brak,

wymiary i waga: 171,7×77,8×8,26 mm, ~195 g,

cena i dostępność:

Oppo A5x – bardzo tani telefon z dobrą baterią

Oppo A5x to kolejna propozycja z najniższej półki cenowej. To model nieco droższy niż Redmi A5, ale oferujący w zamian odrobinę lepszą specyfikację, w tym minimalnie lepszy procesor: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 oraz 4 GB pamięci operacyjnej.

Przede wszystkim jednak jest to tani smartfon z dużą baterią. Konkretnie ogniwo cechuje się pojemnością 6000 mAh, dzięki której można nastawić się na to, że w ciągu tygodnia nie będzie trzeba sięgać po ładowarkę częściej niż dwukrotnie. Uzupełnianie energii może być w dodatku bardzo szybkie, dzięki obsłudze ładowania z mocą 45 W.

Oppo A5x (źródło: Oppo)

Smartfon Oppo A5x jest też nieco bardziej poręczny. Wynika to między innymi z faktu zastosowania mniejszego wyświetlacza – o przekątnej 6,67 cala. Przy tym dla części osób minusem może być to, że oferuje on odświeżanie z częstotliwością jedynie 90 Hz.

Nie można jednak pominąć jeszcze kilku innych atutów. To między innymi wbudowany moduł NFC, dzięki któremu smartfonem można płacić za zakupy w sklepach. Obudowa zaś cechuje się odpornością na pył i zachlapania (zgodnie ze specyfikacją klasy IP65).

Najważniejsze cechy smartfona Oppo A5x:

wyświetlacz: 6,67 cala, IPS, 1604×720 pikseli, 90 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11 nm, do 2,1 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 32 Mpix z tyłu / 5 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP65,

wymiary i waga: 165,7×76,2×7,99 mm, ~195 g,

cena i dostępność:

Motorola Moto G15 Power – najlepszy smartfon do 500 złotych

Jeśli zgłaszasz gotowość dołożenia jeszcze jednej stówki, to jesteś w stanie kupić już naprawdę niezły smartfon – zdecydowanie bardziej wszechstronny i nowoczesny. Doskonałym przykładem takiego właśnie urządzenia jest Motorola Moto G15 Power za niespełna 500 złotych.

To smartfon wyposażony w przyzwoity procesor MediaTek Helio G81, któremu towarzystwa dotrzymuje aż 8 GB RAM. W praktyce oznacza to tyle, że bez obaw możesz wykonywać kilka zadań naraz i telefon nie powinien od razu łapać w związku z tym zadyszki.

Motorola Moto G15 Power (źródło: x-kom)

Do tego ponownie masz do dyspozycji akumulator o dużej pojemności (6000 mAh), co bezpośrednio przekłada się na długi czas pracy (w tym przypadku 2-3 dni). Nie zabrakło też wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości oraz dwóch aparatów z tyłu: głównego 50 Mpix i ultraszerokokątnego 5 Mpix.

Słowem: Moto G15 Power to świetna propozycja na pierwszy smartfon dla nastolatka, jak i bardzo dobry telefon dla starszej osoby o nieszczególnie wysokich wymaganiach. Ot, solidna opcja bez wodotrysków.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G15 Power:

wyświetlacz: 6,72 cala, IPS, 2400×1080 pikseli, 60 Hz,

procesor: MediaTek Helio G81 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 5 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 165,7×76×8,8 mm, ~205 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy A16 – tani smartfon z ekranem AMOLED

Moja kolejna propozycja – Samsung Galaxy A16 – może wydawać się krokiem wstecz, gdy zwróci się uwagę na obecność jedynie 4 GB pamięci operacyjnej, 128 GB pamięci na pliki i akumulatora o pojemności 5000 mAh…

Jednak to tylko połowa obrazu. Propozycja z katalogu koreańskiego producenta ma bowiem kilka niezaprzeczalnych zalet, czyniących z niej opcję równie dobrą jak wyżej opisana Motorola. A może nawet lepszą.

Samsung Galaxy A16 (fot. Samsung)

Między innymi jest to zdecydowanie wydajniejszy procesor MediaTek Helio G99. Po drugie: bardzo dobry zestaw aparatów z głównym sensorem 50 Mpix, ultraszerokokątnym modułem 5 Mpix i jednostką 2 Mpix do fotografii makro. Przede wszystkim jednak wyświetlacz Full HD+ wykonany w technologii Super AMOLED, zapewniającej bardzo wysoki kontrast, doskonałą czerń i świetne, nasycone kolory.

Warto też wspomnieć, że Samsung obiecuje aż 6 lat aktualizacji – zarówno jeśli chodzi o łatki związane z bezpieczeństwem, jak i kolejne wersje systemu Android. Krótko mówiąc: na modelu Galaxy A16 możesz polegać przez wiele lat.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A16:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 90 Hz,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 5 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 14 (+ aktualizacje),

odporność: IP54,

wymiary i waga: 164,4×77,9×7,9 mm, ~200 g,

cena i dostępność:

Motorola Moto G56 5G – tani telefon z łącznością 5G

Wraz z modelem Motorola Moto G56 5G wchodzimy w tym rankingu na wyższy poziom. Moim zdaniem jest to bardzo dobry, jeśli nie najlepszy smartfon do 700 złotych, jaki można obecnie kupić.

Na tle wcześniej opisywanych modeli wyróżnia go przede wszystkim modem 5G, pozwalający na łączenie się z internetem w najnowszej technologii. To efekt zastosowania procesora MediaTek Dimensity 7060, zapewniającego również niezłą wydajność, szczególnie w parze z 8 GB RAM.

Motorola Moto G56 5G (źródło: Motorola)

Już w tym miejscu warto też podkreślić, że jest to wyjątkowo wytrzymały sprzęt: klasy IP68 i IP69 oznaczają, że nie jest mu straszny pył, a woda – zarówno stała, jak i w formie natrysku – nie robi na nim większego wrażenia. Podobnie jak upadki z wysokości 1,2 metra.

Świetny wyświetlacz Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz to kolejny atut (choć szkoda, że nie jest to panel typu AMOLED). Zapewnia jednak dobre warunki do oglądania filmów, szczególnie że towarzyszą mu głośniki stereo z Dolby Atmos. Wisienką na torcie jest niezły system aparatów, na czele z głównym sensorem Sony Lytia o rozdzielczości 50 Mpix i funkcjonalnością AI.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G56 5G:

wyświetlacz: 6,72 cala, IPS, 2400×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7060 (6 nm, do 2,6 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 165,8×76,3×8,4 mm, ~200 g,

cena i dostępność:

Honor 400 Lite 5G – niedrogi smartfon z przyciskiem aparatu

Honor 400 Lite 5G może wyglądać jak klon iPhone’a, ale podtrzymuję to, co zawarłem w tytule jego recenzji – „tak dobrze skopiować, to też sztuka”. To naprawdę udany smartfon, choć jasno trzeba też sobie powiedzieć, że nie jest pozbawiony wad.

Po stronie plusów na pewno wypada zapisać bardzo jasny wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, wydajne i długie działanie na jednym ładowaniu, świetną nakładkę MagicOS 9.0 oraz lekką i poręczną konstrukcję.

Honor 400 Lite (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Honor 400 Lite ma też bardzo dobry aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix – zapewnia niezłe kolory i dobry kontrast. Najlepsze jednak jest to, że urządzenie ma fizyczny przycisk do robienia zdjęć, który w dodatku umożliwia ustawienie zoomu poprzez przesuwanie po nim palcem. Na uwagę zasługuje też to, że przednia kamerka do selfie ma własną, dodatkową lampę błyskową.

A minusy? „Najbardziej brakuje mi głośników stereo, odrobinę lepszego procesora oraz większej wytrzymałości” – tak napisałem w recenzji i nic więcej nie mam do dodania.

Najważniejsze cechy smartfona Honor 400 Lite 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2412×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7025 (6 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix + 5 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5230 mAh, ładowanie maks. 35 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 161×74,6×7,29 mm, ~170 g,

cena i dostępność:

CMF Phone 2 Pro 5G – tani smartfon z teleobiektywem

Oszczędnym miłośnikom mobilnej fotografii do gustu może też przypaść CMF Phone 2 Pro 5G. Ma bardzo dobry aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, przyzwoity moduł ultraszerokokątny oraz – co na tej półce praktycznie się nie zdarza – teleobiektyw! Ten ostatni cechuje się rozdzielczością 50 Mpix oraz oferuje 2-krotny zoom optyczny i 20-krotny zoom cyfrowy.

Na tym jego atuty się nie kończą. Urządzenie ma też bardzo dobry wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, oferuje niezłą wydajność, dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 7300, wspieranemu przez 8 GB RAM, a akumulator o pojemności 5000 mAh gwarantuje cały dzień intensywnego korzystania na jednym ładowaniu.

CMF Phone 2 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Piotrek w recenzji wystawił mu ocenę 8,5/10, doceniając przede wszystkim stosunek jakości do ceny, aparaty, ekran i oryginalny design. „Tylny panel, dostępny w kilku kolorach i kompatybilny z wymiennymi modułami, sprawia, że CMF Phone 2 Pro nie ginie w tłumie” – napisał.

Jeśli zaś chodzi o wady, to – ponownie – jest to przede wszystkim głośnik mono. Szkoda też, że konstrukcja nie jest równie odporna, co oryginalna.

Najważniejsze cechy smartfona CMF Phone 2 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 164×78×7,8 mm, ~185 g,

cena i dostępność:

Motorola Moto G86 5G – najlepszy smartfon do 1000 złotych

Jeśli to nie możliwości fotograficzne są dla Ciebie absolutnym priorytetem, to za najlepszy smartfon do tysiaka możesz – tak jak ja – uznać model Motorola Moto G86 5G. To perełka, w której producent niemal do perfekcji opanował sztukę kompromisów.

„To świetny sprzęt dla osób o przeciętnych wymaganiach. Idealny towarzysz na co dzień, zapewniający wystarczająco wysoką wydajność, robiący niezłe zdjęcia, oferujący przyzwoite brzmienie, wyposażony w bardzo dobry wyświetlacz i niesamowicie wygodny” – tak podsumowałem go w recenzji zwieńczonej notą 8,7/10.

Motorola Moto G86 5G (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Ma wiele cech wspólnych z opisanym wyżej modelem CMF Phone 2 Pro 5G, w tym: wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz, 8 GB RAM, procesor MediaTek Dimensity 7300 czy akumulator o zbliżonych parametrach.

Wprawdzie nie ma teleobiektywu, nadrabia to jednak głośnikami stereo, pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 / IP69 oraz prawie czystym Androidem, który dobrze wygląda i jeszcze lepiej działa.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G86 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,2×74,7×7,87 mm, ~185 g,

cena i dostępność:

Nic dla Ciebie? Być może trzeba dołożyć…

