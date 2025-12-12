Kiedy Plus uruchomi 5G w paśmie C? Ma coraz mniej czasu

Plus jako jedyny operator nie uruchomił technologii 5G w paśmie C na szeroką skalę. Jest jednak do tego zobowiązany. Kiedy w końcu to zrobi? Firma ma coraz mniej czasu.

Plus ma coraz mniej czasu, aby uruchomić 5G w paśmie C

Plus jako pierwszy operator w Polsce udostępnił komercyjnie dostępną technologię 5G – w maju 2020 roku. Trzy lata później, w czerwcu 2025 roku, Plus ogłosił uruchomienie 5G Ultra, które wykorzystuje agregację trzech pasm częstotliwości, dzięki czemu prędkość transmisji danych może (teoretycznie) sięgnąć nawet 1 Gbit/s. Aktualnie w zasięgu 5G Plusa znajduje się ponad 26 milionów mieszkańców Polski.

W październiku 2023 roku zakończyła się aukcja częstotliwości dla 5G w paśmie C. Plus wygrał blok A, obejmujący zakres od 3400 do 3500 MHz (3,4-3,5 GHz), za który zapłacił 450 milionów złotych. To najniższa kwota za blok w tej aukcji, co jest związane też ze specyfiką bloku A – ma on najwięcej ograniczeń i wyłączeń, dlatego można powiedzieć, że jest najbardziej „trudny” i „wymagający”. Blok B (Play) ma ich znacznie mniej, a bloki C (Orange) i D (T-Mobile) prawie w ogóle.

Specyfika bloku, dla którego rezerwację wygrał Plus, jak najbardziej może utrudnić sprawne uruchomienie 5G w paśmie C, jednak operator nie może zwlekać z tym w nieskończoność. Zgodnie z warunkami aukcji, w której wziął udział, do końca 2027 roku musi uruchomić co najmniej 3800 nadajników w paśmie C. Tymczasem aktualnie ma… jedną działającą stację bazową w tym zakresie (we Wrocławiu).

Kiedy Plus uruchomi 5G w paśmie C na masową skalę?

Jak przekazuje serwis Telko.in, Polkomtel (operator sieci Plus) czeka na decyzję, na której mocy będzie mógł uruchamiać nadajniki na bazie wpisów do rejestru, a nie standardowych pozwoleń radiowych. Jaka jest różnica?

Istotna, ponieważ za każde pozwolenie radiowe dla jednego nadajnika musiałby zapłacić 3800 złotych. Jeśli pomnożymy to razy 3800, czyli minimum, jakie musi osiągnąć do końca 2027 roku, otrzymamy kwotę 14440000 złotych, czyli blisko 15 milionów. Gra jest zatem warta świeczki.

Sam Polkomtel nie będzie jednak budował sieci 5G w paśmie C. Zajmie się tym Cellnex Polska, który – jak podaje serwis Telko.in – miał otrzymać od operatora Plusa zamówienie na postawienie nadajników w 5 tysiącach lokalizacji w Polsce.

Ciekawostką jest, że Plus chciał współdzielić sieć radiową z Play, jednak stronom do tej pory nie udało się porozumieć w tej kwestii i na tę chwilę dalsze rozmowy, które miałyby do tego doprowadzić, nie są prowadzone.

Niedawno Plus ogłosił też, że rozpoczął przygotowania do zastąpienia usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologii 3G rozwiązaniami opartymi o technologię 4G/LTE.