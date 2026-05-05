Nowy robot sprzątający Xiaomi. Może rozwiązać problem wielu osób

Moje mieszkanie stanowi niemałe wyzwanie dla robotów sprzątających ze względu na dużą liczbę mebli osadzonych na nóżkach lub cokołach. Wiele modeli przez to wymięka, ale najnowszy Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro został zaprojektowany tak, by radzić sobie z tym zadaniem. Jeśli więc masz podobną sytuację w swoim mieszkaniu, to koniecznie czytaj dalej.

Co potrafi nowy robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro?

Dzięki niskiej konstrukcji (9,7 mm) nowy robot Xiaomi jest w stanie wjechać pod wiele mebli, a wysuwane ramiona pozwalają też czyścić przy krawędziach pod niższymi powierzchniami. Umieszczono na nich zarówno szczotkę boczną, jak i jeden z dwóch padów mopujących (działających z prędkością do 180 obrotów na minutę).

W kontekście skutecznego sprzątania nie bez znaczenia jest też moc ssania na poziomie 15000 Pa, dzięki której robot powinien z powodzeniem zbierać nie tylko kurz, ale i większe zabrudzenia. Do tego zarówno szczotka główna, jak i boczna została zaprojektowana w taki sposób, by w jej strukturę nie wplątywały się włosy.

Producent chwali się również szybkim i precyzyjnym mapowaniem pomieszczeń, laserową technologią wykrywania przeszkód i omijania ich z dokładnością do 1 mm, automatycznym unoszeniem podkładek mopujących przy wjeździe na dywan, przejrzystą i funkcjonalną aplikacją na telefon, a także wielofunkcyjną stacją bazową.

Przygotowana przez Xiaomi baza służy nie tylko do ładowania akumulatora, ale też odsysania zebranego kurzu (dzięki czemu nie trzeba opróżniać pojemnika nawet przez 75 dni), odciągania brudnej i uzupełniania czystej wody oraz mycia i suszenia nakładek mopujących gorącym powietrzem, co zapobiega rozwojowi pleśni.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro? Cena w Polsce jest już znana

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro jest już dostępny w polskich sklepach. Kosztuje 1999 złotych, co wydaje się zdecydowanie adekwatną ceną w kontekście jego możliwości.