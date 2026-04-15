W tych miejscach Play wyłączy 3G w Polsce w 2026 roku

Play rozpoczął proces wyłączania sieci 3G w kwietniu 2025 roku. W 2026 roku zamierza go zakończyć. Operator podał miejsca, w których technologia trzeciej generacji przestanie być dostępna w nadchodzących miesiącach.

Play już w 2024 roku przeprowadził pilotażowe wyłączenie testowe 3G w Polsce – w rejonie Lublina, Torunia, Łochowa i Rawy Mazowieckiej. W 2025 roku operator całkowicie wyłączył sieć trzeciej generacji w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w województwach wielkopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i podlaskim.

W 2026 rok Play będzie kontynuował proces wyłączania 3G w Polsce zgodnie z poniższym harmonogramem:

kwiecień 2026 roku województwo mazowieckie powiat makowski powiat kozienicki powiat Ostrołęka powiat ostrołęcki województwo dolnośląskie powiat dzierżoniowski powiat jaworski powiat Jelenia Góra powiat kamiennogórski powiat karkonoski powiat kłodzki powiat lubański powiat lwówecki powiat strzeliński powiat świdnicki powiat Wałbrzych powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki powiat zgorzelecki powiat złotoryjski województwo podlaskie powiat augustowski województwo świętokrzyskie powiat włoszczowski

maj 2026 roku województwo dolnośląskie powiat bolesławiecki powiat głogowski powiat Legnica powiat legnicki powiat lubiński powiat polkowicki powiat średzki powiat trzebnicki powiat wołowski województwo lubuskie powiat żagański powiat żarski województwo mazowieckie powiat białobrzeski powiat grójecki powiat legionowski powiat nowodworski powiat przasnyski powiat przysuski powiat pułtuski powiat sochaczewski powiat warszawski zachodni województwo podlaskie powiat sejneński powiat suwalski powiat Suwałki województwo pomorskie powiat chojnicki powiat człuchowski powiat Gdynia powiat kartuski powiat lęborski powiat pucki powiat Słupsk powiat słupski powiat wejherowski województwo świętokrzyskie powiat konecki województwo warmińsko-mazurskie powiat ełcki powiat nidzicki powiat olecki powiat piski powiat szczycieński województwo zachodniopomorskie powiat Koszalin powiat koszaliński powiat sławieński

drugi kwartał 2026 roku województwo dolnośląskie powiat górowski województwo lubuskie powiat krośnieński powiat międzyrzecki powiat nowosolski powiat słubicki powiat sulęciński powiat świebodziński powiat wschowski powiat Zielona-Góra powiat zielonogórski województwo małopolskie powiat limanowski powiat myślenicki powiat nowotarski powiat suski powiat tatrzański województwo mazowieckie powiat ciechanowski powiat gostyniński powiat mławski powiat Płock powiat płocki powiat płoński województwo opolskie powiat kluczborski powiat namysłowski powiat oleski województwo pomorskie powiat Gdańsk powiat gdański powiat Sopot województwo warmińsko-mazurskie powiat działdowski powiat iławski powiat nowomiejski powiat ostródzki województwo wielkopolskie powiat leszczyński powiat Leszno województwo zachodniopomorskie powiat gryficki powiat kamieński powiat kołobrzeski powiat Świnoujście

druga połowa 2026 roku województwo dolnośląskie powiat milicki powiat oleśnicki powiat oławski powiat Wrocław powiat wrocławski województwo lubuskie powiat gorzowski powiat Gorzów Wielkopolski powiat strzelecko-drezdenecki województwo mazowieckie powiat sierpecki powiat żuromicki województwo opolskie powiat brzeski powiat głubczycki powiat kędzierzyńsko-kozielski powiat krapkowicki powiat nyski powiat Opole powiat opolski powiat prudnicki powiat strzelecki województwo pomorskie powiat bytowski powiat kościerski powiat starogardzki powiat tczewski powiat kwidzyński powiat malborski powiat sztumski województwo warmińsko-mazurskie powiat bartoszycki powiat braniewski powiat Elbląg powiat elbląski powiat giżycki powiat gołdapski powiat kętrzyński powiat lidzbarski powiat mrągowski powiat Olsztyn powiat olsztyński powiat węgorzewski województwo wielkopolskie powiat czarnkowsko-trzcianecki powiat grodziski powiat kościański powiat miedzychodzki powiat nowomyski powiat obornicki powiat poznański powiat szamotulski powiat śremski powiat wolsztyński województwo zachodniopomorskie powiat białogardzki powiat choszczeński powiat drawski powiat goleniowski powiat gryfiński powiat łobeski powiat myśliborski powiat policki powiat pyrzycki powiat stargardzki powiat Szczecin powiat szczecinecki powiat świdniński powiat wałecki



Mapa przedstawiająca harmonogram wyłączania sieci 3G w Play w 2026 roku (źródło: Play)

Czy trzeba wymienić telefon, skoro Play wyłącza 3G w Polsce?

Kiedy sieć trzeciej generacji zostanie wyłączona, nadal będzie można prowadzić rozmowy głosowe oraz odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe. Jeżeli jednak telefon nie obsługuje nowszych technologii – 4G / LTE i/lub 5G – będzie to jednak realizowane za pośrednictwem sieci 2G, co może negatywnie wpłynąć na jakość usług.

W związku z tym zalecana jest wymiana telefonu na nowszy – na przykład tani smartfon lub smartfon do 1000 złotych – aby cieszyć się lepszą jakością usług oraz dostępem do najnowszych technologii, w tym VoLTE. Warto też pamiętać, że nie ma konieczności wymiany karty SIM na nowszą.