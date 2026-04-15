W tych miejscach Play wyłączy 3G w Polsce w 2026 roku

Play rozpoczął proces wyłączania sieci 3G w kwietniu 2025 roku. W 2026 roku zamierza go zakończyć. Operator podał miejsca, w których technologia trzeciej generacji przestanie być dostępna w nadchodzących miesiącach.
W tych miejscach Play wyłączy 3G w 2026 roku
Play już w 2024 roku przeprowadził pilotażowe wyłączenie testowe 3G w Polsce – w rejonie Lublina, Torunia, Łochowa i Rawy Mazowieckiej. W 2025 roku operator całkowicie wyłączył sieć trzeciej generacji w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w województwach wielkopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i podlaskim.
W 2026 rok Play będzie kontynuował proces wyłączania 3G w Polsce zgodnie z poniższym harmonogramem:
- kwiecień 2026 roku
- województwo mazowieckie
- powiat makowski
- powiat kozienicki
- powiat Ostrołęka
- powiat ostrołęcki
- województwo dolnośląskie
- powiat dzierżoniowski
- powiat jaworski
- powiat Jelenia Góra
- powiat kamiennogórski
- powiat karkonoski
- powiat kłodzki
- powiat lubański
- powiat lwówecki
- powiat strzeliński
- powiat świdnicki
- powiat Wałbrzych
- powiat wałbrzyski
- powiat ząbkowicki
- powiat zgorzelecki
- powiat złotoryjski
- województwo podlaskie
- powiat augustowski
- województwo świętokrzyskie
- powiat włoszczowski
- maj 2026 roku
- województwo dolnośląskie
- powiat bolesławiecki
- powiat głogowski
- powiat Legnica
- powiat legnicki
- powiat lubiński
- powiat polkowicki
- powiat średzki
- powiat trzebnicki
- powiat wołowski
- województwo lubuskie
- powiat żagański
- powiat żarski
- województwo mazowieckie
- powiat białobrzeski
- powiat grójecki
- powiat legionowski
- powiat nowodworski
- powiat przasnyski
- powiat przysuski
- powiat pułtuski
- powiat sochaczewski
- powiat warszawski zachodni
- województwo podlaskie
- powiat sejneński
- powiat suwalski
- powiat Suwałki
- województwo pomorskie
- powiat chojnicki
- powiat człuchowski
- powiat Gdynia
- powiat kartuski
- powiat lęborski
- powiat pucki
- powiat Słupsk
- powiat słupski
- powiat wejherowski
- województwo świętokrzyskie
- powiat konecki
- województwo warmińsko-mazurskie
- powiat ełcki
- powiat nidzicki
- powiat olecki
- powiat piski
- powiat szczycieński
- województwo zachodniopomorskie
- powiat Koszalin
- powiat koszaliński
- powiat sławieński
- drugi kwartał 2026 roku
- powiat górowski
- województwo lubuskie
- powiat krośnieński
- powiat międzyrzecki
- powiat nowosolski
- powiat słubicki
- powiat sulęciński
- powiat świebodziński
- powiat wschowski
- powiat Zielona-Góra
- powiat zielonogórski
- województwo małopolskie
- powiat limanowski
- powiat myślenicki
- powiat nowotarski
- powiat suski
- powiat tatrzański
- województwo mazowieckie
- powiat ciechanowski
- powiat gostyniński
- powiat mławski
- powiat Płock
- powiat płocki
- powiat płoński
- województwo opolskie
- powiat kluczborski
- powiat namysłowski
- powiat oleski
- województwo pomorskie
- powiat Gdańsk
- powiat gdański
- powiat Sopot
- województwo warmińsko-mazurskie
- powiat działdowski
- powiat iławski
- powiat nowomiejski
- powiat ostródzki
- województwo wielkopolskie
- powiat leszczyński
- powiat Leszno
- województwo zachodniopomorskie
- powiat gryficki
- powiat kamieński
- powiat kołobrzeski
- powiat Świnoujście
- druga połowa 2026 roku
- powiat milicki
- powiat oleśnicki
- powiat oławski
- powiat Wrocław
- powiat wrocławski
- województwo lubuskie
- powiat gorzowski
- powiat Gorzów Wielkopolski
- powiat strzelecko-drezdenecki
- województwo mazowieckie
- powiat sierpecki
- powiat żuromicki
- województwo opolskie
- powiat brzeski
- powiat głubczycki
- powiat kędzierzyńsko-kozielski
- powiat krapkowicki
- powiat nyski
- powiat Opole
- powiat opolski
- powiat prudnicki
- powiat strzelecki
- województwo pomorskie
- powiat bytowski
- powiat kościerski
- powiat starogardzki
- powiat tczewski
- powiat kwidzyński
- powiat malborski
- powiat sztumski
- województwo warmińsko-mazurskie
- powiat bartoszycki
- powiat braniewski
- powiat Elbląg
- powiat elbląski
- powiat giżycki
- powiat gołdapski
- powiat kętrzyński
- powiat lidzbarski
- powiat mrągowski
- powiat Olsztyn
- powiat olsztyński
- powiat węgorzewski
- województwo wielkopolskie
- powiat czarnkowsko-trzcianecki
- powiat grodziski
- powiat kościański
- powiat miedzychodzki
- powiat nowomyski
- powiat obornicki
- powiat poznański
- powiat szamotulski
- powiat śremski
- powiat wolsztyński
- województwo zachodniopomorskie
- powiat białogardzki
- powiat choszczeński
- powiat drawski
- powiat goleniowski
- powiat gryfiński
- powiat łobeski
- powiat myśliborski
- powiat policki
- powiat pyrzycki
- powiat stargardzki
- powiat Szczecin
- powiat szczecinecki
- powiat świdniński
- powiat wałecki
Czy trzeba wymienić telefon, skoro Play wyłącza 3G w Polsce?
Kiedy sieć trzeciej generacji zostanie wyłączona, nadal będzie można prowadzić rozmowy głosowe oraz odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe. Jeżeli jednak telefon nie obsługuje nowszych technologii – 4G / LTE i/lub 5G – będzie to jednak realizowane za pośrednictwem sieci 2G, co może negatywnie wpłynąć na jakość usług.
W związku z tym zalecana jest wymiana telefonu na nowszy – na przykład tani smartfon lub smartfon do 1000 złotych – aby cieszyć się lepszą jakością usług oraz dostępem do najnowszych technologii, w tym VoLTE. Warto też pamiętać, że nie ma konieczności wymiany karty SIM na nowszą.