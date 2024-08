Plus rzucił wyzwanie Play. Takiej oferty nie ma nikt

Konkurencja to piękna rzecz. Dzięki niej klienci mogą przebierać w atrakcyjnych ofertach i znaleźć najlepszą dla siebie. Plus ogłosił nową promocję, z której może skorzystać wiele osób.

Plus – abonament ze smartfonem w niskiej cenie

W ubiegłym tygodniu Play ogłosił promocję, w ramach której klienci nie muszą płacić 12 pierwszych rat za smartfon. Muszą jednak zapłacić pozostałe 24, ponieważ płatność za urządzenie rozkładana jest na 36 rat, podczas gdy umowa na abonament zawierana jest na 24 miesiące.

Dziś Plus ogłosił swoją promocję, która dla wielu klientów może być atrakcyjniejsza. Podobnie jak w Play, aby z niej skorzystać, trzeba przenieść numer z innej sieci. Polkomtel daje jednak swobodę, jeśli chodzi o wybór abonamentu – można wybrać zarówno najdroższy, jak i najtańszy.

To coś, co sprawia, że ta oferta jest naprawdę atrakcyjna, ponieważ możecie wybrać nawet abonament w Plushu za 25 złotych z 40 GB internetu co miesiąc i kupić Samsunga Galaxy Z Flip 6 256 GB za około 2600 złotych, podczas gdy w sklepach z elektroniką trzeba za niego zapłacić około 4700 złotych!

Co więcej, w Plushu podpisujecie umowę na czas nieokreślony, co oznacza, że możecie spłacić smartfon w 12 miesięcy i przenieść numer do innego operatora, jeśli przykładowo będziecie chcieli skorzystać z kolejnej promocji w innej sieci lub uniknąć podwyżki abonamentu o 5 złotych miesięcznie co rok.

Jeśli natomiast nie jesteście zainteresowani zakupem Galaxy Z Flip 6, mimo że to okazja, jaka może się już nie powtórzyć, możecie w ramach tej promocji kupić również modele:

Samsung Galaxy A55 5G za niespełna 1000 złotych (w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje od 1799 złotych),

Realme 12+ 8/256 GB za niecałe 800 złotych (w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje 1499 złotych),

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE za mniej niż 1450 złotych (w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje około 2800 złotych).

Aby uzyskać najniższą cenę, należy rozłożyć płatność za urządzenie na 12 rat. W przypadku większej liczby rat cena będzie wyższa. Promocja jest dostępna na stronie Plusa (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!) i Plusha.

Plus – pakiet All in Streaming w niższej cenie

Pakiet All in Streaming jest dostępny w Plusie od lutego 2024 roku. Gwarantuje on dostęp do serwisów VOD Disney+, Max i Polsat Box Go Plus. Dotychczas kosztował 49,99 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące, ale od teraz można go kupić już za 25 złotych miesięcznie. Cena zależy od ceny wybranego abonamentu – im ona wyższa, tym cena pakietu All in Streaming jest niższa.