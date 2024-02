realme 12+ to smartfon „trzykrotnie niezły”

Gdyby właśnie zadzwoniły do mnie osoby opracowujące encyklopedię z prośbą o graficzny przykład smartfona ze średniej półki, bez wahania rzuciłbym im przez słuchawkę „realme 12+”. O ile sam scenariusz jest mało prawdopodobny, o tyle nowe urządzenie chińskiego producenta to faktycznie encyklopedyczny przykład średniopółkowca.

Specyfikacja realme 12+

Ciekawie robi się już na samym początku. Smartfon oferuje płaski, 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na oficjalnej stronie produktu producent chwali się, że zakres minimalnej i maksymalnej jasności ekranu to od 2 do 2000 nitów, a znajdujący się pod ekranem czytnik linii papilarnych może służyć do pomiaru tętna. Zestaw głośników stereo otrzymał natomiast certyfikację Hi-Res Audio.

realme 12+ (Źródło: producent)

Na wnętrzności urządzenia składa się układ mobilny Dimensity 7050, który współpracuje z 12 GB RAM (z opcją rozszerzenia wirtualnego o kolejne 12 GB) i 256 GB pamięci wewnętrznej z wgranym Androidem 14 oraz nakładą realme UI 5.0. W przypadku akumulatora mamy do czynienia ze średniopółkową klasyką, czyli pojemnością wynoszącą równe 5000 mAh. Szybkie ładowanie w przypadku realme 12+ to 67 W płynące z ładowarki do ogniw urządzenia. W kwestii komunikacji nie zabrakło dostępu do 5G, Wi-Fi 6, GPS, NFC czy Bluetooth 5.2.

A co z wyspą na aparaty? Tam głównym bohaterem jest obiektyw szerokokątny korzystający z sensora 50 Mpix Sony LYT-600 o przysłonie f/1.88 i długości ogniskowej 26 mm. Producent wyposażył oczko w dedykowany tryb portretowy, OIS i dwukrotny, bezstratny zoom.

realme 12+ (Źródło: producent)

W sąsiedztwie znajduje się jeszcze aparat ultraszerokokątny 8 Mpix o długości ogniskowej 16 mm i przysłonie f/2.2 oraz kamera makro 2 Mpix z przysłoną f/2.4. Kończąc rozdział fotograficzny dodam, że jako przedni aparat do selfie smartfon wykorzystuje matrycę o rozdzielczości 16 Mpix.

Smartfon, któremu brakuje tylko jednego

Jak na tak duży ekran, realme 12+ cechuje nienajgorsza waga – 190 gramów. Smartfon mierzy 163×75,5×7,9 mm i dostępny jest w dwóch kolorach – zielonym oraz beżowym. Sprzedaż w pierwszych krajach – Indonezji i Malezji – ruszy 8 marca. Cenę urządzenia ustalono na 4199000 IDR i 1499 MYR (to równowartość odpowiednio ~1060 i ~1250 złotych).

realme wyprodukowało zatem smartfon który jest „trzykrotnie niezły”. Ma niezłe aparaty, stylistykę oraz parametry techniczne. Brakuje mu oczywiście tylko jednego – oficjalnej premiery w Polsce i świetnej ceny w złotówkach.