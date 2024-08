Producent odkurzaczy Roomba poinformował, że klienci w Polsce będą mogli skorzystać z promocji, dzięki której otrzymają drugi odkurzacz marki iRobot w prezencie.

Promocja: dwa odkurzacze iRobot Roomba w cenie jednego

W lipcu 2024 roku marka iRobot zaprezentowała nowy odkurzacz Roomba Combo 10 Max. Jego sprzedaż rozpocznie się w Polsce 9 września 2024 roku, czyli za niespełna dwa tygodnie. Z tej okazji, a także świętowania 20 lat obecności marki na polskim rynku, przygotowano bardzo atrakcyjną promocję.

Osoby, które kupią nowy odkurzacz Roomba Combo 10 Max w okresie od 9 do 22 września 2024 roku (lub do wyczerpania zapasów), otrzymają odkurzacz Roomba Combo Essential za złotówkę. Aktualnie w oficjalnej polskiej dystrybucji trzeba za niego zapłacić 799 złotych, więc złotówka za ten sprzęt to jak za darmo.

Promocja będzie obowiązywała w oficjalnym sklepie internetowym iRobot oraz u wybranych partnerów handlowych, w tym RTV Euro AGD, Media Expert i Media Markt. To linki afiliacyjne, korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!

iRobot Roomba Combo 10 Max – cena, specyfikacja

Cena najnowszego odkurzacza marki iRobot została ustalona na 6799 złotych. Jest to wysoka kwota, lecz model ten oferuje więcej niż przeciętny robot sprzątający. Wyróżnia go wchodząca w skład zestawu sprzedażowego stacja dokująca AutoWash, która pełni dwie funkcje oprócz tego, że służy do ładowania akumulatora w odkurzaczu.

Po pierwsze, ma pojemnik na śmieci i kurz, które zebrał robot. Producent podaje, że jest on na tyle pojemny, że można go opróżniać nawet co 60 dni, choć oczywiście zależy to od częstotliwości sprzątania i ilości brudu. Po drugie, stacja AutoWash uzupełnia wodę w robocie oraz automatycznie pierze i suszy nakładkę mopującą – ta z kolei ma wystarczyć na nawet 7 dni.

Sam odkurzacz Roomba Combo 10 Max wyposażono natomiast w dwie gumowe szczotki główne i szczotkę boczną do sprzątania w narożnikach i przy krawędzi oraz moduł mopujący, który może się unieść ponad podłogę (dzięki temu nie moczy dywanu). Warto tutaj wspomnieć, że robot oferuje trzy tryby pracy: tylko odkurzanie, odkurzanie i mopowanie, a także samo mopowanie (co jest nowością).

Ponadto wśród funkcji jest aktywne szorowanie Smart Scrub (odkurzacz jeździ w przód i w tył), które pozwala usunąć uporczywe zabrudzenia, takie jak zaschnięte plamy. Sterować robotem można zarówno z poziomu aplikacji, jak i za pomocą asystentów głosowych Alexa, Siri i Google Assistant.

Jeżeli zainteresowała Was taka konstrukcja, to warto wspomnieć, że podobną (aczkolwiek nie identyczną) funkcjonalność oferuje też m.in. DreameBot L10s Ultra, którego recenzję znajdziecie na Tabletowo.pl.