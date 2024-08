Plush wprowadza nowe abonamenty – dla lojalnych maniaków

Dotychczasowa oferta abonamentowa Plusha nie była zbyt elastyczna, choć nie można było nazwać jej nieatrakcyjną. Teraz jednak staje się wyraźnie lepsza, szczególnie jeśli zależy Ci na dużym pakiecie danych do wykorzystania i należysz do gatunku lojalnych klientów. Niestety są też ciemne strony.

Plush wprowadza nowy abonament. A właściwie dwa

Plush przedstawił zupełnie nową ofertę abonamentową, z której można skorzystać, kupując nowy numer, przechodząc z karty na abonament lub przenosząc numer od innego operatora. Do wyboru są dwie opcje w różnych cenach, a charakterystyczne dla obu są duże pakiety danych do wykorzystania, które w dodatku rosną wraz ze stażem. I to znacząco!

Z oferty znikają plany dwuletnie i zamiast tego oba nowe pakiety wiążą się z zawarciem umowy na czas nieokreślony – dzięki temu można zrezygnować w dowolnym momencie i nie ponosić w związku z tym żadnych konsekwencji.

Więcej gigabajtów za staż w Plush

Co więcej, operator nagradza swoich użytkowników za lojalność. Działa to tak, że im dłużej korzysta się z oferty, tym więcej ma się gigabajtów do wykorzystania. A już na start jest ich dużo więcej niż dotychczas.

mat. prasowe

W poprzedniej ofercie użytkownicy otrzymywali od 15 do 30 GB za ~25 złotych na miesiąc. Teraz do wyboru są dwie opcje:

abonament S za 25 złotych miesięcznie z pakietem 40 GB,

z pakietem 40 GB, abonament M za 40 złotych miesięcznie z pakietem 80 GB.

Zgodnie z obowiązującym standardem, połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y są nielimitowane.

Tak, jak już wspominałem, liczba gigabajtów do wykorzystania rośnie z czasem. Zdecydowanie mniej pozytywna informacja jest taka, że z każdym rokiem rośnie też cena. Podwyżka jest wprawdzie niewielka (5 złotych miesięcznie), ale i tak jest to rozwiązanie co najmniej kontrowersyjne.

W związku z tym, że równocześnie rośnie pakiet danych, być może dasz jednak radę to przełknąć. Cóż, zerknij na poniższą tabelkę, aby poznać szczegóły i wyrobić sobie opinię:

Pakiet S Pakiet M Cena przez pierwszy rok: 25 złotych miesięcznie 40 złotych miesięcznie Coroczna podwyżka ceny: + 5 złotych + 5 złotych Czas obowiązywania umowy: czas nieokreślony (z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia) czas nieokreślony (z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia) Nielimitowane rozmowy: TAK TAK Nielimitowane SMS-y i MMS-y: TAK TAK Pakiet danych na start: 40 GB 80 GB Pakiet danych po 6 miesiącach: 80 GB 160 GB Pakiet danych po 12 miesiącach: 160 GB 200 GB Pakiet danych po 24 miesiącach: 200 GB 300 GB



Niestety jest coś jeszcze, o czym warto pamiętać. We wcześniej ofercie operatora aplikacje Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp nie zużywały pakietu danych. Moją uwagę na stronie nowej oferty zwrócił brak jakiejkolwiek informacji na ten temat. Zapytałem więc o to konsultanta i okazało się, że rzeczywiście nowi abonenci po tej zmianie nie mogą już liczyć na taki bonus. Nie wynika to jednak z decyzji samego Plusha, lecz z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zakazał stosowania tego typu rozwiązań.

Niejako na osłodę Plush oferuje 3 pierwsze miesiące bez opłat dla osób, które zdecydują się na przeniesienie numeru od innego operatora. Pozostałe elementy oferty pozostają w tym przypadku takie same.