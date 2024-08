Teraz w aplikacji ZUS sprawdzisz, jak biednym emerytem będziesz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz bardziej otwiera się na nowe technologie, wprowadzając narzędzia, które mają na celu zwiększenie efektywności i wygody użytkowników. Ostatnie zmiany pokazują, że ZUS stara się dostosować do współczesnych wymagań cyfrowego świata. Teraz, dzięki najnowszej aktualizacji aplikacji mZUS, użytkownicy mogą z łatwością sprawdzić m.in. prognozowaną wysokość swojej emerytury.

Nowy prezes, nowe priorytety

Od kiedy Zbigniew Derdziuk ponownie objął stanowisko prezesa, ZUS intensywnie zmienia swoje podejście do cyfryzacji i wykorzystania nowych technologii. Nowy prezes, który zdobywał doświadczenie zarówno w sferze publicznej, jak i na rynku komercyjnym, kładzie duży nacisk na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które mają usprawnić pracę urzędników oraz poprawić jakość usług dla obywateli.

Jak informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl, jednym z kluczowych elementów strategii nowego prezesa jest wdrożenie sztucznej inteligencji, która ma wspomagać pracowników ZUS w automatyzacji procesów administracyjnych oraz w walce z nadużyciami. Chociaż AI nie zastąpi pracowników, jej zastosowanie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działań urzędu i ułatwić obywatelom załatwianie spraw.

Oprócz sztucznej inteligencji, ZUS planuje także odświeżenie swojej platformy PUE, aby była bardziej intuicyjna i przyjazna w obsłudze. Wśród planowanych zmian znajdują się również promocja bezgotówkowej wypłaty świadczeń oraz integracja z innymi serwisami publicznymi, co ma ułatwić obywatelom dostęp do usług bez konieczności wizyty w placówkach.

Aplikacja mZUS powie Ci teraz, jak małą emeryturę dostaniesz

Jak informuje portal Cashless, najnowsza wersja aplikacji mobilnej mZUS, która pojawiła się w sklepach z aplikacjami, wprowadza szereg nowych funkcji, w tym możliwość sprawdzenia prognozowanej wysokości emerytury. Dzięki nowemu kalkulatorowi emerytalnemu użytkownicy mogą szybko i łatwo zobaczyć, jaką kwotę będą otrzymywać na emeryturze w oparciu o obecne składki i przewidywane zmiany w przyszłości.

To narzędzie może być szczególnie przydatne w kontekście obecnych danych. Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie 3516,95 złotych brutto, co stanowi około 43% średniego wynagrodzenia, które wynosi 8147,38 złotych brutto. Prognozy na przyszłość nie napawają jednak optymizmem. Według przewidywań, w 2050 roku średnia emerytura ma stanowić zaledwie 29,5% średniego wynagrodzenia. To oznacza, że wiele osób, które obecnie są aktywne zawodowo, może liczyć na znacznie niższe świadczenia emerytalne, niż się spodziewają.

Oprócz kalkulatora emerytalnego, nowa wersja mZUS umożliwia również rezerwację e-wizyty lub spotkania w placówce, a także zapewnia dostęp do informacji o ubezpieczeniach, składkach i innych świadczeniach. Do aplikacji dodano też moduł połączenia z infolinią z automatyczną weryfikacją tożsamości dzwoniącego. Aplikacja mZUS staje się coraz bardziej wszechstronnym narzędziem, które ma na celu ułatwienie życia obywatelom.