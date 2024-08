OPPO Reno12 FS 5G pokazuje, że AI nie musi być dla wybranych

Artykuł sponsorowany

Wszyscy uwielbiamy, kiedy technologie stają się powszechne i nie potrzeba worka pieniędzy, żeby być na czasie. OPPO Reno12 FS 5G udowodnił mi, że sztuczna inteligencja może być dla każdego.

Czy chcemy połączenia „smartfony + AI”?

Dobry postęp to taki, którego chcemy. Wiele razy technologia okazywała się ślepym zaułkiem, gdyż publika zauważała, że wady przewyższają zalety, urządzenia są zbyt drogie lub dostęp ogranicza się do kilku modeli.

A jak jest z AI? ARC Rynek i Opinia na zlecenie OPPO sprawdziło, co myślimy o sztucznej inteligencji. Okazuje się, że prawie połowa ankietowanych używa sztucznej inteligencji na co dzień, jednak wśród tych osób aż 27% nie zdawało sobie sprawy, że dane narzędzia napędza AI. Co więcej, to nie komputer czy tablet dominują jako sprzęt do współpracy z AI, a smartfon. Aż 83% odpowiadających przyznało się, że rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji trzymają najbliżej siebie – w kieszeni.

Dlaczego jednak w ogóle sięgamy po AI? 56% ankietowanych, którzy wprowadzili ją do swojego życia uważa, że pozwala ona zaoszczędzić czas, a takie rozwiązania jak chatbot, według aż 54% przepytanych, pozwalają na szybkie opisanie i rozwiązanie problemu.

Czy OPPO ma plan, jak przekonać jeszcze więcej Polaków do AI? Tak, udostępnia urządzenia, których hasłem przewodnim jest „UżywAI – to proste!”. Ten honorowy skład obejmuje cztery smartfony – OPPO Reno12 FS 5G i OPPO Reno12 F 5G, które trafiły do sprzedaży w lipcu 2024 roku oraz OPPO Reno12 Pro 5G i OPPO Reno12 5G, które zadebiutowały w czerwcu 2024 roku. Osobiście miałem okazję się przekonać, że OPPO Reno12 Pro 5G to telefon z potencjałem. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie modelu Reno12 FS 5G (recenzja wkrótce!).

Reno12 FS 5G to wstęp do AI w przystępnej cenie i zaraz się o tym przekonacie (fot. OPPO)

Jakie możliwości AI otwiera przed nami OPPO Reno12 FS 5G?

Obecne narzędzia AI warto podzielić na dwie kategorie: te dostępne od początku serii OPPO Reno12 i te wprowadzone w sierpniowej aktualizacji systemu. W tym pierwszym zbiorze trzeba przyznać, że OPPO obdarowało właścicieli na bogatości. Przykładem jest AI LinkBoost. Sztuczna inteligencja w tym przypadku sprawia, że smartfon płynniej przełącza się pomiędzy siecią komórkową a Wi-Fi i szybciej odzyskuje sygnał z miejsc o utrudnionym dostępie do niego, np. z piwnicy czy windy. Inną przydatną funkcją jest AI Czysty Głos, który analizując odgłosy z otoczenia dostosowuje pracę urządzenia tak, aby jakość tego, co mówimy, była jak najwyższa.

(źródło: OPPO)

Bardziej namacalne efekty pracy sztucznej inteligencji spotkamy w przypadku AI Toolbox i Podsumowanie Nagrania AI. We współpracy z modelem językowym Google Gemini za pomocą tych funkcji możemy poprosić AI o napisanie wpisu lub komentarza do mediów społecznościowych, przeczytanie artykułu na głos lub stworzyć podsumowanie artykułu w ramach AI Toolbox. Podsumowanie Nagrania AI, jak sama nazwa wskazuje, zamienia nagranie w formę tekstową z możliwością utworzenia notatek dot. m.in listy zakupowej, godzinnego planu czy dotyczących lokalizacji. Gdybym dziesięć lat temu miał taki smartfon na studiach, wykłady same by się spisywały. 😁

Niepozornym narzędziem, dostępnym w smartfonach z serii OPPO Reno12, jest także Inteligentne konturowanie 2.0. Dzięki niemu możemy wyodrębniać obrazy czy treści, zapisywać je w formie naklejek lub do schowka a następnie ozdabiać nimi zdjęcia.

Przykład tworzenia naklejek w akcji (źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

OPPO i sztuczna inteligencja – robisz to dobrze

Przede wszystkim podoba mi się, że Gumka AI otrzymała w połowie sierpnia wersję 2.0, a jeszcze niecały miesiąc temu używałem 1.0. Widać, że producent bierze sprawę na poważnie i jest spora szansa, że narzędzia AI będą usprawnianie bardzo szybko.

Na czym w skrócie polega samo narzędzie gumkujące? Mamy do dyspozycji trzy metody – lasso, zamalowanie i „usuń ludzi”. Każdy z nich służy w dużej mierze do „czyszczenia” fotografii z niechcianych obiektów. Paręnaście minut zabawy wystarczyło, abym był w stanie jednym zdaniem opisać, do czego przydaje się konkretne rozwiązanie:

• Lasso najlepiej sprawdza się przy usuwaniu dużych obiektów, których zamalowywanie zajęłoby trochę czasu,

• Zamalowanie przydaje się do usuwania przedmiotów małych rozmiarów – słupków, roślin, różności wystających przy krawędziach zdjęcia czy czyszczenia podłoża z cieni pozostałych po „usuwaniu ludzi”,

• Usuwanie ludzi wykorzystuje AI do wykrycia sylwetek kojarzących się z człowiekiem i usuwa je jednym kliknięciem.

Efekty przed i po wraz z krótkim wideo możecie zobaczyć poniżej. Jak widać, tylko kilka kliknięć i jakieś 30 sekund dzieli Was od poprawienia zdjęć – bez nauki darmowych programów graficznych czy kupowania dedykowanych narzędzi.

Przed Po (Zamalowanie) Przed Po (Lasso) Przed Po (wykorzystanie wszystkich trzech technik) Przed Po (wykorzystanie wszystkich trzech technik)

Drugie rozwiązanie AI – związane z fotografią – to AI Studio. Za jego pomocą możemy tworzyć portrety, które upiększą nasze profile na portalach społecznościowych. Zasada działania jest bardzo prosta – wgrywacie gotowe zdjęcie, zgodne z wytycznymi oprogramowania. Następnie wyszukujecie interesujący Was styl, klikacie i po ok. 15-20 sekundach otrzymujecie cztery propozycje, które możecie udostępnić lub pobrać.

Co ważne, historia wygenerowanych grafik znajduje się na koncie OPPO i możecie do niej wrócić w dowolnym momencie.

Interfejs AI Studio z przykładowymi grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. (źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

OPPO Reno12 FS 5G to nie tylko AI

Jednak Reno12 FS 5G to nie tylko AI. Ci, którzy tęsknią za diodami powiadomień, mogą pokochać Halo Light, umieszczony z tyłu obudowy. To wielki okrąg LED, wpisany w wyspę na aparaty, który można spersonalizować. Żółty kolor na powiadomienia, czerwony na przychodzące połączenia i włączona tęcza przy słuchaniu muzyki ze Spotify – takich wrażeń nie znajdziecie nawet w trzy razy droższych urządzeniach.

OPPO chce, abyście cieszyli się smartfonem jak najdłużej, dlatego w modelu Reno12 FS 5G zastosowano rozwiązanie All-Round Armor. Składają się na niego szklany ekran, ramka o zwiększonej wytrzymałości i gąbczaste wypełnienie zabezpieczające środek. Dzięki „zbroi” smartfon otrzymał 5-gwiazdek w testach SGS Performance Multi-Scene Protection, a ochronę przed wodą poświadczono normą IP64.

Wisienką na torcie jest specyfikacja smartfona. Układ mobilny MediaTek 6300 w połączeniu z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej zaoferują wydajność, która wystarczy na lata. Akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 45 W sprawia, że możecie korzystać z urządzenia przez dwa dni bez obawy o rozładowanie, a kiedy przyjdzie czas na ładowania, wystarczy Wam do tego około wolnej godziny przy ładowarce. Fotograficznie możemy liczyć na dostęp do następujących obiektywów: głównego z matrycą 50 Mpix, ultraszerokokątnego 8 Mpix, makro 2 Mpix i aparat do selfie 32 Mpix z przodu.

Fajnie, fajnie!

Żeby nie zrazić się do rozwiązania, warto aby już początkowe iteracje wyglądały dobrze. Wchodząc w inicjatywę UżywAI z OPPO nie mogliście lepiej trafić – narzędzia dostarczane przez producenta faktycznie przydają się w codziennym życiu, są dostępne za darmo, a obecne tempo zmian sugeruje, że rozwój funkcji może okazać się całkiem intensywny.

I to wszystko w smartfonach, których cena zaczyna się już od 1499 złotych.

