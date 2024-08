Najnowsze smartfony Samsunga już staniały

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 i model Galaxy Z Flip 6 zadebiutowały 10 lipca 2024 roku. Sześć tygodni to najwyraźniej według producenta wystarczający czas, po którym można po raz pierwszy obniżyć cenę obu high-endów.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 i Samsung Galaxy Z Flip 6 dostępne w niższych cenach

Już w momencie premiery oba modele były atrakcyjniejszymi cenowo propozycjami, jeśli spojrzymy na ich ceny przez pryzmat cen poprzedniej generacji:

Do tego klienci mogli skorzystać ze specjalnej (i mocno rozbudowanej, a przez to trochę skomplikowanej) oferty przedsprzedażowej. Po jej zakończeniu pojawiły się nowe (już nie tak atrakcyjne) promocje, ale teraz w końcu mamy do czynienia z obniżką ceny. To dla wielu osób najbardziej atrakcyjna oferta, ponieważ nie każdy chce oddawać swój stary smartfon lub potrzebuje zegarka w gratisie.

Aktualnie smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 kosztuje:

7899 złotych za wersję 12/256 GB (-800 złotych),

8399 złotych za wariant 12/512 GB (-800 złotych),

9399 złotych za konfigurację 12 GB/1 T (-800 złotych).

Za smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 zapłacicie z kolei:

4699 złotych za wersję 256 GB (-500 złotych),

5269 złotych za wariant 512 GB (-480 złotych).

Oba modele w obniżonych cenach kupicie w sklepie Samsunga (Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6) oraz u jego partnerów handlowych, między innymi w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert i Media Markt. To linki afiliacyjne, korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!

Dodatkowa promocja na smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6

Jednocześnie możecie skorzystać z jeszcze dwóch promocji. Pierwsza jest dostępna wyłącznie w sklepie Samsunga – jeśli kupicie wersję kolorystyczną, dostępną tylko na stronie samsung.com i jednocześnie zdecydujecie się odsprzedać swój stary smartfon, otrzymacie dodatkowo 350 lub nawet 550 złotych w programie Odkup (odpowiednio w przypadku Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6).

Druga promocja obowiązuje natomiast w sklepie Samsunga oraz u jego autoryzowanych partnerów handlowych (w tym operatorów). Polega ona na tym, że jeżeli kupicie jednocześnie smartfon Galaxy Z Fold 6 lub Galaxy Z Flip 6 i produkt z innej kategorii (smartwatch lub słuchawki), otrzymacie 400 złotych zwrotu na konto. W przypadku zakupu trzech produktów zwrot wyniesie 600 złotych.

Produkty z innej kategorii to Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro.