Plus znów przygotował ofertę trudną do odrzucenia

Plus jest doprawdy wybitny w przygotowywaniu ofert, obok których trudno przejść obojętnie. Cały czas możecie kupić Samsunga Galaxy S24 nawet 800 złotych taniej, a wkrótce będziecie mogli również zaoszczędzić na… streamingu.

Nowość w Plusie – pakiet All In Streaming

W Polsce dostępnych jest wiele platform VOD, choć największą popularnością cieszą się przede wszystkim te globalnie znane (jak Netflix, Disney+, HBO Max i Amazon Prime Video) oraz należące do największych przedsiębiorstw medialnych w Polsce (TVP GO, Player i Polsat Box Go).

Opłacanie więcej niż jednej subskrypcji wiąże się jednak z dość dużym wydatkiem, dlatego klienci szukają różnych okazji i promocji, dzięki którym będą mogli nieco zaoszczędzić. Plus przygotował właśnie takie rozwiązanie – nazwał je All In Streaming.

All In Streaming to pakiet (już samo to określenie wskazuje, że pozwoli zaoszczędzić, jak to ma miejsce w przypadku większości pakietów łączonych), w skład którego wchodzą trzy platformy streamingowe. Są to Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus. Cenę pakietu ustalono na 49,99 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące.

W przypadku subskrypcji miesięcznej dostęp do Disney+ kosztuje 37,99 złotych, a do HBO Max 29,99 złotych. Razem jest to zatem 67,98 złotych. Na oficjalnej stronie internetowej Polsat Box Go na próżno natomiast szukać ceny Polsat Box Go Plus, ale nie jest to to samo, co Polsat Box Go Start za 30 złotych na rok – ten ostatni jest uboższy m.in. o kanały TV na żywo.

Nawet bez tej informacji widać jednak „czystą oszczędność”. Co więcej, operator na tym nie poprzestaje, ponieważ w ramach promocji pozwoli zaoszczędzić klientom jeszcze więcej.

All In Streaming w Plusie za darmo

Klienci, którzy zdecydują się na pakiet All In Streaming oraz abonament głosowy za co najmniej 69 złotych z umową na 24 miesiące, przez aż 6 miesięcy nie zapłacą ani grosza za dostęp do Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus (co równa się blisko 300 złotym oszczędności). Pozostałe osoby, tj. te, które wybiorą tańszy abonament głosowy, zostaną zwolnione z opłat za pakiet przez 3 miesiące (więc zaoszczędzą prawie 150 złotych).

źródło: Polkomtel

Pakiet All In One Streaming będzie dostępny w Plusie od 4 marca 2024 roku.