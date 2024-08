Niezły i niedrogi. Redmi Watch 5 Active debiutuje na rynku

Na rynku zadebiutował nowy smartwatch, kierowany do bardziej oszczędnych użytkowników, którzy oczekują niezłego narzędzia do monitorowania kondycji i zdrowia na co dzień. Oto Redmi Watch 5 Active.

Na początku tego roku w polskich sklepach zadebiutował zegarek Redmi Watch 4. Teraz oficjalnej prezentacji doczekał się jego następca, choć bardziej należałoby w nim widzieć następcę w serii z dopiskiem „Active”, a po raz ostatni taki wariant widzieliśmy przy okazji „Trójki”.

Premiera Redmi Watch 5 Active za nami. Spójrzmy na specyfikację

To, co ostatecznie zaoferuje Redmi Watch 5 Active, okaże się dopiero po testach. Pod względem samej specyfikacji jednak ta nowinka rzeczywiście wygląda na model plasujący się gdzieś pomiędzy Redmi Watch 3 Active a Watch 4. O różnicach pomiędzy całą tą trójką możesz dowiedzieć się z tabelki umieszczonej nieco niżej, tymczasem rzućmy okiem na charakterystykę zaprezentowanego właśnie modelu.

Nowy smartwatch w katalogu Xiaomi został wyposażony w prostokątny wyświetlacz o przekątnej 2 cali – największy w historii tej rodziny. Oferuje on rozdzielczość 320×385 pikseli i szczytową jasność na poziomie 500 nitów (szkoda, że producent nie pokusił się o nieco więcej).

Smartwatch Redmi Watch 5 Active w obu wersjach kolorystycznych (fot. producenta)

W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 470 mAh. Jego pełne naładowanie zapewniać ma nawet 18 dni działania, choć przy „intensywnym użytkowaniu” czas ten skraca się do 12 dni. To wciąż jednak świetny wynik.

Redmi Watch 5 Active został również wyposażony w podstawowy pakiet sensorów do monitorowania zdrowia i aktywności (w tym także w pulsometr i pulsoksymetr). Oprócz całodobowego czuwania oferuje też śledzenie treningów w ponad 140 trybach, a w kilku dyscyplinach potrafi dokonać automatycznej detekcji.

Urządzenie pozwala także skorzystać z rozmaitych funkcji przydatnych na co dzień: kalendarza, alarmu czy minutnika. Wyświetla też powiadomienia, a do tego umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych – jedynie przez Bluetooth, jako że nie obsługuje wirtualnych kart eSIM. Za to redukuje szumy z otoczenia, dzięki technologii Clear+ Calling.

Smartwatch Redmi Watch 5 Active umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth (fot. producenta)

Na uwagę zasługuje również wodoszczelna konstrukcja, spełniająca wymogi normy IPX8. A skoro już przy konstrukcji jesteśmy, to wspomnę od razu o dwóch przygotowanych wariantach kolorystycznych: czarnym i srebrnym.

Ile kosztuje, co oferuje i kiedy zadebiutuje?

Wielkim atutem nowego zegarka ma być także jego niska cena. Na start została ona ustalona na zaledwie 2799 rupii indyjskich, co stanowi równowartość ~130 złotych. To bardzo zbliżona cena do modelu Watch 3 Active (2499 rupii) i wyraźnie niższa niż w przypadku Watcha 4 (8799 rupii). A to już ich zapowiadane porównanie:

Watch 3 Active Watch 5 Active Watch 4 Wyświetlacz LCD

1,83 cala

240×280 pikseli

450 nitów LCD

2 cale

320×385 pikseli

500 nitów AMOLED

1,97 cala

390×450 pikseli

600 nitów Akumulator 290 mAh

(do 12 dni działania) 470 mAh

(do 18 dni działania) 470 mAh

(do 20 dni działania) Pulsometr i pulsoksymetr TAK TAK TAK Monitor snu TAK TAK TAK GPS NIE NIE TAK Klasa wodoszczelności 5 ATM IPX8 5 ATM Tryby treningowe ponad 100 ponad 140 ponad 150 NFC NIE NIE TAK (na wybranych rynkach, w Polsce nie) Rozmowy telefoniczne NIE TAK (przez Bluetooth) TAK (przez Bluetooth)

Nie wiadomo jeszcze, kiedy i czy w ogóle nowy model trafi na polski rynek. Spodziewamy się jednak, że do takiej premiery dojdzie i że stanie się to albo pod koniec tego, albo na początku przyszłego roku.