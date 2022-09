Druga połówka nawet nie zauważy, że grasz! PlayStation 5 i akcesoria w kamuflażu

W dość żółwim tempie, ale jednak – Sony ogłosiło kolejny kolor akcesoriów do PlayStation 5. Tym razem Japończykom udało się zastosować dość ciekawy kamuflaż. Nowe barwy obejmą kontrolery, panele do PlayStation 5, a także słuchawki.

Reklama

Szaro i nudno

Po fantastycznych barwach Galaktycznej Kolekcji, spodziewałem się znacznie więcej finezji ze strony Sony. A tu proszę – nowe akcesoria to kamuflaż stworzony z szarego moro. Ciekawy wybór, choć trudno mi stanąć za tą nietypową, nudną estetyką. Co jednak ważne, o gustowności tych projektów przekonamy się już w październiku, bo wtedy nowe akcesoria trafią do sprzedaży.

Od 28 października 2022 roku zakamuflowany kontroler Dual Sense będzie dostępny w ogólnoświatowej sprzedaży, w najpopularniejszych sklepach. Nieco mniej szczęścia mają fani paneli bocznych do PlayStation 5. Te będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem PlayStation Direct, i to zaledwie w Stanach Zjednoczonych oraz kilku krajach Europy – na liście znajdują się Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg.

Co jednak ciekawe, ofiarą kamuflażu padną również słuchawki Sony Pulse 3D. Na tę premierę przyjdzie nam jednak chwilę poczekać, bo aż do grudnia. Wy tymczasem spójrzcie na galerię zdjęć zakamuflowanego PlayStation 5 oraz pozostałych akcesoriów.

Zdecydowanie nie jestem fanem kamuflażu dla PlayStation 5. Galaktyczna kolekcja prezentuje się znacznie lepiej (źródło: PlayStation Blog)

PlayStation 5 na językach branży

My tu jednak rozmawiamy, a Sony dalej nie ma chęci, by ogłosić następne PlayStation Showcase. W zeszłym roku wydarzenie przyniosło zapowiedzi Marvel’s Spider-Man 2 oraz Marvel’s Wolverine, nad którymi dzielnie pracuje Insomniac Games. Tylko wczoraj pojawiły się doniesienia, mówiące o zachwycie, jaki panuje wśród głów komiksowego giganta nad kolejną przygodą człowieka-pająka. To dobry sygnał, ponieważ to najwyższy czas, abyśmy zajrzeli do kolejnej fazy gier na PlayStation 5, wybiegającej za premierę God of War: Ragnarok w listopadzie.

Czy dowiemy się czegoś o produkcjach Insomniac Games w ramach nadchodzącego Disney & Marvel Games Showcase, które odbędzie się 9 września 2022 roku, o godzinie 22:00? Wątpię, choć byłbym tu bardzo pozytywnie zaskoczony. Jedno jest pewne – nawet jeśli E3 oraz Gamescom minęły bezpowrotnie, branża gier ma do odkrycia jeszcze mnóstwo kart na przełomie tego i przyszłego roku.

Miejmy tylko nadzieję, że ten kamuflaż – podobnie jak nudne kolory akcesoriów do PlayStation 5 – nie zagości na rynku zbyt długo.