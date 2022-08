Sony bez ogródek: podnosimy cenę PlayStation 5

Choć jak mantra powtarzamy od jakiegoś czasu, że „tanio już było” to nikt chyba nie spodziewał się, że konsola PlayStation 5 zaliczy wzrost bazowej ceny. Cóż, nie mamy dobrych wieści.

PlayStation 5 – cena przegrywa z ekonomią

Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek, odkąd zacząłem się interesować grami, jakaś konsola musiała zaliczyć wzrost ceny. Szperając na szybko w internecie można natrafić np. na podniesienie ceny Xboxa 360 w Wielkiej Brytanii w roku 2009, ale chodziło wyłącznie o najsłabszą wersję, Arcade. Rok po szczycie kryzysu finansowego z 2008 roku, a PlayStation 3, Xbox 360, a nawet Wii otrzymały niższe ceny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jednak PlayStation 5 oficjalnie drożeje i jest to bardzo rzadko spotykana sytuacja.

Jako powód podniesienia cen firma podaje stopy inflacyjne na świecie oraz trendy kursów walut.

Na podstawie tych wymagających warunków ekonomicznych, SIE podjęło trudną decyzję o podniesieniu rekomendowanej ceny detalicznej PlayStation 5 na wybranych rynkach w Europie, na Bliksim Wschodzie, Afryce, Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Łacińskiej oraz Kanadzie. Jim Ryan, oficjalny wpis w serwisie PlayStation

Wygląda więc na to, że jak na razie podwyżka ominie USA. Nie przedłużając więc, nowy cennik prezentuje się następująco:

Europa PS5 z napędem Blu-Ray – 549,99 € PS5 Edycja Cyfrowa – 449,99 €

Wielka Brytania PS5 z napędem Blu-Ray – 479,99 £ PS5 Edycja Cyfrowa – 389,99 £

Japonia (od 15 września, 2022) PS5 z napędem Blu-Ray – 60,478 ¥ (uwzględniając podatek) PS5 Edycja Cyfrowa – 49,478 ¥ (uwzględniając podatek)

Chiny PS5 z napędem Blu-Ray – 4,299 ¥ PS5 Edycja Cyfrowa – 3,499 ¥

Australia PS5 z napędem Blu-Ray – 799,95 AUD $ PS5 Edycja Cyfrowa – 649,95 AUD $

Meksyk PS5 z napędem Blu-Ray – 14,999 MXN $ PS5 Edycja Cyfrowa – 12,499 MXN $

Kanada PS5 z napędem Blu-Ray – 649,99 CAD $ PS5 Edycja Cyfrowa – 519,99 CAD $



Biorąc pod uwagę pierwotne ceny PlayStation 5 w Europie, kwota zakupu konsoli podskoczyła o 50 euro. Oznacza to, że oficjalny koszt PS5 w Polsce powinien podnieść się o ok. 250 złotych. Nie jest to jednak jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. W końcu niecały miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Gogle VR Meta Quest zaliczyły 30-procentowy wzrost ceny.

Jak wygląda więc sytuacja? Sony PlayStation 5 w Edycji Cyfrowej kosztowało na start 1849 złotych a wersja z napędem – 2299 złotych. Teraz sugerowana cena konsoli przekroczy z pewnością 2000 złotych z opcję bez napędu, a wersji z napędem – 2500 złotych. Biorąc pod uwagę panikę, jaką może wywołać podwyżka ceny, niewykluczone, że znowu możemy doświadczyć problemów z dostępnością konsoli, a sklepy znów zaczną tworzyć pokręcone zestawy z pilotem, średnimi grami i paczką żelków za jedyne 3500 złotych.

Ciekawe, czy tytuły na wyłączność na PS5 wciąż pozostaną ważnym argumentem po podwyżce cen konsoli

Pozostaje też kwestia ruchu ze strony Microsoftu. Utrzymując cenę Xbox Series S oraz Series X gigant z Redmond nie potrzebowałby skomplikowanych zagrywek marketingowych – ludzie zauważyliby, że konsole jednego z producentów mają wyraźnie niższą cenę. W przypadku sprzętów bez napędów doszłoby nawet do sytuacji, że opcja od Microsoftu w Polsce nie przekroczyłaby magicznej bariery 2000 złotych.

A Wy co o tym myślicie? Za ile i kiedy kupiliście swoje PlayStation 5? Czy uważacie że 250 złotych podwyżki wpłynie korzystnie na sytuację Xboxa w Polsce?