Panele boczne do PlayStation 5 nareszcie dostępne dla polskich graczy!

Czekaliście, czekaliście, no i się doczekaliście. Kilka miesięcy po zagranicznej premierze teraz i gracze z Polski mogą oficjalnie zakupić panele boczne do PlayStation 5 w nowych kolorach.

Kontrowersyjny design PlayStation 5

Kiedy ujawniono oficjalny wygląd najnowszej konsoli Sony, gracze podzielili się na dwa obozy. Jedna grupa twierdziła, że PlayStation 5 cechuje się ciekawym projektem, jest na swój sposób intrygujące i wpisuje się w wygląd futurystycznego salonu. Inni wyśmiali kolorystykę i kształt urządzenia, porównując go do grilla kuchennego, maszyny do kawy, a nawet routera. Na szczęście Sony w kwestii doboru kolorów zostawiło sobie pewną furtkę.

Niedługo po premierze PlayStation 5 okazało się, że panele można bez problemu wyjąć, a co za tym idzie – również wymienić. W tym przypadku zewnętrzne firmy okazały się szybsze od Sony i zaczęły wypuszczać własne pokrywy boczne konsoli. Oczywiście nie spodobało się to Japończykom, którzy wystosowali pozew przeciwko jednej z takich firm. Minęło kilka miesięcy i Sony wypuściło oficjalne pokrywy w kolorze czarnym i czerwonym. W międzyczasie do palety kolorów używanych przez firmę dołączyło kilka nowych kolorów: fioletowy, błękitny czy różowy. Od dziś Polscy gracze mają dostęp do wszystkich kolorowych paneli wydanych przez Japończyków.

Gdzie kupić panele boczne do PlayStation 5?

Okazuje się, że nie jest to najłatwiejsze zadanie. Sony nie prowadzi bowiem własnego kanału sprzedaży akcesoriów i polega na pośrednikach. Jedyną taką firmą, która zaczęła z dniem dzisiejszym sprzedawać panele boczne do PlayStation 5, jest (w momencie publikacji niniejszego artykułu) RTV Euro AGD. Pozostałe sprawdzone przeze mnie sklepy (Media Expert, x-kom, morele.net, Media Markt) nie posiadają takiego towaru.

Kolejną przeszkodą do pokonania jest nazwa produktu – na obecną chwilę, zamiast mówić o „panelach bocznych” czy „pokrywach bocznych” do PlayStation 5, sklep RTV Euro AGD sprzedaje „cover plates”. W sklepie znajdziemy panele w kolorze czarnym, czerwonym, różowym, purpurowym oraz błękitnym, zarówno dedykowane wersji z napędem, jak i tej pozbawionej czytnika płyt.

Panele boczne w kolorze różowym do PlayStation 5 (Źródło: RTV Euro AGD)

Cena? 239 złotych. Dostawa za darmo, pod warunkiem, że poczekacie 3 dni na transport pod drzwi. Biorąc pod uwagę fakt, że za granicą panele boczne do PlayStation 5 kosztują 55 dolarów/45 funtów, co przekłada się na cenę ponad 250 złotych, plus koszty wysyłki, okazuje się, że cena jest nienajgorsza.

Oczywiście znajdą się i tacy, którzy stwierdzą, że to zdzierstwo, bo produkcja takiego plastiku wynosi ~40 złotych a kupujący nie szanują swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Cóż, najtańsze matowe panele od Dbrand kosztują bez promocji ponad 70 dolarów (~330 złotych), więc może nie jest aż tak źle w tym Sony.

Planujecie kupić kolorowe panele boczne czy zdążyliście się już przyzwyczaić do białego PlayStation 5? Dajcie znać w komentarzach.