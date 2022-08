Pojawił się nowy model PlayStation 5! Co się zmieniło?

Pasjonaci konsol do gier wiedzą doskonale, iż nawet w ramach jednej linii sprzętu, mogą się pojawić różne rewizje. PlayStation 5 nie odbiega w tym przypadku od normy. Australijscy dziennikarze zbadali nowy model urządzenia Sony, zauważając przy tym dość intrygującą zmianę.

Wrzesień to miesiąc zmian

Zaczęło się dość niewinnie, bo od prostej informacji z japońskich sklepów elektronicznych. Nowy model PlayStation 5 z oznaczeniem CFI-1200 powinien trafić do sprzedaży na globalnych rynkach od 15 września 2022 roku. Od premiery konsoli minęły już niemalże dwa lata, więc to świetny czas na kolejną rewizję sprzętu.

Wzorem wydarzeń z poprzedniego roku, okazało się iż to ponownie gracze z Oceanii mogą wcześniej wyposażyć się w odświeżone PlayStation 5. Australijscy dziennikarze z serwisu Press Start zbadali konsole o numerach seryjnych CFI-1202B (PS5 bez napędu Blu-Ray) oraz CFI-1202A (PS5 z napędem Blu-Ray).

Bez zbędnego rozkręcania konsol, najważniejsza różnica jest już widoczna po sprawdzeniu instrukcji obsługi. Sprzęt Sony jest teraz nieco lżejszy. Model bez napędu waży teraz 3,4 kg, czyli 500 g mniej niż premierowe wydanie z 2020 roku. Wersja z napędem to obecnie 3,9 kg masy – to jeszcze większa różnica względem startowych PlayStation 5 – aż 600 g!

PlayStation 5 bardziej przyjazne podróżnikom

Teraz bez cienia ironii – gdybym mógł wymienić swoje startowe PlayStation 5 na najnowszą rewizję, zrobiłbym to z przyjemnością, i to z dość prostego powodu. Nie ma miesiąca, w którym nie jechałbym gdzieś z konsolą. A to dom rodzinny, a to mieszkanie dziewczyny, czy wreszcie ostatnia wyprawa na południe Polski do jej rodziców, gdzie również odwiedziliśmy wspaniałe Kraków Arcade Museum. Gry do recenzji się nie kończą, dlatego też nie mogę sobie pozwolić nawet na weekend rozłąki z PlayStation 5.

W momencie gdy wiozę dużą walizkę przez pół Polski, nawet takie pół kilograma zrobiłoby różnicę. Choć przyjdzie nam jeszcze poczekać na odchudzony model Slim, taka zmiana może być kluczowa dla osób, które często podróżują lub przenoszą sprzęt z miejsca na miejsce. Tyle dobrego, że konstrukcja PlayStation 5 znacznie lepiej sprawdza się w pionie. W takiej konfiguracji, łatwiej postawić konsolę na podłodze lub dowolnym stole, zaraz obok ekranu.

Czy jest to więc istotna zmiana? Na dłuższą metę, raczej nie. Być może w niedalekiej przyszłości Australijczycy otworzą nowe modele konsoli, by dokładniej sprawdzić zmiany w konstrukcji sprzętu. Na ten moment, informacja o mniejszej wadze musi nas wszystkich zadowolić.