Xbox Game Pass – aż 5 premier na początek września!

Weekendy po szkole umilą gry w Xbox Game Pass. Jakie tytuły trafią do usługi? Jakie pozycje opuszczą serwis? Sprawdzamy pełną listę gier, w której nie zabraknie niespodzianek. Tylko na początku września aż 5 hitów znajdzie się w subskrypcji w dniu premiery!

Co trafi we wrześniu do Xbox Game Pass?

Przede wszystkim fenomenalne Metal: Hellsinger, o którym pisałem w ramach najciekawszych premier września. To niesamowita, rytmiczna strzelanka, która zaangażowała jednych z największych wykonawców muzyki metalowej na świecie. Rytmiczna, ponieważ jeśli będziemy likwidować hordy demonów w takt, z głośników usłyszymy coraz więcej partii piosenki odtwarzanej w tle. Najwyższy mnożnik odblokowuje wokale, całkowicie wzniecające ogień zemsty i pożogi.

Metal: Hellsinger trafi do Xbox Game Pass już 15 września 2022 roku. Co jeszcze nas czeka w usłudze? Sprawdźmy pełną listę gier:

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (chmura, konsola, PC) – 6 września,

Opus Magnum (PC) – 6 września,

Train Sim World (konsola, PC) – 6 września,

Ashes of the Singularity (PC) – 13 września,

DC Liga Super-Pets: Przygody Krypto i Asa (chmura, konsola, PC) – 13 września,

You Suck at Parking (chmura, konsola, PC) – 14 września,

Despot’s Game (konsola, PC) – 14 września,

Metal: Hellsinger (Xbox Series X|S, PC) – 15 września.

Xbox Game Pass – pełna lista gier na pierwszą połowę września 2022 roku (źródło: Xbox Wire)

Co we wrześniu opuści Xbox Game Pass?

Tradycyjnie dla usługi Microsoftu, w bibliotece gier musi zachodzić pewna rotacja. Pamiętajcie więc, żeby zainteresować się poniższą listą tytułów, zanim opuszczą one subskrypcję Xbox Game Pass 15 września 2022 roku:

A Plague Tale: Innocence (chmura, konsola, PC),

Aragami 2 (chmura, konsola, PC),

Bug Fables: The Everlasting Sapling (chmura, konsola, PC),

Craftopia (chmura, konsola, PC),

Final Fantasy XIII (konsola, PC),

Flynn: Son of Crimson (chmura, konsola, PC),

I Am Fish (chmura, konsola, PC),

Lost Words: Beyond the Page (chmura, konsola, PC),

Mighty Goose (chmura, konsola, PC),

SkateBird (chmura, konsola, PC),

The Artful Escape (chmura, konsola, PC).

Choć ogrom pozycji opuści wkrótce Xbox Game Pass, nie ma co się załamywać. Pamiętajcie, że do subskrypcji dochodzi również ogrom tytułów z EA Play. W taki sposób do usługi dostało się na przykład świetne GRID Legends, które już teraz możecie ogrywać za pośrednictwem komputerów PC oraz konsol Xbox One i Xbox Series X|S.

W co zagracie we wrześniu z Xbox Game Pass? Dajcie znać w komentarzach!