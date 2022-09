Ten telefon polskiej firmy ma latarkę, która rozświetli każdą ciemność. I obsługuje VoLTE

Nazywajcie mnie boomerem, lecz wciąż pamiętam, gdy dioda doświetlająca z funkcją latarki nie była standardowym elementem wyposażenia każdego telefonu. Dziś to standard, ale w tym nowym modelu polskiej firmy ma być ona szczególnie mocna. To jednak nie jedyna, mocna strona HAMMERA Boost LTE.

HAMMER Boost LTE to telefon z niejedną, mocną stroną – mocna latarka to tylko jedna z nich

Jak często korzystacie z latarki? Raz, dwa razy w tygodniu, a może częściej? Bez względu na to, co odpowiecie, nie da się zaprzeczyć, że to bardzo przydatna funkcja każdego telefonu. W przypadku modelu HAMMER Boost LTE producent zwraca na nią szczególną uwagę – została ona wbudowana w obudowę urządzenia (na górnej krawędzi) i według deklaracji mPTech ma być niebywale mocna. W dodatku można ją uruchomić jednym kliknięciem za pomocą dużego klawisza, znajdującego się zaraz pod ekranem IPS o przekątnej 2,4 cala i rozdzielczości 240×320 pikseli.

A skoro już o mocnych stronach, to należy do nich zaliczyć również akumulator o pojemności aż 3500 mAh (takich baterii nie spotyka się w tego typu urządzeniach) oraz modem 4G i wsparcie dla rozmów VoLTE. Ponadto HAMMER Boost LTE ma odporną obudowę z certyfikatem IP68, zatem odporną na pył i wodę, a także – według deklaracji producenta – upadki (pomyślnie przeszedł droptesty z wysokości 1,5 metra).

Mocny w tym telefonie jest również donośny głośnik. Do tego HAMMER Boost LTE oferuje możliwość słuchania radia FM bez konieczności podłączania słuchawek, aparat o rozdzielczości 2 Mpix, dwa sloty na karty SIM i microSD do 64 GB, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma wymiary 137,2×64,9×22,5 mm i waży ~264 gramy.

Cena, dostępność

HAMMER Boost LTE jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym mPTech za 349 złotych. Producent zapowiada, że telefon będzie można niebawem kupić również w sieci Play oraz u innych partnerów.