Nowy smartfon realme może zrobić wrażenie, ale prawdziwą gwiazdą jest realme Watch 3 Pro

Marka realme zaprezentowała dziś trzy nowe urządzenia: smartfon, smartwatch i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS). Chociaż wizualnie to właśnie ten pierwszy może zrobić na Was największe wrażenie, to zdecydowanie najbardziej warty uwagi jest najnowszy zegarek producenta. O słuchawkach też Wam powiemy co nieco.

Smartwatch realme Watch 3 Pro – specyfikacja, cena

Najnowszy zegarek w ofercie marki został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,78 cala i zagęszczeniu pikseli na poziomie 325 pikseli na cal, który odświeża wyświetlany obraz z częstotliwością 50-60 klatek na sekundę i zajmuje 68,7% powierzchni panelu górnego. Na ekranie można ustawić jedną ze 100 tarczy, zarówno dynamicznych, jak i statycznych.

Po sparowaniu ze smartfonem Watch 3 Pro umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych przez Bluetooth. Producent podaje, że zegarek powala na nawet 10-godzinną, nieprzerwaną rozmowę, również w warunkach, gdzie panuje hałas, ponieważ oferuje profesjonalne algorytmy redukcji hałasu, bazujące na sztucznej inteligencji.

źródło: realme

Jeżeli jednak użytkownik nie będzie rozmawiał nieprzerwanie przez 10 godzin, to będzie mógł korzystać ze smartwatcha nawet przez 10 dni. Co ważne, jest to czas, który uwzględnia standardowe, dzienne korzystanie z rozmów głosowych i GPS, bowiem Watch 3 Pro oferuje także funkcję śledzenia lokalizacji (do ponad 20 godzin nieprzerwanego korzystania z GPS).

Ponadto właściciele tego zegarka dostaną do dyspozycji ponad 110 różnych trybów sportowych (urządzenie automatycznie rozpoznaje wybrane aktywności, m.in. chodzenie, bieganie i jazdę na rowerze), funkcję całodziennego monitorowania pulsu i poziomu SpO2 oraz śledzenia cyklu menstruacyjnego.

źródło: realme

Ponadto Watch 3 Pro zapewnia przypomnienia o napiciu się wody i aktywności fizycznej (w przypadku zbyt długiego siedzenia), ćwiczenia oddechowe, możliwość wywoływania spustu migawki i kontrolowania odtwarzania multimediów na sparowanym smartfonie, a także m.in. latarkę, stoper, minutnik czy funkcję Znajdź telefon.

realme Watch 3 Pro będzie wkrótce dostępny w Indiach w cenie 4999 rupii (równowartość ~300 złotych). Klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i szarą.

Smartfon realme C33 – specyfikacja, cena

Pod względem designu model ten przypomina realme 9i 5G, który również jest dostępny w bardzo podobnych wersjach kolorystycznych i wykończeniowych – jeden i drugi tak samo mocno się mieni i ma aparaty niczym płyty CD, ale tylko dwa, a nie trzy.

źródło: realme

Smartfon został wyposażony w 6,5-calowy ekran z funkcją próbkowania dotyku z częstotliwością 120 Hz, procesor UNISOC T612 1,82 GHz (12 nm) z układem graficznym ARM Mali-G57, od 3 GB do 4 GB RAM LPDDR4X, od 32 GB do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 (+ microSD do 1 TB) oraz aparat główny z matrycą 50 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie.

Ponadto realme C33 oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dwa sloty na kartę SIM i dedykowany na microSD, złącze 3,5 mm i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować (przez port micro USB!) maksymalnie z mocą 10 W. Smartfon ma wymiary 164,2×75,7×8,3 mm, waży 187 gramów i pracuje na systemie Android 12 z nakładką realme UI S Edition.

Wersja 3/32 GB będzie kosztowała w Indiach 8999 rupii (~540 złotych), a wariant 4/64 GB – 9999 rupii (~600 złotych). Cena konfiguracji 4/128 GB nie została jeszcze podana.

Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe realme Buds Air 3S – specyfikacja, cena

Słuchawki mają 11-milimetrowy, potrójny, tytanowy przetwornik basowy z płynnego silikonu, który został opracowany przez profesjonalny, europejski zespół akustyczny. Użytkownicy dostaną do dyspozycji cztery tryby equalizera, a także możliwość spersonalizowania poszczególnych parametrów dźwięku.

Ponadto realme Buds Air 3S wspierają Dolby Atmos oraz oferują tryb super niskiego opóźnienia 69 ms w grach i redukcję hałasu podczas połączeń głosowych, wykorzystującą cztery mikrofony w słuchawkach. Według deklaracji producenta, na jednym ładowaniu mają odtwarzać muzykę przez 7 godzin (z wykorzystaniem etui ładującego czas ten może wydłużyć się do 30 godzin). Słuchawki obsługują również szybkie ładowanie: 10-minutowe ma wystarczyć na nawet 5 godzin odtwarzania audio.

źródło: realme

realme Buds Air 3S wykorzystują łączność Bluetooth 5.3 i obsługują połączenie z dwoma urządzeniami naraz wraz z inteligentnym przełączaniem się pomiędzy źródłami dźwięku (na przykład w sytuacji, gdy użytkownik coś ogląda na tablecie i ktoś zadzwoni do niego na smartfon). Słuchawki można obsługiwać za pomocą gestów (da się je spersonalizować). Warto też wspomnieć, że są kompatybilne z urządzeniami z Androidem i iOS oraz mają certyfikat odporności na wodę IPX5.

Słuchawki realme Buds Air 3S będą kosztowały w Indiach na 2499 rupii (~150 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności ww. urządzeń marki realme w innych krajach, w tym w Polsce, ale szczególnie wyczekujemy w kraju nad Wisłą Watch 3 Pro, bowiem to bardzo atrakcyjny zegarek.