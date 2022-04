Zaktualizuj swój Dual Sense – teraz również na PC

Aktualizacje do kontrolera? Kto to widział?! A jednak, Dual Sense może się pochwalić taką funkcją już od premiery PlayStation 5 w 2020 roku. Do tej pory, to konsola była jedynym źródłem aktualnego oprogramowania. Na szczęście, komputery PC także wchodzą do gry.

Jeszcze lepszy pad

Osobiście posiadam dwa kontrolery Dual Sense. Drugi pad był dołączony do zestawu, więc cóż miałem zrobić. W zeszłym roku – podobnie jak teraz – kupienie gołej konsoli PlayStation 5 graniczyło z cudem. Muszę jednak przyznać, iż używam ich nie tylko ze sprzętem Sony, ale również prywatnym komputerem PC. Takie aplikacje jak DS4Windows łatwo pozwalają dostosować kontroler do systemu XInput, umożliwiając nawet konfigurację światełka LED umieszczonego na środku urządzenia.

Czego jednak długo nie dało się zrobić z poziomu komputera, to właśnie aktualizacja kontrolerów. Te są niezbędne, by zapewnić stabilne działanie w najnowszych grach, a także prawidłową pracę adaptacyjnych triggerów oraz haptycznych wibracji. Jeżeli pojawia się aktualizacja, system zasygnalizuje to automatycznie po podłączeniu Dual Sense do gniazda USB w konsoli.

Aż znowu bym zagrał w Uncharted! Strzelanie na kontrolerze Dual Sense to czysta przyjemność

Dual Sense i pecety

W przypadku komputerów PC, trzeba będzie zainstalować osobny aktualizator. Do sieci wyciekła umowa licencyjna, sugerująca istnienie takiej aplikacji w wersji 1.0. Nie wiadomo jednak, czy skończy się na programie aktualizacyjnym. Wszak na komputery PC wyszły już Days Gone, God of War oraz Horizon: Zero Dawn. Na PC zbliża się również Uncharted: Legacy of Thieves Collection, które mogłoby bezpośrednio skorzystać z pełnego wsparcia dla Dual Sense.

Mam nadzieję, że oficjalne sterowniki od Sony okażą się prawdą. Do tej pory, niewiele gier wspiera pełnię funkcji Dual Sense na komputerach PC. Są to Assassin’s Creed: Valhalla, Metro Exodus: Enhanced Edition, F1 2021 oraz Call of Duty: Black Ops – Cold War.

Jak sami widzicie, szału nie ma. Są to produkcje wysokiej jakości, lecz nawet gry od PlayStation Studios nie doczekały się takiego wsparcia. Co tu dużo mówić, oby to się zmieniło jak najszybciej!