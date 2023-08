Najlepsze słuchawki Samsunga w końcu z obsługą LE Audio

Samsung w końcu potwierdził to, na co wielu użytkowników czekało od dawna. Najlepsze obecnie dostępne słuchawki producenta, czyli Galaxy Buds 2 Pro, otrzymają aktualizację oprogramowania dźwiękowego, dzięki czemu zyskają obsługę LE Audio. Obejmie to także telewizory producenta.

Jakie możliwości daje LE Audio?

Bluetooth LE Audio to nie tylko ewolucja w jakości dźwięku, ale przede wszystkim zupełnie nowe możliwości dla użytkowników. Dzięki technologii Low Energy Audio, która zapewnia bardziej efektywną transmisję dźwięku, słuchawki bezprzewodowe są w stanie zapewnić lepszą jakość przy mniejszym zużyciu energii.

Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kodeka LC3, który gwarantuje lepszą jakość dźwięku przy niższym bitrate w porównaniu z tradycyjnym SBC. Technologia LE Audio oferuje również funkcję Auracast. Jest to rozwiązanie, które pozwala na wspólne słuchanie muzyki z jednego źródła za pomocą kilku podłączonych urządzeń.

Samsung rozwija i wprowadza coraz bardziej zaawansowane technologie i możliwości korzystania na wielu urządzeniach jednocześnie. LE Audio jest doskonałym przykładem ukazującym nasze zaangażowanie w zapewnianie doświadczeń płynących z korzystania z całej biblioteki naszych urządzeń, a także sposób, w jaki Samsung wprowadza nowe możliwości i technologie , które łączą je wszystkie. Junho Park, wiceprezes w Samsung Electronics.

7.5 Ocena

Samsung Galaxy Buds 2 Pro z jeszcze lepszą jakością dźwięku

Dzięki zapowiedzianej przez producenta aktualizacji posiadacze słuchawek Galaxy Buds 2 Pro będą mogli cieszyć się lepszą jakością dźwięku. Już we wrześniu tego roku technologia transmisji Auracast zostanie wdrożona do najlepszych słuchawek marki oraz telewizorów Samsung 2023 Neo QLED 8K i 2023 MICRO LED.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (fot. Tabletowo)

W komunikacie prasowym producenta możemy przeczytać, że dzięki temu „użytkownicy mogą przekształcić swoje urządzenie we współdzieloną stację radiową”. W praktyce chodzi o to, że do jednego z najnowszych telewizorów południowokoreańskiego producenta będzie możliwe podłączenie kilku zestawów słuchawkowych jednocześnie. Warto przypomnieć, że obecnie ich liczba jest ograniczona do dwóch par. Dzięki tej opcji możliwe jest m.in. wniesienie poziomu jakości audio rodzinnych seansów filmowych na całkiem nowy poziom.