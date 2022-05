Pierwsza wspólna oferta UPC i Play po wielkiej fuzji. 2 lata abonamentu za darmo!

Ponieważ UPC Polska zostało ostatecznie przejęte przez Play, pojawienie się ofert łączących usługi telekomunikacyjne oraz internetu stacjonarnego było tylko kwestią czasu. Mamy już pierwszą promocję!

Połączenie Play i UPC Polska

W ubiegłym miesiącu pojawiło się oficjalne potwierdzenie, że Play sfinalizowało przejęcie UPC Polska. Cała operacja kosztowała operatora ogromną kwotę 7 miliardów złotych. Jednocześnie na rynku usług telekomunikacyjnym i internetowym pojawiła się nowa siła.

Play ma w naszym kraju ponad 15,7 mln klientów. Z kolei UPC Polska ma bazę ponad 1,5 mln abonentów. Po połączeniu się tych dwóch znaczących firm, użytkownicy ich usług będą mogli skorzystać z nowych możliwości. Te jednak muszą być udostępnione przez operatora. I właśnie coś takiego się dzieje.

2 lata abonamentu za darmo

Pierwsza wspólna powitalna promocja Play i UPC brzmi naprawdę zachęcająco. Klienci obu operatorów w niespełna 2 miesiące od sfinalizowania transakcji mogą skorzystać z oferty, dzięki której zyskają nawet 2 lata abonamentu za darmo. Jak?

Dla nowych użytkowników są dwie opcje.

Pierwsza: wybierz usługi UPC i zyskaj 2 lata abonamentu od Play za darmo. Dokładniej rzecz ujmując, z oferty skorzystamy, gdy zdecydujemy się na:

internet światłowodowy do 1 Gb/s oraz telewizję Start z 35 kanałami oraz aplikacją mobilną UPC TV GO w cenie 79,99 złotych miesięcznie po rabatach

lub

internet światłowodowy do 1 Gb/s oraz telewizji Max Premium ze 186 kanałami, dostępem do Viaplay, Polsat Sport Premium i Eleven Sports w cenie 129,99 złotych miesięcznie po rabatach.

Wtedy możemy otrzymać 2 lata za darmo abonamentu Play M. Zawiera on nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, internetu w telefonie bez limitu z 60 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G oraz pakiet kanałów TV w aplikacji PLAY NOW lub usługę Bezpieczna Rodzina. Standardowa cena usługi to 60 złotych miesięcznie po rabatach, dzięki czemu klienci oszczędzają w sumie 1440 złotych. Kolejne abonamenty można dokupić już za 30 złotych.

I opcja druga: Wybierz ofertę Play i zyskaj 2 lata internetu od UPC za darmo. Tutaj też trzeba skorzystać z konkretnej oferty: PLAY HOMEBOX w cenie 90 złotych miesięcznie po rabatach (nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, internet w telefonie bez limitu ze 150 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G, pakiet kanałów TV w aplikacji PLAY NOW lub usługę Bezpieczna Rodzina), razem z internetem bezprzewodowym bez limitu GB z 200 GB z pełną prędkością.

Taki zestaw usług uprawnia do otrzymania 2 lat za darmo usług UPC. W ich skład wchodzi internet światłowodowy do 300 Mb/s, inteligentne Wi-Fi oraz telewizja Start z 35 kanałami oraz aplikacją mobilną UPC TV GO. Standardowa cena usługi to 49,99 złotych miesięcznie po rabatach. Z prostego przeliczenia można wywnioskować, że dzięki temu klienci oszczędzają 1199 złotych.

Dokupujesz usługi u drugiego operatora? 9 miesięcy abonamentu za darmo

Jeśli korzystamy już z oferty Play lub UPC, ale chcielibyśmy dokupić usługi u drugiego operatora, to czeka na nas 9 miesięcy darmowego abonamentu, co oznacza oszczędność nawet 119,99 złotych miesięcznie w tym okresie.

Firmy też mogą skorzystać na fuzji UPC i Play. Decydując się na internet światłowodowy UPC do 1 Gb/s za 79,99 złotych + VAT lub internet światłowodowy w pakiecie z telewizją Max Premium za 129,99 złotych + VAT klienci biznesowi otrzymają 2 lata za darmo abonamentu Play M dla Firm zawierającego internet w smartfonie 60 GB z pełną prędkością oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Standardowa cena usługi to 60 złotych netto miesięcznie po rabatach. Kolejne abonamenty dla pracowników można dokupić już za 25 złotych + VAT.

Z kolei decydując się na najnowszą ofertę Play XL dla Firm z internetem w smartfonie bez limitu GB i prędkości oraz rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz pakietem 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE klienci otrzymają 2 lata internetu światłowodowego UPC do 300 Mb/s za darmo. Standardowa cena usługi to 49,99 złotych + VAT miesięcznie po rabatach.

Dokupowanie usług u drugiego operatora skutkuje podobnym okresem rabatowym, co w przypadku klientów indywidualnych – 9 miesięcy abonamentu dla firm za darmo.

Z powyższych ofert będzie można skorzystać już od czwartku, 26 maja 2022 roku. Szczegóły ofert znajdziecie na stronach play.pl i upc.pl.