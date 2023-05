Nowa oferta Play – Telewizja Nowej Generacji, światłowód do 5 Gbit/s i 2 abonamenty 5G w cenie 1. To pożegnanie UPC

Play zaanonsował dziś całkowicie nową ofertę usług domowych oraz promocję dla klientów, którzy potrzebują abonamentu komórkowego. Ponadto przygotował rabaty za łączenie usług, do nawet 50 złotych miesięcznie.

Telewizja Nowej Generacji w Play od 45 złotych miesięcznie

Telewizja Nowej Generacji łączy klasykę z nowoczesnością – klienci otrzymają 75 „popularnych kanałów” TV oraz dostęp do Viaplay bez dodatkowych opłat, a także pulę punktów, które będą mogli dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe (Netflix, HBO Max, CANAL+ Online), pakiety premium (Polsat Sport Premium, ELEVEN SPORTS, Cinemax) oraz pakiety dodatkowych kanałów (Kids, Sport, Filmy i seriale, Info, Dokumenty, Lifestyle, Polsat). Przez pierwsze pół roku klient ma dostawać 100 bonusowych punktów co miesiąc.

Jednocześnie Play przygotował bardziej „tradycyjną” ofertę – pakiet Telewizja Max, który zapewni możliwość oglądania 157 kanałów i dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz Netflixa, ale już tylko na dwa miesiące w prezencie. Telewizja Max, podobnie jak Telewizja Nowej Generacji, kosztuje od 45 złotych miesięcznie (taką cenę mogą otrzymać klienci operatora).

Kolejna nowość w ofercie to światłowód do 5 Gbit/s. Są też nowe urządzenia

Taka prędkość będzie jednak dostępna wyłącznie na wybranych obszarach. Ponadto klienci – standardowo – będą mogli wykupić dostęp do internetu światłowodowego o niższych prędkościach: do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s i do 1 Gbit/s. W ramach promocji na start opłata za wszystkie ww. prędkości, nawet do 5 Gbit/s, ma wynosić 35 złotych miesięcznie (przez pierwsze pół roku).

Wraz z nową ofertą telewizji i internetu światłowodowego operator wprowadza dekoder PAY BOX TV z Android TV i router PLAY BOX NET. Ten pierwszy wspiera 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision, natomiast drugi obsługuje WiFi 6.

Jak zauważył Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange, nowa oferta oznacza w praktyce posłanie marki UPC do piachu:

Po dzisiejszej konferencji @Play_Polska w praktyce pożegnaliśmy w Polsce markę #UPC. Będzie mi trochę brakowało 😉😂dyskutowania i przekonywania, czym naprawdę jest światłowód do domu 🏠🏢 #FTTH. A Tobie @michalfura? — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) May 18, 2023

Promocja na abonament komórkowy i rabaty za łączenie usług

Klienci, którzy posiadają wybrane usługi dla domu i przeniosą numer z innej sieci, będą mogli zyskać dwa abonamenty 5G w cenie jednego w cenie od 65 złotych miesięcznie (po rabatach). Ponadto łączenie usługi mobilnych i stacjonarnych zapewni rabat do 50 złotych co miesiąc.

Przy okazji operator poinformował, że przygotowuje też specjalne salony w nowej odsłonie, w których znajdą się meble dopasowane do potrzeb klientów w starszym wieku – niskie biurka, wygodne krzesła czy strefa relaksu. Ponadto na jego stronie znalazł się przewodnik po smartfonie dla seniorów i nie tylko, a także specjalna sekcja z filmikami edukacyjnymi.