Play pobił swój poprzedni rekord. Możecie zobaczyć to na własne oczy

Play nieustannie stara się dogodzić swoim klientom, aby byli jak najbardziej zadowoleni z jakości świadczonych przez niego usług. Nie byłoby to możliwe bez ciągłej rozbudowy swojej infrastruktury. Właśnie operator pochwalił się pobiciem kolejnego rekordu.

Nowy rekord Play

Jako że operator ten regularnie chwali się swoimi postępami w obszarze rozbudowy swojej infrastruktury sieciowej, wiedzieliśmy, że już wkrótce uda mu się osiągnąć kolejny krok milowy. I właśnie to nastąpiło – Play oficjalnie pochwalił się (ustami naszego serdecznego kolegi Krzyśka), że uruchomił stację bazową numer 11000.

źródło: Blog Play

Nastąpiło to nieco ponad rok po uruchomieniu 10000 nadajnika w czerwcu 2022 roku w miejscowości Łomna przy drodze, która prowadzi na lotnisko w Modlinie oraz do Gdańska. Stacja bazowa numer 11000 również znajduje się w miejscu, w którym przewija się mnóstwo ludzi – ulokowano ją bowiem na dachu i elewacji akademika Uniwersytetu Morskiego, Studenckiego Domu Marynarza nr 2 przy ulicy Franciszka Sędzickiego 19 w Gdyni.

W skład przywoływanej stacji wchodzą trzy sektory i obsługuje ona wszystkie pasma częstotliwości, jakimi dysponuje Play, a ponadto jest ona przygotowana do uruchomienia „prawdziwego 5G” po zakończeniu aukcji pasma C 3,6 GHz (spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w 2023 roku). Konkretniej mowa tu o 5G (DSS) w paśmie 2100 MHz, 4G LTE w pasmach 800, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 3G i 2G w paśmie 900 MHz.

Jak informuje Krzysiek z Play, poprawę zasięgu odczują osoby przebywające zarówno na plaży miejskiej i Skwerze Kościuszki, jak również w północno-wschodniej części Kamiennej Góry. Jako że to często odwiedzane lokalizacje w Gdyni, z pewnością wiele osób będzie zadowolonych z faktu uruchomienia przez operatora nowej stacji bazowej w tej lokalizacji.

Tempo Play robi wrażenie

Uruchomienie stacji bazowej numer 11000 to znaczący kamień milowy, ale jego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez nieustannej, wytężonej pracy Zespołu Techniki operatora. Przez pierwszych siedem miesięcy 2023 roku uruchomiono bowiem aż 417 nadajników, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku mniej, bo 337.