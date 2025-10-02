Oura Ring 4 Ceramic, pierścionek, inteligentny pierścień, smart ring
Oura Ring 4 Ceramic (źródło: Oura)
Wearable

Taki pierścionek właśnie chciałabym dostać. Szkoda, że już mam męża

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Taki pierścionek właśnie chciałabym dostać. Szkoda, że już mam męża

Na rynku pojawiła się zupełnie nowa odsłona popularnego smart ringa. Ten pierścionek jest nie tylko inteligentny, ale przede wszystkim piękny. Zresztą sami zobaczcie.

Inteligentny pierścionek może być naprawdę ładny

Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych inteligentnych pierścieni na świecie jest Oura Ring, choć ma już na rynku całkiem sporo rywali. W rankingu smart ringów na Tabletowo.pl, znajdziecie m.in. Samsung Galaxy Ring czy Amazfit Helio Ring. Konkurencja więc nie śpi, a nad własnym pierścionkiem pracuje nawet Apple, ale pokonać Oura Ring może być naprawdę trudno.

Dokładnie rok temu miała miejsce premiera kolejnej odsłony inteligentnego pierścienia – Oura Ring 4. Teraz przedsiębiorstwo zaprezentowało cztery nowe warianty, które wyglądają tak, jakby były wykonane ze szkła. Oura Ring 4 Ceramic zachowują te same funkcje, co wprowadzone w zeszłym roku na rynek modele, ale ich forma, styl i kolorystyka są obłędne.

Sprzęt jest sprzedawanych w czterech nowych barwach:

  • Tide (zielony miętowy),
  • Petal (różowy pudrowy),
  • Cloud (biały),
  • Midnight (ciemnoniebieski).

Producent określa nową kolekcję jako łączącą tradycję z innowacją. Sprzęt ten ma być wyrafinowany, trwały i niepowtarzalny, a do tego wyrazisty i piękny niczym prawdziwa, ozdobna biżuteria.

Oura Ring 4 Ceramic, pierścionek, inteligentny pierścień, smart ring
Oura Ring 4 Ceramic (źródło: Oura)

Podstawowa specyfikacja Oura Ring 4 (Ceramic) prezentuje się następująco:

  • żywotność akumulatora 5-8 dni,
  • wodoodporność do 100 metrów,
  • rozmiar 4-15,
  • łączność Bluetooth,
  • funkcja śledzenia snu, aktywności, gotowości i poziomu stresu,
  • monitorowanie zdrowia kobiet.

Oura Ring 4 Ceramic – co się zmieniło?

Szerokość nowych wariantów Oura Ring 4 jest taka sama jak modeli zaprezentowanych w zeszłym roku. Warto jednak zaznaczyć, że z uwagi na wykończenie pierścionka ceramiką cyrkonową, jest on grubszy – „urósł” z 2,88 milimetra do 3,51 milimetra. Z kolei masa Oura Ring 4 Ceramic waha się w granicach od 5,1 do 8,1 grama w zależności od wybranego rozmiaru.

Przejdźmy jednak do jednej (choć chyba niewielkiej) wady, o której na swojej stronie wspomina producent. Ceramiczna odsłona pierścionków będzie ulegała zarysowaniom – „drobne rysy, wynikające z noszenia, są normalne”. Oura zaznacza, że rysy mogą być spowodowane dotykaniem metalowych przedmiotów, co źle wróży np. w przypadku ćwiczeń z podnoszeniem hantli.

Cena Oura Ring 4 Ceramic została ustalona na 549 euro (~2340 złotych). Warto zaznaczyć, że jest to identyczna kwota jak za wprowadzony w 2024 roku wariant złoty i różowo-złoty.

Oura Ring 4 Ceramic, pierścionek, inteligentny pierścień, smart ring
Oura Ring 4 Ceramic (źródło: Oura)

Oura prezentuje bezprzewodowe etui ładujące do Oura Ring 4

To jednak nie wszystko, bo producent inteligentnych pierścieni opracował również etui z funkcją ładowania bezprzewodowego. Można by rzecz – nareszcie, bo dotychczas ładowarka była wyłącznie przewodowa. Nowość jest kompatybilna z najnowszą serią smart ringów i pozwala na 5-krotne całkowite naładowanie pierścionka. Z kolei pełne naładowanie etui potrwa około 90 minut.

etui ładowarka bezprzewodowa do oura ring
Etui-ładowarka bezprzewodowa do Oura Ring 4 (źródło: Oura)

Na estetykę w tym przypadku też nie można narzekać. Etui przyjęło kształt czarnej muszli, a pierścionek w nim umieszczony przypomina perłę. Co ważne, każde etui ładujące dopasowane jest do rozmiaru ringa. Póki co ta nowość dostępna jest wyłącznie w USA, ale ma zadebiutować globalnie jeszcze w tym roku.

Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas