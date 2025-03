Oura Ring dostał aktualizację. Będzie jeszcze bardziej przydatny dla kobiet

Inteligentny pierścień Oura Ring wprowadza istotne ulepszenia w zakresie monitorowania zdrowia kobiet. Nowa aktualizacja poprawia dokładność śledzenia cyklu menstruacyjnego, a także pozwala lepiej zrozumieć zmiany fizjologiczne w trakcie ciąży. Co wiemy o tych nowościach?

Nowy algorytm dokładniej analizuje cykl menstruacyjny

Jednym z najważniejszych ulepszeń, wprowadzonych przez Oura w najnowszej aktualizacji, jest aktualizacja algorytmu Readiness Score, który ocenia ogólny stan organizmu użytkownika. Dotychczas wahania hormonalne, związane z cyklem menstruacyjnym, mogły być błędnie interpretowane jako objawy stresu lub przemęczenia. Teraz algorytm uwzględnia naturalne zmiany hormonalne i dostosowuje ocenę kondycji użytkowniczki, eliminując błędne odczyty.

Poprawka zmniejszy liczbę dni, w których cykl menstruacyjny negatywnie wpływa na Readiness Score. Dzięki temu użytkowniczki otrzymają dokładniejsze dane na temat swojego zdrowia, co pozwoli im lepiej planować aktywność fizyczną i regenerację.

Oura Ring chce pomóc kobietom w ciąży

Drugą ważną zmianą, która ogłosił producent, jest rozszerzenie badań nad zmianami fizjologicznymi w trakcie ciąży. Oura ogłosiła współpracę z Scripps Research Digital Trials Center, w ramach której analizowane będą dane od 10000 użytkowniczek Oura Ring, które zaszły w ciążę w ciągu ostatnich trzech lat.

Głównym celem tego badania jest lepsze zrozumienie procesów zachodzących w organizmie ciężarnych kobiet i ich wpływu na zdrowie. Naukowcy mają nadzieję na zdobycie nowych informacji dotyczących ryzyka takich powikłań, jak depresja poporodowa, poronienie czy przedwczesny poród. Dzięki danym zbieranym przez Oura Ring możliwe będzie lepsze monitorowanie zdrowia kobiet w ciąży i wcześniejsze wykrywanie potencjalnych problemów.

Dodatkowo warto wspomnieć, Oura wspiera także badania o nazwie Study on Typically Ignored Groups of Menstruating Adults, prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda, które koncentrują się na zdrowiu menstruacyjnym w grupach społecznych dotychczas niedostatecznie reprezentowanych w badaniach naukowych.

Nowe funkcje sprawiają, że Oura Ring staje się jeszcze bardziej przydatnym narzędziem dla kobiet, które chcą świadomie dbać o swoje zdrowie. Warto dodać, że doniesienia cnet nie wskazują na to, w jakim modelu inteligentnego pierścienia mają pojawić się te aktualizacje, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że cały czas mówimy o najnowszym modelu marki, czyli Oura Ring 4, który pojawił się na rynku w październiku 2024 roku.