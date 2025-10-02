Ocena: 0/10. Miażdżący test słuchawek Apple

Słuchawki Apple AirPods Pro 3 niedawno zadebiutowały na rynku i szybko trafiły na warsztat ekipy iFixit, która sprawdziła je pod kątem możliwości naprawy. Werdykt okazuje się miażdżący.

Słuchawki Apple AirPods Pro 3 to jednorazówki

We wrześniu 2025 roku na rynku zadebiutowały słuchawki Apple AirPods Pro 3. Na pierwszy rzut oka wyglądają one zupełnie tak samo jak AirPods Pro 2, które Kuba testował jeszcze w 2022 roku. I choć w rzeczywistości amerykański producent przeprojektował całą architekturę akustyczną i wzmocnił konstrukcję, to pewne rzeczy się nie zmieniają.

Wprowadzone zmiany może i pozytywnie wpłynęły na jakość dźwięku i trwałość, ale jeśli jednak coś się w nich popsuje, to można je wyrzucić do kosza. Test iFixit wykazał, że są to słuchawki absolutnie nienadające się do naprawy. Mówiąc krótko: Apple AirPods Pro 3 to jednorazówki i w kategorii naprawialność otrzymały miażdżącą notę 0/10.

Dlaczego nie da się naprawić słuchawek Apple AirPods Pro 3?

Największy problem stanowi proces wyjmowania i ponownej instalacji akumulatora. Sama próba dostania się do niego jest praktycznie skazana na porażkę. Podczas testu eksperci iFixit całkowicie uszkodzili słuchawki właśnie na tym etapie. Równie kłopotliwa jest wymiana baterii w etui ładującym. W obu przypadkach wynika to z praktyki Apple, polegającej na wklejaniu ogniw.

To praktyka, którą Apple stosuje od lat. Z tego samego powodu także słuchawki AirPods poprzednich generacji otrzymywały oceny 0/10 za możliwość naprawy, a właściwie jej brak. No dobrze, nie brak, bo teoretycznie da się je naprawić. Ekipa iFixit twierdzi jednak, że jest to proces tak skomplikowany, że nawet najbardziej doświadczeni technicy ryzykują trwałe uszkodzenie.

AirPods Pro 3 (źródło: Apple)

A szkoda, bo poza tym słuchawki Apple AirPods Pro 3 w testach wypadają wyśmienicie. Zarówno komfort noszenia, jak i jakość dźwięku oceniane są jak najbardziej pozytywne, a czas pracy sięgający 8 godzin w trybie ANC brzmi naprawdę dobrze. Jak na jednorazówki cena na poziomie 1099 złotych wydaje się jednak nieadekwatnie wysoka…

Wstyd, Apple

Cóż, mijają lata, a firma Apple nadal trzyma się rozwiązania, które jest ewidentnie sprzeczne z ideą prokonsumenckości i ekologią, którą technologiczni giganci uwielbiają wycierać sobie gęby. To słabe, tym bardziej, że zwracano jej na to uwagę już wielokrotnie.