Chcesz kupić smart ring? Najlepszy będzie któryś z tych

Jeśli chcesz kupić smart ring, ale nie wiesz, jaki warto wybrać, to jesteś w dobrym miejscu. Oto ranking inteligentnych pierścieni uwzględniający modele dostępne na rynku na początku 2025 roku. Znajdziesz tu zarówno tanie smart ringi, jak i topowe modele – sprawdź opcje i postaw na najlepszą dla siebie.

Jaki smart ring wybrać w 2025 roku?

Rynek smart ringów w Polsce wciąż raczkuje, ale w sklepach można już znaleźć kilka tego typu urządzeń. Ceny najprostszych modeli rozpoczynają się już od nieco ponad 100 złotych, a najdroższe kosztują blisko 2000 złotych. Co ciekawe, funkcjonalność jednych i drugich jest zbliżona, a różnice polegają przede wszystkim na jakości wykonania oraz precyzji dokonywanych pomiarów.

Czy 2025 rok to dobry moment na zakup inteligentnego pierścienia. Tak…, ale tylko jeśli masz świadomość ich ograniczeń. Tego typu akcesoria pozwalają na monitoring podstawowych parametrów związanych ze zdrowiem i aktywnością, ale nie są w stanie w pełni zastąpić smartwatcha czy choćby opaski.

Tani smartwatch, a nawet tani smartband jest w stanie zaoferować więcej. Smart ringi powstały jednak, by je uzupełniać, a nie stanowić dla nich alternatywę (chyba, że komuś zależy tylko na absolutnie podstawowej funkcjonalności i możliwie subtelnej formie).

Tak, jak już wspomniałem, katalog smart ringów w Polsce nie jest duży, ale i tak można, oczywiście, wybrać lepiej lub gorzej. Tworząc ten ranking, starałem się zmieścić w nim modele przeznaczone dla osób o różnych preferencjach i wymaganiach. Ostatecznie lista przedstawia się następująco:

Najlepszy smart ring – ranking 2025:

Colmi Smart Ring – tani smart ring dla niepewnych

– tani smart ring dla niepewnych Bemi Revo – tani smart ring z pomiarem ciśnienia

– tani smart ring z pomiarem ciśnienia Amazfit Helio Ring – solidny i precyzyjny smart ring dla aktywnych

– solidny i precyzyjny smart ring dla aktywnych Ultrahuman Ring Air – zaawansowany smart ring dla wymagających

– zaawansowany smart ring dla wymagających Samsung Galaxy Ring – stylowy smart ring klasy premium

– stylowy smart ring klasy premium Oura Ring Gen 4 – (prawdopodobnie) najlepszy smart ring na rynku

– (prawdopodobnie) najlepszy smart ring na rynku RingConn Gen 2 – inteligentny pierścień o długim czasie działania

– inteligentny pierścień o długim czasie działania Evie Ring – konkretny smart ring dla kobiet

Kupujemy smart ring. Jak dobrać rozmiar?

Wybór modelu to jedno, ale i dobór odpowiedniego rozmiaru inteligentnego pierścienia nie należy do prostych zadań. A jest tak z kilku powodów. Po pierwsze: każdy producent stosuje nieco inną miarę. Po drugie: elektronika dotykająca palca (sensory) może wpływać na realną średnicę wewnętrzną. Wreszcie po trzecie – trzeba znać obwód palca, a i tak można się przeliczyć, bo… patrz punkt pierwszy.

Niektórzy producenci (jak np. Samsung) oferują zestawy do ustalania rozmiaru pierścienia (to pakiet atrap w określonych rozmiarach). Taki zestaw kosztuje kilkadziesiąt złotych, ale można go mieć za darmo, jeśli faktycznie zdecyduje się na zakup danego modelu. Niemniej w pozostałych przypadkach pewną wskazówką może być poniższa tabelka (pamiętaj tylko, że są to wartości uśrednione).

Rozmiar pierścienia Polski rozmiar jubilerski Obwód wewnętrzny 5 8/9 ~49 mm 6 11/13 ~52 mm 7 14/16 ~55 mm 8 17/18 ~57,5 mm 9 19/21 ~60 mm 10 22/23 ~62,5 mm 11 24/26 ~65 mm 12 27/28 ~67,5 mm 13 29/31 ~70 mm 14 32/33 ~72,5 mm 15 34/36 ~75 mm

Jeśli chodzi o podstawy, to już chyba tyle. Czas więc wybrać inteligentny pierścień. Ranking, który właśnie się rozpoczyna, na pewno Ci w tym pomoże. Zatem…

Zaczynamy!

Colmi Smart Ring – tani smart ring dla niepewnych

Nie wiesz, czy smart ring to na pewno coś dla Ciebie i nie widzi Ci się wydawanie kilkuset złotych w ciemno? Spójrz w takim razie na ofertę Colmi. Składa się na nią kilka różnych modeli (od R02 do R12) o bardzo zbliżonej specyfikacji i cenach mieszczących się w granicach 100-200 złotych.

Co potrafi taki tani inteligentny pierścień? Ano R2 na przykład potrafi zmierzyć puls i natlenienie krwi, zliczyć postawione kroki i spalone kalorie czy też przeanalizować czas i jakość snu. Pomimo niewysokiej ceny jest też wodoszczelny do tego stopnia, by nie trzeba było zdejmować go do mycia rąk czy brania prysznica.

Colmi R02 (fot. Colmi)

Warto też podkreślić, że pierścień został wykonany ze stali nierdzewnej i hipoalergicznej żywicy, a jego grubość wynosi jedynie 2,7 mm. Dodatkowym atutem tego modelu jest całkiem długi czas działania. Gdy naładujesz akumulator do pełna, spokojnie wytrzyma 5-6 dni.

Niektórzy użytkownicy narzekają na precyzję pomiarów zdrowia i aktywności – trzeba mieć to na uwadze. Mimo wszystko propozycja marki Colmi wydaje się niezłą opcją dla niepewnych i niezdecydowanych.

Najważniejsze cechy Colmi Smart Ring (R02):

materiał: stal nierdzewna, hipoalergiczna żywica,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, sen,

grubość: 2,7 mm,

czas działania: do 6 dni,

odporność: IP68,

rozmiary: 8-12,

cena i dostępność:

Bemi Revo – tani smart ring z pomiarem ciśnienia

Kolejną propozycją jest nieco droższy, ale wciąż tani smart ring Bemi Revo. Jego konstrukcja została wykonana z medycznej stali nierdzewnej oraz ceramiki, dzięki czemu jest zarazem solidna, jak i wyjątkowo estetyczna.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, można liczyć na pomiar kroków, dystansu i kalorii, a także całodobowe monitorowanie tętna i natlenienia krwi. Dodatkowo urządzenie ma wbudowany ciśnieniomierz.

Bemi Revo (fot. Bemi)

Bemi Revo może monitorować Twoje parametry zdrowotne przez całą dobę w odstępach wynoszących 30, 40, 50 lub 60 minut. Dane są oczywiście automatycznie wysyłane do aplikacji, więc na telefonie możesz je przeglądać w optymalnym dla siebie momencie.

Warto też podkreślić, że naładowany do pełna akumulator obrączki wystarcza na od 3 do 7 dni działania, w zależności od intensywności użytkowania. Co ciekawe jednak etui, będące równocześnie stacją ładującą, jest też powerbankiem i pozwala na 15-krotne ładowanie bez konieczności podłączania kabelka.

Najważniejsze cechy Bemi Revo:

materiał: stal nierdzewna, ceramika,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, ciśnienie, sen,

grubość: 3,2 mm,

czas działania: do 7 dni,

odporność: IP68,

rozmiary: 5-12,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Bemi Revo ok. 449 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Amazfit Helio Ring – solidny i precyzyjny smart ring dla aktywnych

Amazfit Helio Ring to inteligentny pierścień dla sportowców lub też amatorów, którzy wolny czas lubią spędzać na oddawaniu się tym lub innym formom aktywności. Zapewnia wysoką precyzję pomiarów i umożliwia dokładną wyników w aplikacji.

Monitoruje zarówno aktywność (stawiane kroki czy spalone kalorie, jak również postępy treningowe w kilku najpopularniejszych dyscyplinach), jak i zdrowie. Śledzi czas i jakość snu, ocenia poziom stresu i wypoczęcia, a także zgłasza gotowość do działania (lub jej brak).

Amazfit Helio Ring (fot. Amazfit)

Wykonany ze stopu tytanu i żywicy smart ring jest przy tym solidny i wytrzymały. Cechuje się również wodoszczelnością w klasie 10 ATM. Użytkownicy doceniają także jego lekkość i komfort noszenia.

Na dobrą sprawę minus jest jeden – to relatywnie krótki czas działania między ładowaniami, sięgający tylko 4 dni. Biorąc pod uwagę to, jak wiele robi w tle, moim zdaniem można jej jednak to wybaczyć.

Najważniejsze cechy Amazfit Helio Ring:

materiał: stop tytanu, żywica,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

grubość: 2,6 mm,

czas działania: do 4 dni,

odporność: 10 ATM,

rozmiary: 8, 10, 12,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Amazfit Helio Ring ok. 649 zł Allegro Morele Zawiera linki afiliacyjne.

Ultrahuman Ring Air – zaawansowany smart ring dla wymagających

Jednym z najlepiej ocenianych smart ringów na rynku jest Ultrahuman Ring Air. Chwalony jest przede wszystkim za to, jak dobrze łączy jakość wykonania z precyzją pomiarów i funkcjonalnością przydatną na co dzień.

Inteligentny pierścień Ultrahuman jest smukły i lekki, a przy tym odporny na rozmaite przygody i wodoszczelny do 100 m. Wytrzymuje maksymalnie 6 dni na jednym ładowaniu, oferując w tym czasie dostęp do wielu różnych funkcji.

Ultrahuman Ring Air (fot. Ultrahuman)

Mierzy tętno i zmienność rytmu serca, poziom stresu i status regeneracji, a także temperaturę skóry oraz czas i jakość snu, oceniając ten ostatni w oparciu o 11 czynników. Wskazuje też, kiedy jest dobry czas na odpoczynek, a kiedy na kawę i pomaga budować zdrowsze nawyki.

Oczywiście pierścień liczy też kroki, metry i kalorie oraz monitoruje aktywność w 21 trybach sportowych, a wszystkie zebrane dane pozwala przeanalizować w aplikacji dostępnej za darmo.

Najważniejsze cechy Ultrahuman Ring Air:

materiał: węglik wolframu, żywica,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, energia, temperatura, sen,

grubość: 2,6 mm,

czas działania: do 6 dni,

odporność: wodoszczelność do 100 m,

rozmiary: 8-12,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Ring – stylowy smart ring klasy premium

Zarówno cenową, jak i jakościową alternatywą dla wyżej wspomnianego modelu, jest Samsung Galaxy Ring – model, o którym (przynajmniej w naszej części świata) jest bezapelacyjnie najgłośniej.

Jakość wykonania i komfort noszenia to jego duże atuty, podobnie jak czas działania. Nasze testy wykazały, że świetnie radzi sobie także z pomiarem snu, ale już zliczanie kroków czy monitorowanie pulsu nie należą do najbardziej precyzyjnych.

Samsung Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kasia oceniła pierścień na 6,5 w 10-stopniowej skali, a jednym z najważniejszych powodów jest nieadekwatnie wysoka cena. Z drugiej strony model ten dobrze egzystuje w ekosystemie Galaxy i dla posiadaczy takich smartfonów może mimo wszystko być optymalnym wyborem.

Krótko mówiąc: to niezły, choć zdecydowanie nie doskonały pierścień, w zdecydowanie zbyt wysokiej cenie, ale mimo to będący opcją zasługują na to, by przynajmniej ją rozważyć.

Najważniejsze cechy Samsung Galaxy Ring:

materiał: tytan,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, temperatura, sen,

grubość: 2,6 mm,

czas działania: do 7 dni,

odporność: 10 ATM, IP68,

rozmiary: 5-15,

cena i dostępność:

W tym miejscu ranking mógłby się skończyć, ale są jeszcze inteligentne pierścienie, które nie mają oficjalnej dystrybucji w Polsce, a jednak zasługują na to, by wymienić je wśród najlepszych urządzeń tego typu. Mam konkretnie na myśli trzy modele.

Oura Ring Gen 4 – (prawdopodobnie) najlepszy smart ring na rynku

Oura Ring spowodował wybuch popularności inteligentnych pierścieni i pozostaje wśród najlepszych tego typu akcesoriów. Aktualnie na rynku dostępna jest jego czwarta generacja – dopracowana pod każdym względem.

Oura Ring ma wyjątkowo smukłe sensory, które równocześnie oferują nieprzeciętną precyzję pomiarów. Urządzenie monitoruje sen, stres, pracę serca i aktywność. Dodatkowymi atutami są: czas działania przekraczający tydzień oraz wytrzymała konstrukcja wykonana z tytanu.

Najważniejsze cechy Oura Ring Gen 4:

materiał: tytan,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

grubość: 2,88 mm,

czas działania: do 8 dni,

odporność: wodoszczelność do 100 m,

rozmiary: 4-15,

cena: ok. 399 euro (równowartość ~1665 złotych) w sklepie Oura.

Oura Ring Gen 4 (fot. Oura)

RingConn Gen 2 – inteligentny pierścień o długim czasie działania

Bardzo wysoką precyzją pomiarów, a przy tym wyjątkowo długim czasem działania, cechuje się RingConn Gen 2. Konkretnie jest w stanie wytrzymać nawet 10-12 dni między jednym ładowaniem a kolejnym.

Wyróżnia go również najsmuklejsza na rynku konstrukcja – ma zaledwie 2 mm grubości. Zachowuje przy tym wysoką wytrzymałość i nie brakuje mu też żadnej z podstawowych funkcji inteligentnych pierścieni.

Najważniejsze cechy RingConn Gen 2:

materiał: tytan, poliwęglan, epoksyd,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

grubość: 2 mm,

czas działania: do 12 dni,

odporność: wodoszczelność do 100 m,

rozmiary: 6-14,

cena: ok. 365 dolarów (równowartość ~1450 złotych) w sklepie RingConn.

RingConn Gen 2 (fot. RingConn)

Evie Ring – konkretny smart ring dla kobiet

Choć każdy smart ring może być dla kobiet, Evie Ring powstał specjalnie z myślą o nich. Wyróżnia go niebanalny design, a także funkcjonalność dostosowana do potrzeb pań, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania cyklu menstruacyjnego.

Poza tym, oczywiście, oferuje też pomiar czasu i jakości snu, aktywności na co dzień czy pulsu. Jedynym istotnym minusem jest to, że naładowany do pełna akumulator pozwala cieszyć się pierścieniem tylko przez 4 dni.

Najważniejsze cechy Evie Ring:

materiał: tytan, stop cyrkonu,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, temperatura, stres, menstruacja, sen,

grubość: 3 mm,

czas działania: do 4 dni,

odporność: wodoszczelność do 1 m,

rozmiary: 5-12,

cena: ok. 269 dolarów (równowartość ~1080 złotych) w sklepie Evie.

Evie Ring (fot. Evie)

Najlepszy inteligentny pierścień – co wybrać?

Nie ma większego sensu powielanie czy podsumowywanie informacji, jakie zostały już przedstawione w powyższym rankingu. Jeśli wiesz, że chcesz kupić smart ring i masz za sobą uważną lekturę ich opisów, to jestem przekonany, że wybór któregoś z modeli tworzących to zestawienie, nie okaże się zawodem.

A jeśli masz dodatkowe pytania, to – śmiało – zadaj je w sekcji komentarzy.