Tak zmieniały się aparaty we flagowcach Samsunga przez 15 lat

Już jeden rok to przepaść, a 15 lat – Wielki Kanion Kolorado. Samsung postanowił podsumować, jak zmieniały się aparaty w jego flagowych smartfonach na przestrzeni 1,5 dekady.

Tak zmieniały się aparaty we flagowcach Samsunga

Pierwszy flagowy smartfon z serii Galaxy S zadebiutował w 2010 roku i był wyposażony w aparat o rozdzielczości 5 Mpix, któremu nie towarzyszyła dioda doświetlająca. Pojawiła się ona dopiero w modelu Samsung Galaxy S II, który otrzymał aparat z 8 Mpix matrycą, umożliwiający nagrywanie wideo w 1080p w 30 klatkach na sekundę (poprzednik potrafił rejestrować filmy w HD 720p).

Kolejny flagowiec – Samsung Galaxy S III – przyniósł diametralną zmianę we wzornictwie, a także funkcję zdjęć seryjnych z możliwością przechwycenia nawet 20 ujęć. Do tego ulepszono ich jakość dzięki implementacji HDR. Następny model – Samsung Galaxy S4 – jako pierwszy oficjalnie zerwał z dotychczasowym sposobem nazywania flagowców – cyfry rzymskie zastąpiono arabskimi.

Równocześnie Koreańczycy zwiększyli rozdzielczość aparatu głównego – z 8 do 13 Mpix, a także umożliwili przechwytywanie obrazu z tylnego i przedniego aparatu w tym samym czasie. W tym samym roku do oferty dołączył też Samsung Galaxy S4 Zoom z 16 Mpix aparatem z 10x zoomem optycznym, który był naprawdę ogromny. Za jego „protoplastę” można uznać Galaxy Camera z 2012 roku.

Zmiany w aparatach od modelu Samsung Galaxy S do Galaxy S4 (źródło: Samsung)

Samsung Galaxy S5 przyniósł HDR w czasie rzeczywistym i funkcję PDAF, natomiast Galaxy S6 Smart OIS w aparacie głównym oraz 5 Mpix aparat z przysłoną f/1.9 na przodzie. Samsung Galaxy S7 zwiększył jasność do f/1.7 oraz zaoferował 12 Mpix aparat na tyle z Dual Pixel AF. Następca, Galaxy S8, otrzymał natomiast 8 Mpix aparat frontowy z f/1.7 i autofokusem.

Zmiany w aparatach od modelu Samsung Galaxy S5 do Galaxy S8 (źródło: Samsung)

7 lat po premierze Galaxy S nastąpiła nowa era we flagowcach Samsunga

W 2017 roku zadebiutował też Samsung Galaxy Note 8, który był pierwszym flagowcem południowokoreańskiego producenta z podwójnym aparatem na tyle. Kilka miesięcy później na rynek wprowadzono Galaxy S9, który zaoferował zmienną przysłonę oraz funkcję nagrywania wideo w 960 klatkach na sekundę.

W kolejnych latach Samsung ponownie zwiększył liczbę aparatów – w Galaxy S10 do trzech, a w Galaxy S20 Ultra do czterech (tym ostatnim był „DepthVision”). Ten ostatni był też pierwszym flagowcem marki z aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix. W dodatku oferował on 100x Space Zoom, który wywołał kontrowersje przez zdjęcia księżyca.

Zmiany w aparatach od modelu Samsung Galaxy Note 8 do Galaxy S20 Ultra (źródło: Samsung)

W kolejnych modelach Samsung skupił się bardziej na funkcjach niż na „suchych parametrach”, aczkolwiek w Galaxy S21 Ultra pojawiły się dwa teleobiektywy (3x i 10x), w Galaxy S23 Ultra po raz pierwszy zastosowano 200 Mpix matrycę w głównym aparacie, a w Galaxy S24 Ultra zwiększono rozdzielczość jednego teleobiektywu do 50 Mpix. W Galaxy S25 Ultra 50 Mpix ma też aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Zmiany w aparatach od modelu Samsung Galaxy S21 Ultra do Galaxy S25 Ultra (źródło: Samsung)

Jaki natomiast będzie Samsung Galaxy S26 Ultra? W podlinkowanym przed chwilą artykule znajdziecie informacje, które do tej pory pojawiły się w przeciekach.