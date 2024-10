Nowe wieści o Apple Smart Ring

Apple Smart Ring może nigdy się nie ujrzeć światła dziennego. Choć od wielu miesięcy pojawiają się informacje, przesłanki i dokumenty na temat trwających prac nad niewielkim urządzeniem na palec, najnowszy raport wskazuje, że z pomysłu zrezygnowano. Dlaczego?

Smart pierścienie jeszcze niedoceniane?

Inteligentne pierścienie stają się coraz bardziej popularne. Te niewielkie urządzenia na palec mają oferować funkcje podobne do opasek fitness czy inteligentnych zegarków. Pierścionki wyposażone są w specjalne, miniaturowe czujniki, które m.in. monitorują tętno, aktywności fizyczne czy też określają jakość snu użytkownika.

Jednym z najbardziej znanych smart pierścionków jest Oura Ring, który doczekał się już czwartego wydania. W kategorii tej pojawił się także produkt marki Samsung. Galaxy Ring zadebiutował oficjalnie w Europie w lipcu 2024 roku, jednak dotychczas nie dotarł do Polski. Choć pojawiają się wieści, że Samsung Galaxy Ring może zaistnieć na polskim rynku w najbliższych tygodniach.

Trzeba jednak przyznać, że rynek inteligentnych pierścieni jest dosyć ubogi. Prace i badania nad tego typu urządzeniem realizowała też marka Apple. Przez lata pojawiały się przeróżne wieści oraz patenty dotyczące planowanego sprzętu. Pierścionek miał wykrywać gesty – ruchy palców i całej dłoni. Z marcowego raportu Marka Gurmana wynikało, że prace nad ringiem idą bardzo powoli. Teraz, w nowych informacjach udostępnionych na łamach Bloomberga, doniesiono, że przedsiębiorstwo nie będzie kontynuowało prac nad tworzeniem swojej obrączki.

Inteligentny pierścień Apple Smart Ring – dlaczego może nie powstać?

Powodem omawianego zaprzestania prac nad inteligentnym pierścieniem jest obawa o stworzenie potencjalnego zagrożenia dla własnych smartwatchy. To dość logiczne wytłumaczenie, choć jednocześnie Apple Watch jest udanym produktem i trudno, aby hipotetyczny pierścień stał się dla niego zbyt dużą konkurencją.

Gigant nie potwierdził informacji zawartych w raporcie Bloomberga. Jednak Mark Gurman znany jest z przekazywania wieści i plotek, które z czasem stają się rzeczywistością.

Zegarki Apple Watch to urządzenia zaawansowane pod względem swojej funkcjonalności i niezwykle istotne dla marki. Firma może obawiać się o to, że produkt na palec może być ubogi w porównaniu do opcji oferowanych przez smartwatche.