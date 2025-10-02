Play wyłącza 3G. W tych miejscach nie ma już zasięgu

Operator Play wyłącza sukcesywnie sieć 3G od kwietnia 2025 roku. Po 7 miesiącach milczenia pochwalił się postępami. Wymienił regiony, w których technologia trzeciej generacji już nie działa.

Play wyłącza 3G. Tutaj nie ma już zasięgu 3G Play w Polsce

Play późno rozpoczął wyłączanie sieci trzeciej generacji, bo dopiero w kwietniu 2025 roku. Do tamtej pory T-Mobile całkowicie wyłączyło już 3G, natomiast Orange wyłączy 3G w Polsce do końca listopada 2025 roku. W przypadku Plusa jest zaś mowa o 2026 lub 2027 roku.

Play nie deklaruje, kiedy zakończy proces wygaszania technologii trzeciej generacji, ale realizuje go z dużym zaangażowaniem, ponieważ lista powiatów, w których sieć 3G zostanie wyłączona do końca 2025 roku, jest bardzo długa.

Mapa przedstawiająca lokalizacje, w których sieć 3G zostanie wyłączona do końca 2025 roku (źródło: Play)

Operator poinformował, że do tej pory zakończył prace związane z modernizacją sieci w województwie łódzkim, w wybranych lokalizacjach na Śląsku, w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i Podlasiu, a także w Małopolsce.

Ponadto zasięg 3G zniknął w większych miastach, takich jak Białystok, Lublin, Łódź, Rzeszów i Toruń oraz Warszawa wraz z jej okolicami. Do tej pory sieci 4G i 5G zastąpiły 3G dla 42% populacji znajdującej się w zasięgu Play.

Dlaczego Play wyłącza 3G? To nie jest łatwy proces

Sieć trzeciej generacji nie jest dziś przystosowana do szybko zmieniających się oczekiwań i wymagań klientów. Jednocześnie zajmuje cenne częstotliwości, których zasób jest ograniczony. Właśnie dlatego operatorzy decydują się na jej wyłączenie oraz przeznaczenie uwolnionych dzięki temu pasm dla technologii 4G i 5G.

Ma to wymierne korzyści dla klientów – przekłada się na lepszy zasięg i wyższą jakość usług (połączeń głosowych i transmisji danych mobilnych) dzięki większej pojemności sieci w nowszych, wydajniejszych standardach.

Play nie ukrywa, że w dużych miastach proces zastępowania starszej technologii nowszą to wyjątkowe wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczbę użytkowników i złożoność infrastruktury. Mimo to wyłączanie 3G w większości przypadków nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami dla klientów.

Przed wygaszeniem technologii generacji na danym terenie jego mieszkańcy – klienci Play – otrzymują powiadomienie SMS. Osoby, posiadające telefony, które nie obsługują co najmniej technologii 4G, nie tracą możliwości dzwonienia i SMS-owania. Wymiana nie jest więc konieczna (podobnie jak nie trzeba wymieniać karty SIM), aczkolwiek zdecydowanie warto o tym pomyśleć i kupić na przykład tani smartfon albo smartfon do 1000 złotych.