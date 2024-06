Amazfit wprowadza inteligentny pierścień do Europy

Inteligentny pierścień Amazfit Helio Ring jest gotowy na swoją wielką premierę w Europie. Znamy już jego cenę i wiemy, że najwięcej zaoszczędzą ci, którzy zdecydują się na jego zakup wraz ze smartwatchem tego samego producenta.

Premiera (i cena) Amazfit Helio Ring w Europie

W połowie maja miała miejsce amerykańska premiera pierścienia Amazfit Helio Ring. Przy jej okazji pisałem, że nieznana jest przyszłość tego urządzenia poza Stanami Zjednoczonymi. Przez dłuższy czas rzeczywiście tak było, ale teraz już oficjalnie jest gotowy do debiutu w Europie.

Na Starym Kontynencie Amazfit Helio Ring będzie kosztował 299 euro (równowartość ~1300 złotych). Pojawi się jednak szansa, by kupić go za połowę tej ceny, bo tyle mniej więcej wychodzi za niego w przypadku zestawów: 649 euro ze smartwatchem Amazfit Falcon, 549 euro z T-Rex Ultra oraz 449 euro z Cheetah Pro (odpowiednio: ~2840, ~2400 i ~1970 złotych).

Helio Ring (fot. producenta)

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie ruszy jego sprzedaż w naszej części świata. Póki co nie widzę go w żadnym z europejskich sklepów producenta. Pojawił się już za to na stronie pomocy, także w języku polskim.

Co oferuje ten inteligentny pierścień?

Podobnie jak inne urządzenia tego producenta, także ten kierowany jest do zwolenników aktywnego stylu życia. W tym przypadku konkretnie do osób, którym zależy na jak najprecyzyjniejszych pomiarach.

Choć waży niespełna 4 gramy, ma na pokładzie zestaw sensorów EDA, odpowiedzialnych za pomiar tętna, natlenienia krwi, pułapu tlenowego, obciążenia treningowego i stresu, ale też regeneracji i snu. Przy tym wszystkim jest solidny i wodoszczelny (w klasie 10 ATM).

Helio Ring nie powstał jako odrębny sprzęt, lecz towarzysz dla smartwatcha. W jednych sytuacjach urządzenia wzajemnie wspierają swoje działanie, w innych – w zależności od potrzeb – jeden może przejąć „robotę” od drugiego.

Należy przy tym pamiętać, że – jako że sam nie ma wyświetlacza – dostęp do zbieranych przez niego danych można uzyskać z poziomu aplikacji Zepp. Ponadto jest kompatybilny z wieloma popularnymi platformami, jak Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit i Apple Zdrowie.