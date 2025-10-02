Kupujesz jeden sprzęt, a dwa kolejne dostajesz gratis

Jedna z popularnych marek, znanych z produkcji laptopów i tabletów, wystartowała z nową promocją. Dzięki niej, płacąc za tylko jeden sprzęt, możesz dostać aż trzy. Co prawda w teorii akcja została skierowana przede wszystkim do studentów rozpoczynających rok akademicki, ale skorzystać z niej może każdy.

Promocja na tablety nie tylko dla studentów

Jesień w pełni, a studenci rozpoczęli kolejny rok zmagań na uczelniach. Z tej okazji Lenovo zaanonsowało promocję na wybrane tablety. Dzięki niej każdy klient może zdobyć przydatne akcesoria do kompletu za darmo. Akcja obowiązuje aż do 31 października 2025 roku.

Promocją objęte modele tabletów z serii Lenovo Idea Tab Plus oraz Lenovo Yoga Tab, a z ich specyfikacją zapoznacie się poniżej:

Seria tabletu Lenovo Idea Tab Plus Lenovo Yoga Tab Procesor Media Tek Dimensity 6400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Pamięć RAM 8 GB

12 GB

LPDDR4X 8 GB

LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 GB

UFS 2.2 256 GB

UFS 4.0 System Android 15 Android 15 Rozmiar ekranu 12,1 cala 11,1 cala Rodzaj i rozdzielczość ekranu IPS 2560×1600 pikseli IPS 3200×200 pikseli Pojemność akumulatora 10200 mAh 8860 mAh Cena 1349 złotych (8 GB RAM)

1499 złotych (12 GB RAM) 1999 złotych

Akcesoria gratis do tabletów Lenovo

Dzięki najnowszej promocji Lenovo, po zakupie tabletu można odebrać zestaw akcesoriów za darmo, złożony ze słuchawek Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds w kolorze białym oraz klawiatury Lenovo Keyboard Pack dla Yoga Tab lub Idea Tab Plus. Pakiety dostępne są w dwóch konfiguracjach, w zależności od zakupionego modelu tabletu.

Słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds Klawiatura Lenovo Keyboard Pack dla Idea Tab Plus Klawiatura Lenovo Keyboard Pack dla Yoga Tab (źródło: Lenovo)

Słuchawki douszne oferują wbudowany przetwornik 13 mm, inteligentną technologię redukcji hałasu opartą na sztucznej inteligencji, a także łączność Bluetooth 5.3 z zasięgiem do 10 metrów.

Klawiatura Lenovo Keyboard Pack dla Yoga Tab również oferuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Skok klawiszy wynosi 1,3 milimetra, a samo akcesorium ma zapewniać płynną i responsywną nawigację dzięki wielogestowemu touchpadowi. Z kolei wersja klawiatury dla Idea Tab Plus cechuje się błyskawicznym połączeniem przez Pogo-Pin, a także oferuje zintegrowany uchwyt na rysik.

Promocja na tablety (źródło: Lenovo)

Jak skorzystać z promocji na tablety Lenovo i odebrać słuchawki oraz klawiaturę za darmo?

Aby skorzystać z najnowszej promocji Lenovo, należy zakupić tablet z serii Yoga Tab lub Idea Tab Plus do 31 października 2025 roku i zachować dowód zakupu. Następnie należy wyciąć z opakowania kod kreskowy i numer seryjny oraz przesłać zdjęcie wyciętego fragmentu opakowania poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Formularz musi zostać wypełniony i przesłany w ciągu 21 dni od zakupu urządzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, zestaw akcesoriów zostanie przesłany na podany adres.

Gdzie kupić? Lenovo Idea Tab Plus 8/256 GB ok. 1349 zł Media Expert Komputronik

Gdzie kupić? Lenovo Yoga Tab 8/256 GB ok. 1999 zł Media Expert Komputronik

