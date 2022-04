Dobra promocja: nawet 240 GB za bezcen w Plusie

Plus znowu to zrobił. Operator ponownie daje swoim klientom możliwość włączenia ogromnej paczki internetu za bezcen. To kolejna tego typu promocja, aczkolwiek w tym przypadku zainteresowani sami muszą zdecydować, jak wiele gigabajtów (za tę samą cenę i na taki sam okres) chcą otrzymać do wykorzystania.

Reklama

Dobra promocja: nawet 240 GB internetu w dobrej cenie dla klientów Plus na kartę

Operatorzy nie bez powodu dają w abonamentach i taryfach na kartę coraz większe paczki internetu (w tych ostatnich czasami dorzucają do tego bonusowe GB po doładowaniu, jak chociażby w Heyah). Klienci korzystają bowiem z internetu o każdej porze dnia i nocy, a na dodatek mają dostęp do technologii 5G, która otwiera przed nimi jeszcze większe możliwości (aczkolwiek prawdziwy potencjał 5G pokaże dopiero po aukcji częstotliwości umownie nazywanej 3,6 GHz).

W związku z tym nie każdemu wystarczają dostępne w użytkowanej taryfie paczki internetu. Jest jednak na to remedium – abonament z internetem bez limitu danych i prędkości w T-Mobile. I chociaż to bardzo kusząca oferta, to klienci Plusa mogą niewielkim kosztem zyskać potężny zastrzyk gigabajtów – do nawet 240 GB, aczkolwiek jest to okupione pewnym kompromisem i przy okazji bardzo istotnym warunkiem.

Od dziś, tj. 13 kwietnia 2022 roku, nowi użytkownicy taryfy Prosto na Kartę oraz Plus Elastyczna na Kartę mogą skorzystać z promocji, w ramach której otrzymają w sumie 240 GB lub 120 GB. Operator nie da jednak klientom od razu całej puli – będą oni dostawać po 80 GB lub 40 GB co 30 dni kalendarzowych przez trzy kolejne miesiące. Z regulaminu promocji wynika, że każdy pakiet będzie ważny przez 30 dni, co oznacza, że niewykorzystany transfer przepada (zatem gigabajty się nie kumulują).

Wielkość pakietu zależy od tego, czy klient wyrazi zgody marketingowe, czy nie. W pierwszym przypadku otrzyma w sumie 240 GB (trzy razy po 80 GB na 30 dni), natomiast w drugim 120 GB (trzykrotnie po 40 GB, również na 30 dni). Co ważne, zarówno paczka 240 GB, jak i 120 GB kosztuje 15 złotych. Opłata jest pobierana z góry z konta użytkownika.

Aby włączyć pakiet 240 GB na 90 dni, należy wysłać SMS o treści „ZGODA” na numer 80044. Z kolei paczkę 120 GB na 90 dni uruchamia się, wysyłając SMS o treści „120 GB” na ten sam numer – 80044. Wiadomość jest bezpłatna.

źródło: Polkomtel

Promocja nie jest jednak dostępna dla wszystkich, a jedynie dla nowych klientów, którzy wybiorą taryfę Prosto na Kartę lub Plus Elastyczna na Kartę. Promocja obowiązuje do 16 czerwca 2022 roku i można skorzystać z niej tylko jeden raz. Bonusowe gigabajty nie mogą być wykorzystane w roamingu, z wyłączeniem RLAH.