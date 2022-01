Na to czekaliśmy! Nielimitowany internet 5G dla klientów indywidualnych!

Akcja partnerska

Fani 5G i nielimitowanego internetu: mamy coś dla was! W zasadzie to T-Mobile ma, ale nie bądźmy tacy drobiazgowi. Jedno jest pewne – nowa oferta operatora z nielimitowanym internetem niezależnie od standardu sieci, w tym 5G, robi wrażenie!

T-Mobile 2022: Szybcy i bez limitu

Dopiero co wspominaliśmy o zajęciu przez T-Mobile pierwszego miejsca w prędkości internetu mobilnego w grudniu zeszłego roku, a już widać, że operator kuje żelazo, póki gorące. Do prędkości w sieci dołączy brak zamartwiania się o liczbę zużytych gigabajtów – niezależnie od standardu sieci (3G, LTE, 5G) – bowiem T-Mobile wprowadza nowe taryfy, w których próżno szukać limitu danych. Jak tłumaczy Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska: „Ogromne inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną dają nam przestrzeń do tworzenia odważnych ofert”. Niewątpliwie odważną jest najnowsza z nich, w ramach której otrzymujemy nielimitowany internet 5G.

Droższy wariant, L Nielimitowana Taryfa za 85 złotych miesięcznie (lub 65 złotych przy drugim i kolejnych numerach), zaoferuje nam rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu i dorzuci do tego internet 5G w smartfonie bez limitu danych oraz bez limitu prędkości.

Nieco tańsza oferta, M Nielimitowana Taryfa za 65 złotych miesięcznie (lub 45 złotych przy drugim i kolejnych numerach), choć zatrzyma prędkość na 30 Mb/s, wciąż będzie oferować brak ograniczeń dotyczących liczby pobieranych danych.

Nowe taryfy indywidualne w T-Mobile (źródło: T-Mobile)

30 Mb/s i „Rozrywka uwolniona”

Czy 30 Mb/s to mało? Większość platform streamingowych sugeruje, że do płynnego oglądania materiałów w Full HD potrzebujemy ok. 5 Mb/s stabilnego połączenia. Do wyświetlania materiałów w 4K wypadałoby mieć już 25 Mb/s, wciąż jednak pozostajemy w granicach tańszej oferty. Trudno przejść obok propozycji T-Mobile obojętnie, zwłaszcza, że operator chętnie dorzuci nam na start kilka serwisów do sprawdzenia w ramach usługi „Rozrywka uwolniona”.

Czym jest „Rozrywka uwolniona”? Przez 6 lub 12 miesięcy (przy zakupie dwóch abonamentów nawet 24 miesiące), klient może wybierać pomiędzy różnymi platformami z subskrypcją, zmieniając je do woli. W usłudze dostępne jest m.in. HBO GO, Legimi, Tidal oraz różne pakiety Polsat Box Go (sport, filmy, bajki dla dzieci, itp.).

Warto zauważyć, że nowe taryfy są dostępne dla wszystkich klientów indywidualnych, w tym osób, które niedawno podpisały nowe umowy abonamentowe na innych warunkach.

Taniej w programie „Korzyści dla domu”

Jak pewnie zauważyliście, w załączonej wyżej tabeli znalazły się również propozycje abonamentów po obniżonej o 20 złotych cenie. Wszystko za sprawą programu „Korzyści dla domu”, w ramach którego na każdej kolejnej umowie (abonament komórkowy, internet domowy czy rozrywka), oszczędzamy 20 złotych miesięcznie. I tak, w takim przypadku M Nielimitowana Taryfa kosztuje 45 złotych miesięcznie, a L Nielimitowana Taryfa – 65 złotych miesięcznie.

Sprzęt w dobrych cenach

A co jeżeli nie posiadacie smartfona obsługującego sieć 5G? Nie martwcie się, T-Mobile pomyślał również o was. W planach taryfowych S, M oraz L otrzymacie zniżkę o wysokości, odpowiednio, 100, 200 lub 300 złotych. W połączeniu z rabatem 200 złotych na smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro od 20 stycznia do 31 stycznia, możemy obniżyć koszt urządzenia do 500 złotych, płacąc ostatecznie tylko 1099 złotych.

Jeżeli jednak nie interesuje was budżetowy telefon Xiaomi, a planujecie skorzystać z taryfy M Nielimitowanej lub L Nielimitowanej, to T-Mobile ma dla was do wyboru jeden z trzech zestawów urządzeń:

smartfon Samsung Galaxy A52s + słuchawki Samsung Galaxy Buds2 o wartości 649 złotych,

smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G + Samsung Galaxy A12 o wartości 749 złotych,

smartfon Xiaomi Mi 11 lite NE 5G + zestaw Smart Home Sport 2 (czyli inteligenta waga łazienkowa, słuchawki oraz opaska) o wartości 499 złotych – dostępne od 25 stycznia.

Nowa oferta startuje już dziś, tj. 20 stycznia. Jestem pewien, że wiele osób z otwartymi ramionami przywita ofertę z możliwością korzystania z mobilnego internetu 5G, bez martwienia się czy zbliżają się już do limitu transferu danych.

Materiał powstał przy współpracy z T-Mobile Polska