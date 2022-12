Teraz przesyłkę z AliExpress odbierzesz również w punktach DHL POP i automatach DHL POP BOX

Bez względu na to, jak często zamawiacie coś na AliExpress, z pewnością za każdym razem zależy Wam na tym, aby otrzymać przesyłkę jak najszybciej i móc odebrać ją w najwygodniejszy dla Was sposób. Od teraz będziecie mogli to zrobić również w punktach DHL POP i automatach paczkowych DHL POP BOX.

AliExpress wciąż cieszy się ogromną popularnością w Polsce

Według najnowszych danych Gemiusa, AliExpress jest najpopularniejszą, zagraniczną platformą zakupową w Polsce – w październiku 2022 roku odwiedziło ją blisko 10 mln polskich internautów. Shopee jednak depcze jej po piętach – różnica w liczbie użytkowników w skali miesiąca jest niewielka, bowiem wynosi zaledwie ~0,5 mln, a miesiąc wcześniej, we wrześniu 2022 roku, Shopee odwiedziło nawet więcej osób (o ~56 tysięcy). Mimo wszystko rodzime Allegro nie ma się czego obawiać, gdyż w październiku 2022 roku miało ponad 21 mln realnych użytkowników.

W listopadzie 2019 roku InPost ogłosił nawiązanie współpracy z AliExpress, dzięki której osoby kupujące na tej platformie do dziś mogą odbierać swoje przesyłki w Paczkomatach InPost, których obecnie w Polsce jest już ponad 19 tysięcy. Ponad pół roku później wdrożono kolejne udogodnienie dla polskich klientów – możliwość płatności BLIKIEM. Trudno jednak powiedzieć, w jakim stopniu przyczynia się do nieustannego wzrostu popularności BLIKA, ponieważ Polski Standard Płatności nie podaje, ile transakcji na tej chińskiej platformie zakupowej jest opłacanych BLIKIEM.

Udostępnione przez Gemiusa dane wskazują jednak, że pomimo wprowadzenia obowiązku opłacania podatku VAT podczas kupowania rzeczy na AliExpress (i nie tylko) oraz silnej konkurencji ze strony Shopee Polacy nadal chętnie przynajmniej przeglądają dostępne na tej platformie produkty. Teraz, gdy zdecydują się je kupić, będą mogli je odebrać również w punktach DHL POP i automatach DHL POP BOX.

AliExpress nawiązuje współpracę z DHL

Dzięki współpracy z DHL klienci AliExpress będą mogli odebrać swoje przesyłki w ponad 14 tysiącach punktów DHL POP oraz automatach paczkowych DHL POP BOX – tych ostatnich obecnie jest kilkaset, a docelowo ma być kilka tysięcy. Te ostatnie, w przeciwieństwie do maszyn konkurencji, pozwalają odebrać paczkę w ciągu aż czterech dni, podczas gdy standardem w tej branży są 2 dni.

Połączenie naszych sił z operatorem kurierskim, będącym częścią globalnej sieci logistycznej, to gwarancja satysfakcji naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że współpraca z DHL Parcel Polska zapewni im najwyższą jakość serwisu i elastyczność doręczeń. Gary Topp, European Commercial Director w AliExpress

Automat paczkowy DHL POP BOX – tu również odbierzesz przesyłkę z AliExpress (źródło: DHL)

Elastyczność doręczeń, o której mówi Gary Topp, dzięki nawiązaniu współpracy z DHL, faktycznie się zwiększy, ponieważ klienci AliExpress mogą odbierać swoje przesyłki nie tylko ze wspomnianych już Paczkomatów InPost, ale też automatów paczkowych Cainiao – pierwszy został uruchomiony w marcu 2021 roku i dziś maszyny tej sieci można spotkać w wielu miejscach w całej Polsce. Ostatnio zdarzyło mi się nawet odbierać paczkę z jednego z nich i proces jest bardzo prosty oraz szybki, podobnie jak w Paczkomatach InPost (aczkolwiek nie ma kodów QR – trzeba wpisać na klawiaturze przesłany SMS-em kod odbioru).

Jeżeli chcecie sprawdzić, czy w Waszej okolicy znajduje się punkt DHL POP lub/i automat paczkowy DHL POP BOX, możecie to zrobić na stronie DHL.