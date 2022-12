Nowy smartfon vivo ma ładny wygląd, modem 5G i niską cenę

Marka vivo ma ogromny talent do tworzenia naprawdę atrakcyjnie wyglądających smartfonów. Najnowszy model w ofercie również przyciąga wzrok. A to pierwszy i najważniejszy krok, żeby nakłonić klienta do jego zakupu. Niewątpliwie pomoże w tym fakt, że urządzenie nie jest drogie, a mimo to obsługuje sieć najnowszej generacji – 5G.

Nowy smartfon vivo Y35 5G może się podobać

Pod koniec września 2022 roku do Polski trafił vivo Y35. Dziś w Chinach zadebiutował model o identycznej nazwie, bowiem producent nie dodał w nazwie dopisku „5G”, mimo że – w przeciwieństwie do dostępnego w Polsce smartfona – obsługuje on sieć piątej generacji. To jednak nie jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ ta firma bardzo szybko zrezygnowała z dodawania „5G” w nazwie swoich urządzeń.

źródło: vivo

Nazwa, mimo że może być dla niektórych myląca, to jednak kwestia drugorzędna. W końcu najważniejsze jest to, co oferuje vivo Y35 (5G), lecz zanim do tego przejdziemy, warto zwrócić uwagę na design smartfona, ponieważ jest on całkiem atrakcyjny… przynajmniej gdy spojrzymy na tył urządzenia, gdyż przód już tak nie zachwyca – wycięcie w górnej części ekranu i dość szeroki tzw. podbródek nie wyglądają nowocześnie.

Wygląd przodu smartfona wskazuje jednak, z modelem jakiej kategorii mamy do czynienia – tak, jest to urządzenie z niższej półki. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że jednostką centralną vivo Y35 5G jest procesor MediaTek Dimensity 700, a ekran o przekątnej 6,51 cala ma matrycę LCD i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli oraz nie zapewnia odświeżania obrazu z częstotliwością wyższą niż standardowe 60 Hz (jedynie dotyk jest próbkowany z szybkością 120 Hz).

Ponadto vivo Y35 5G oferuje aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie (co zaskakujące – z bardzo jasną przysłoną f/1.8) i duet 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4) na tyle oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 15 W (przez port USB-C). Właściwie za najmocniejszą stronę tego modelu można uznać to, że będzie on dostępny w wersji z nawet 8 GB RAM (LPDDR4x), a pamięć flash o pojemności 128 GB wykorzystuje technologię UFS 2.2. Dla wielu osób zaletą może być również obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Cena vivo Y35 5G

Jak zostało wspomniane, smartfon zadebiutował w Chinach, gdzie będzie dostępny w trzech konfiguracjach:

4/128 GB za 1199 juanów (równowartość ~770 złotych),

6/128 GB za 1399 juanów (~895 złotych),

8/128 GB za 1499 juanów (~960 złotych).

źródło: vivo

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat ewentualnej dostępności tego smartfona w Polsce.