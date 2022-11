Z Paczkomatów InPost korzysta już co czwarty mieszkaniec Polski

Paczkomaty bezapelacyjnie podbiły polski rynek i serca klientów w Polsce (i nie tylko). Ich liczba cały czas rośnie, podobnie jak liczba dostarczanych za ich pośrednictwem przesyłek. InPost pochwalił się, że z jego maszyn korzysta już co czwarty mieszkaniec kraju nad Wisłą i przy okazji podał jeszcze kilka innych, ciekawych danych.

Reklama

Liczba Paczkomatów w Polsce

Przed świętami Bożego Narodzenia 2021 roku firma poinformowała o uruchomieniu Paczkomatu numer 16000 w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Paderewskiego 4. Przez kolejnych dziewięć miesięcy, do końca września 2022 roku, dołączyło do nich ponad 3000 kolejnych maszyn – na koniec trzeciego kwartału InPost miał w Polsce 19254 automatów paczkowych.

W trzecim kwartale 2022 roku liczba użytkowników, korzystających z Paczkomatów, wyniosła 16,3 mln i była o 13% większa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polskę zamieszkuje prawie 38 mln osób, co oznacza, że średnio z maszyn InPostu korzysta co czwarty mieszkaniec Polski.

fot. Szymon Baliński / Tabletowo.pl

To sprawia, że kurierzy mają pełne ręce roboty – w trzecim kwartale 2022 roku wolumen przesyłek wyniósł 124,1 mln, czyli więcej niż w drugim, kiedy było to 122,8 mln. Jednocześnie popularność Paczkomatów wśród mieszkańców Polski nie dziwi, ponieważ już 59% z nich ma go w odległości do 7 minut spacerem. Dzięki uruchomieniu kolejnych maszyn, odsetek ten zwiększył się o 4 p.p. względem stanu na koniec poprzedniego kwartału (55%).

InPost przywołuje też dane z raportu Gemiusa E-commerce w Polsce w roku 2022, według którego aż 81% pytanych odpowiedziało, że Paczkomat jest najczęściej wybieranym przez nich sposobem dostawy zamówień ze sklepów internetowych (rok do roku odsetek ten zwiększył się o 4 punkty procentowe).

InPost ma Paczkomaty nie tylko w Polsce

Niewątpliwie liczba maszyn w Polsce jest najbardziej imponująca, ale InPost ma Paczkomaty nie tylko w kraju nad Wisłą, ale też w Wielkiej Brytanii (4333) i Francji (1653). Co więcej, w Wielkiej Brytanii 46% mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru może dotrzeć do niego w ciągu 7 minut spacerem.

Łącznie w trzecim kwartale 2022 roku InPost rozszerzył swoją sieć automatów paczkowych o 2064 nowe urządzenia i na koniec września miał 26330 maszyn w całej Grupie. Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu firmy, poinformował też, że tylko jeden Paczkomat w Polsce ogranicza emisję CO2 o 53 kg dziennie – czyli tyle, ile rocznie pochłania 3 000 drzew – to kolejny motywator, żeby korzystać z automatów paczkowych.