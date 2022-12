Podsumowanie gali The Game Awards 2022. Gra roku może być dla Was zaskoczeniem

The Game Awards 2022 za nami – gala zakończyła się o 5:00 czasu polskiego wraz z ogłoszeniem gry roku. Rozdane zostały 32 nagrody, a liczba zapowiedzianych pozycji jest ogromna. Jednak produkcja, która zgarnęła tytuł gry roku 2022, może być zaskoczeniem dla wielu osób! Dla mnie przynajmniej była…

Zapowiedziane nowe gry podczas gali

Podczas tegorocznego The Game Awards zostało zapowiedzianych wiele produkcji oraz równie duża liczba dodatków. Znamy m.in. oficjalną datę premiery Star Wars Jedi: Survivor, która nieco różni się od tej nieoficjalnej, oraz Diablo IV! Zapowiedziano również inne gry, takie jak Death Stranding 2 czy Hades II. Pełną listę (w kolejności alfabetycznej) możesz znaleźć poniżej:

After Us (premiera na wiosnę 2023 roku),

Armored Core VI: Fires of Rubicon (premiera w 2023 roku),

Atomic Heart (premiera 21 lutego 2023 roku),

Baldur’s Gate 3 (premiera w sierpniu 2023 roku),

Banishers: Ghosts of New Eden (premiera pod koniec 2023 roku),

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (premiera 17 marca 2023 roku),

Blue Protocol (premiera w 2023 roku),

Company of Heroes 3: Console Edition (premiera w 2023 roku),

Crash Team Rumble (premiera w 2023 roku),

Crime Boss: Rockay City (premiera 28 marca 2023 roku),

Death Stranding 2 (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

(data premiery dopiero zostanie ogłoszona), Diablo IV (premiera 6 czerwca 2023),

(premiera 6 czerwca 2023), Dune: Awakening (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

(data premiery dopiero zostanie ogłoszona), Earthblade (premiera w 2024 roku),

Final Fantasy XVI (premiera 22 czerwca 2023 roku, czasowa ekskluzywność dla PS5 do 31 grudnia 2023 roku),

(premiera 22 czerwca 2023 roku, czasowa ekskluzywność dla PS5 do 31 grudnia 2023 roku), Forspoken (exclusive na PS5, data premiery dopiero zostanie ogłoszona, dostępne demo),

Ghost Busters: Rise of the Ghost Lord (tytuł VR, premiera w 2023 roku),

Hades II (więcej informacji na temat produkcji poznamy w 2023 roku),

(więcej informacji na temat produkcji poznamy w 2023 roku), Horizon Call of the Mountain (który zadebiutuje wraz z PSVR2 – 22 lutego 2023 roku),

Immortals of Aveum (premiera w 2023 roku),

(premiera w 2023 roku), Judas (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Meet Your Maker (premiera 4 kwietnia 2023 roku),

Mike Mignola’s Hellboy Web of Wyrd (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Nightingale (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Party Animals (początek 2023 roku),

Post Trauma (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Relic Hunter Legends (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Remnant II (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

(data premiery dopiero zostanie ogłoszona), Replaced (premiera w 2023 roku),

Returnal na PC (początek 2023),

Scars Above (premiera 28 lutego 2023 roku),

Sky (już dostępne),

Star Wars Jedi: Survivor (premiera 17 marca 2023 roku),

(premiera 17 marca 2023 roku), Street Fighter VI (premiera 2 czerwca 2023 roku),

Suicide Squad: Kill the Justice League (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Tekken 8 (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

The Last of Us Part I na PC (premiera 3 marca 2023 roku),

The Lords of the Fallen (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Transformers Reactivate (data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

(data premiery dopiero zostanie ogłoszona), Valiant Hearts Coming Home (dostępne wkrótce),

Vampire Survivors na urządzenia mobilne (już dostępne),

Viewfinder (exclusive na PlayStation 5, data premiery dopiero zostanie ogłoszona),

Warhammer 40,000: Spacemarine II (premiera w 2023 roku),

Wayfinder (ma być dostępny od przyszłego tygodnia).

Jak widzisz, lista jest długa i obfituje w naprawdę dobrze zapowiadające się tytuły! Osobiście pragnę dowiedzieć się więcej na temat Transformers Reactivate oraz Immortals of Aveum! Które (jeśli którekolwiek) zaintrygowały Ciebie?

Zwiastun Armored Core VI: Fires of Rubicon miał swoją premierę na The Game Awards 2022 (źródło: YouTube, The Game Awards)

Dodatki zapowiedziane podczas The Game Awards 2022

Tutaj nie ma specjalnych zaskoczeń. Poznaliśmy datę premiery nowego trybu gry „hide n seek” w Among Us (9 grudnia 2022 roku, czyli dzisiaj), dowiedzieliśmy się o nadchodzącym do Dead Cells crossoverze z Castlevanią oraz pokazana została nowa postać w Genshin Impact. Choć bardziej adekwatnym stwierdzeniem jest „mignęła nam przed oczami”…

Rozszerzenie Lightfall do Destiny 2 zadebiutuje już 28 lutego 2023 roku, a Expansion Pass do Fire Emblem – 20 stycznia 2023 roku. Nie mogę również zapomnieć o DLC Burning Shores do Horizon Forbidden West, które to będzie dostępne od 19 kwietnia 2023 roku.

Jeśli chodzi o produkcje CD Project Red, to Next-Genowy patch do Wiedźmina 3 ukaże się już 14 grudnia 2022 roku, a Phantom Liberty do Cyberpunk 2077 zadebiutuje w bliżej nieokreślonym terminie w 2023 roku.

The Game Awards 2022 – lista nagród

Ponad 55 mln osób oddało swój głos w tegorocznym The Game Awards! Sprawdźmy więc, które produkcje zostały zwycięzcami poszczególnych kategorii. Zachowałem dokładnie taką kolejność, w jakiej wygrani byli przedstawiani podczas gali:

najlepsza gra mobilna – Marvel Snap,

najlepsza bijatyka – Multiversus,

najlepsza gra esportowa – Valorant,

najlepszy zawodnik esportu – Yay,

najlepsza drużyna esportowa – Loud,

najlepszy trener esportu – BZKA,

najlepsze wydarzenie esportowe – 2022 League of Legends World Championship,

najlepsza gra rodzinna – Kirby and the Forgotten Land,

najlepszy actor (ang. best performance) – Christpher Judge, God of War Ragnarok,

najlepszy debiut indie – Stray,

najlepsza adaptacja – Arcane: League of Legends,

najlepsza narracja – God of War Ragnarok,

najlepszy kierunek artystyczny – Elden Ring,

najlepsza gra vr/ar – Moss: Book II,

najlepsza gra strategiczna – Mario + Rabbids Sparks of Hope,

najlepsze wsparcie społeczności (kategoria z Discorda) – Final Fantasy XIV,

gra mająca największy wpływ na postrzeganie otaczającego nas świata (ang. Games for impact) – As Dusk Falls,

najlepsza gra sportowa/wyścigowa – Gran Turismo 7,

najlepsza gra multiplayer – Splatoon 3,

najlepsze udźwiękowienie (ang. best audio design) – God of War Ragnarok,

najlepszy twórca treści (content creator) – Ludwig,

najbardziej wyczekiwana gra – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,

najlepsza gra akcji – Bayonetta 3,

najlepsza ścieżka dźwiękowa – God of War Ragnarok,

innowacyjna pod kątem dostępności (innovation in accessibility) – God of War Ragnarok,

najlepsza gra RPG – Elden Ring,

najlepsza gra według graczy (ang. players voice) – Genshin Impact,

najlepsza gra niezależna – Stray,

najlepsza gra akcja/przygoda – God of War Ragnarok,

najlepsza trwająca gra (ang. best ongoing game) – Final Fantasy XIV,

najlepsza reżyseria (ang. best game direction) – Elden Ring,

gra roku – Elden Ring.

Listę wszystkich nominowanych tytułów w poszczególnych kategoriach możecie znaleźć w poniższym wideo.

Podsumowanie The Game Awards 2022

Napiszę zupełnie szczerze, że spodziewałem się, iż tytuł gry roku przypadnie God of War Ragnarok. Zwycięzcą okazał się jednak Elden Ring – cóż, trzeba będzie w niego zagrać. Cieszę się niezmiernie, że najlepszą adaptacją okazał się prześwietny Arcane (i pewnie niemała w tym zasługa doskonałej ścieżki dźwiękowej), a najlepszą grą esportową – Valorant.

Jestem natomiast roczarowany wyborem zarówno jury, jak i publiczności w takich kategoriach jak „najbardziej wyczekiwana gra” oraz „najlepsza gra vr/ar”. Nagrodę w tej pierwszej (ode mnie) dostałby Hogwarts Legacy, natomiast w drugiej – Bonelab.

Czy Ciebie cokolwiek zaskoczyło, czy raczej każdego z tych tytułów się spodziewałaś/-eś ujrzeć na liście zwycięzców? Koniecznie daj znać w komentarzu!

Pełną, trwającą niemal 4 godziny galę, możecie obejrzeć poniżej.