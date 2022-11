Shopee zachęca nową promocją na Boże Narodzenie 2022. Zobacz nowy spot

Aktualny stan konta wielu osób może być niższy, ponieważ jesteśmy świeżo po Black Week, w trakcie którego można było upolować naprawdę dobre promocje, dlatego trzeba szukać okazji do zaoszczędzenia. Shopee chce w tym pomóc w ramach akcji 12.12 Świąteczne Mega Okazje.

12.12 Świąteczne Mega Okazje na Shopee na Boże Narodzenie 2022

To kolejna odsłona cyklicznej akcji promocyjnej, organizowanej z okazji „imienin miesiąca”. Tym razem nie spodziewajcie się jednak spotów ze Sławomirem. Popularny piosenkarz był (pierwszym i na razie jedynym) ambasadorem Shopee w Polsce od sierpnia 2022 roku, ale już nim nie jest – kilka dni temu pojawiła się informacja o zakończeniu współpracy ze Sławomirem. Nie wiadomo, dlaczego nastąpiło to tak szybko, ale niewykluczone, że przez poważne problemy tej platformy – możliwe, że szuka ona oszczędności, a honorarium piosenkarza z pewnością nie należało do niskich, biorąc pod uwagę jego popularność i rozpoznawalność (głównie przez piosenkę Miłość w Zakopanem).

12.12 Świąteczne Mega Okazje – jak podpowiada już sama nazwa akcji oraz okres, w jakim będą obowiązywały promocje, ma przede wszystkim umożliwić klientom zaoszczędzenie na zakupach, robionych z myślą o świętach Bożego Narodzenia 2022. Na Shopee kupicie na przykład świąteczne choinki (sztuczne i żywe) w najniższych cenach – będą one dostępne codziennie o 12:00 w Okazjach Dnia. Ponadto znajdziecie też mnóstwo różnych świątecznych akcesoriów dekoracyjnych oraz produktów dla dzieci, w tym kalendarze adwentowe.

12.12 Świąteczne Mega Okazje na Shopee – lista promocji

Każdego dnia na platformie czekać będą na Was kupony Cashback, dzięki którym otrzymacie zwrot nawet 120% wartości zamówienia w Monetach Shopee. Możecie je wykorzystać u wybranych sprzedawców lub przy zakupach ze specjalnej, bestsellerowej kolekcji.

Kolejną okazją do zaoszczędzenia są wspomniane już wcześniej Okazje Dnia – będą one dostępne codziennie o północy, o 12:00 i o 20:00. Dzięki nim kupicie wybrane produkty taniej nawet o 70%, a w dniu finału akcji, tj. 12 grudnia 2022 roku, w Okazjach Dnia pojawi się jeszcze więcej produktów w obniżonych cenach.

W trakcie akcji 12.12 Świąteczne Mega Okazje dostaniecie też zniżkę w wysokości 100% na dostawę pierwszego zamówienia, bez względu na jego wartość. Dla kolejnych minimalna wartość zakupów, uprawniająca do darmowej dostawy, wynosi 29 złotych. Ponadto w każdą środę będą czekać na Was kupony o wartości 15 złotych dla zamówień z dostawą do punktu Orlen Paczka.

Najlepsze promocje będą dostępne w ostatnich dniach

Często jest tak, że cierpliwość popłaca i tak też będzie w tym przypadku – wystarczy, że w dniach od 8 do 11 grudnia dodacie do koszyka wybrane produkty i ustawicie przypomnienie, a 12 grudnia 2022 roku, o północy, Shopee przypomni Wam, wysyłając e-mail, że dostępne są najlepsze okazje. Ponadto od 8 do 11 grudnia każdego dnia możecie odbierać specjalne kupony rabatowe, które pozwolą Wam obniżyć wartość zamówienia, złożonego 12 grudnia.

Przy okazji akcji 12.12 Świąteczne Mega Okazje na Shopee pojawi się nowa gra – Shopee Candy. Będzie ona dostępna od 1 grudnia 2022 roku i umożliwi zbieranie punktów, które następnie można wymienić na kupony i Monety Shopee. Każdego dnia będziecie mogli zagrać w nią maksymalnie 3 razy lub nawet więcej, pod warunkiem, że zapłacicie za kolejną sesję Monetami Shopee lub zaprosicie znajomych do rozgrywki. Platforma zapowiada, że raz w tygodniu mają pojawiać się nowe poziomy, więc raczej szybko się Wam ta gra nie znudzi.

Na koniec warto przypomnieć, że na Shopee wciąż funkcjonuje Koszyk Antyinflacyjny – znajdziecie w nim również kolekcję Opał dla Twojego Domu. Dla wielu osób może to być najciekawsza oferta platformy w obecnym czasie.