Nowy Samsung jest bardzo tani. I to jego największa zaleta

Nie bez powodu mawia się, że cena czyni cuda. Warunkuje ona zarówno specyfikację techniczną urządzenia, jak i potencjalne zainteresowanie nim. Nowy smartfon Samsunga jest bardzo tani, dzięki czemu może cieszyć się dużą popularnością wśród klientów, którzy dysponują mniejszym budżetem lub mają niewielkie wymagania. Nie pozostało to jednak bez wpływu na jego parametry.

Co oferuje nowy, tani Samsung?

Najnowszy model w ofercie producenta z Korei Południowej należy do serii Galaxy M, której przedstawiciele zawsze byli bardziej przystępni cenowo. Z kolei oznaczenie M04 jasno wskazuje, że jest to najniżej pozycjonowane w linii urządzenie. Nie wszyscy muszą jednak orientować się w nomenklaturze Samsunga, tylko ocenią smartfon przez pryzmat jego specyfikacji. I ceny.

Większość użytkowników preferuje duże ekrany, więc nowy Samsung Galaxy M04 im taki zapewni – wyświetlacz w tym modelu ma przekątną 6,5 cala i jednocześnie rozdzielczość HD+, co dla niewprawionego oka nie będzie wielką niedogodnością. W górnej części, w wycięciu w kształcie litery „V, znajduje się 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Na tyle zaś producent umieścił dwa aparaty, w tym główny o rozdzielczości 13 Mpix. Drugi to z kolei pomocniczy do pomiaru głębi ostrości. „Pod maską” smartfon Samsung Galaxy M04 ma natomiast już nie najświeższy procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz, który jednak wciąż można spotkać na pokładach nowych urządzeń. Towarzyszy mu 4 GB RAM wraz z funkcją RAM Plus, dzięki której użytkownik będzie mógł zyskać do 4 GB dodatkowej pamięci operacyjnej, która zostanie wydzielona z zasobów pamięci wewnętrznej – a tej są, w zależności od wersji, 64 GB lub 128 GB.

Samsung Galaxy M04 (źródło: Amazon.in)

Uszczknięcie kilku GB z pamięci wewnętrznej na rzecz operacyjnej nie powinno być jednak żadnym problemem, szczególnie że smartfon Samsung Galaxy M04 obsługuje karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 15 W.

Fabrycznie najnowszy Galaxy M04 pracuje na nie najnowszym systemie Android 12, aczkolwiek producent zapewnia, że otrzyma on dwie aktualizacje systemu, zatem jego właściciele mogą spodziewać się w przyszłości Androida 13 z One UI 5 i Androida 14 z One UI 6.

Cena, dostępność

Smartfon Samsung Galaxy M04 zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie go można kupić od 16 grudnia 2022 roku w cenie zaczynającej się od 8499 rupii, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~460 złotych. Nawet jak na warunki indyjskie to bardzo atrakcyjna cena – widać, że Samsung chce agresywnie zawalczyć tym modelem o klienta.